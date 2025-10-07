NC 가을 신화, 이대로 끝날 위기...선발 로건, 충격의 1회 2연속 …

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] 충격의 2연속 밀어내기 실점.
NC는 전반기 마지막 기적의 9연승을 거두며 극적으로 가을야구 진출에 성공했다. 그리고 6일 삼성과의 와일드카드 결정전 1차전을 잡아내며 파죽지세를 이어갔다.
만약 2차전도 이기면 지난해 KT 위즈에 이어 역대 두 번째 와일드카드 결정전 업셋. 그리고 준플레이오프에 올라 SSG 랜더스를 만날 수 있다.
다음 타자 이성규를 상대로는 유리한 카운트에서 낮은 체인지업을 잘 떨어뜨렸는데 이성규가 잘 참았다. 그러자 던질 곳이 없어졌고 풀카운트서 마지막 공이 바깥쪽으로 빠졌다.
강민호 때도 똑같았다. 1B2S에서 체인지업을 연거푸 던졌지만 강민호가 속지 않았다. 포수 김정호는 마지막 몸쪽 공을 요구했으나, 다시 바깥쪽으로 공이 흘러버렸다.
그나마 다행인 건 류지혁을 상대로 1루 땅볼을 유도하며 이닝을 마무리 했다는 것. 경기 전 이호준 감독은 "로건이 7이닝을 던져줬으면 좋겠다"는 바람을 드러냈지만, NC와 로건의 1회는 악몽이 됐다.
로건은 1회에만 4개의 볼넷을 허용하며 포스트시즌 한 이닝 최다 사사구 타이 기록을 세웠다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com