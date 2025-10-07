NC 가을 신화, 이대로 끝날 위기...선발 로건, 충격의 1회 2연속 밀어내기 실점 [WC2 현장]

7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 1회말 2사 만루 NC 로건이 삼성 이성규에 밀어내기 볼넷을 내주며 아쉬워하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/

[대구=스포츠조선 김용 기자] 충격의 2연속 밀어내기 실점.

이대로 NC 다이노스의 가을 신화가 끝날 것인가.

NC는 7일 대구삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 와일드카드 결정전 2차전을 치르고 있다.

NC는 전반기 마지막 기적의 9연승을 거두며 극적으로 가을야구 진출에 성공했다. 그리고 6일 삼성과의 와일드카드 결정전 1차전을 잡아내며 파죽지세를 이어갔다.

만약 2차전도 이기면 지난해 KT 위즈에 이어 역대 두 번째 와일드카드 결정전 업셋. 그리고 준플레이오프에 올라 SSG 랜더스를 만날 수 있다.

하지만 위기다. 1회부터 선발 로건이 흔들렸다. 2실점을 했다.


NC 가을 신화, 이대로 끝날 위기...선발 로건, 충격의 1회 2연속 …
7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 1회말 투구를 마친 NC 로건이 더그아웃으로 향하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/
맞아서 점수를 줬다면 그나마 나을 수도 있었는데, 충격적으로 2연속 밀어내기 실점을 했다. 1사 1루 위기서 3번 구자욱에게 첫 볼넷을 내준 로건은 디아즈를 중견수 플라이로 잡아내며 위기를 넘기는 듯 했다. 하지만 김영웅을 상대로 지나친 코너워크를 하려다 또 볼넷을 내줬다.

다음 타자 이성규를 상대로는 유리한 카운트에서 낮은 체인지업을 잘 떨어뜨렸는데 이성규가 잘 참았다. 그러자 던질 곳이 없어졌고 풀카운트서 마지막 공이 바깥쪽으로 빠졌다.


강민호 때도 똑같았다. 1B2S에서 체인지업을 연거푸 던졌지만 강민호가 속지 않았다. 포수 김정호는 마지막 몸쪽 공을 요구했으나, 다시 바깥쪽으로 공이 흘러버렸다.

그나마 다행인 건 류지혁을 상대로 1루 땅볼을 유도하며 이닝을 마무리 했다는 것. 경기 전 이호준 감독은 "로건이 7이닝을 던져줬으면 좋겠다"는 바람을 드러냈지만, NC와 로건의 1회는 악몽이 됐다.

로건은 1회에만 4개의 볼넷을 허용하며 포스트시즌 한 이닝 최다 사사구 타이 기록을 세웠다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

