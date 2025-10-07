'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO 올라갔는데 걱정이네 [WC2 현장]

기사입력 2025-10-07 17:36


'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO …
7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 8회말 1사 3루 삼성 김성윤의 희생플라이때 3루주자 김헌곤이 홈으로 파고들어 세이프되고 있다.. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/

[대구=스포츠조선 김용 기자] 달랑 1안타 치고 어떻게 이겼나.

행운의 승리였다. 로건이 1회 흔들리지 않았다고 생각하면, 삼성 라이온즈 팬들에게는 악몽일 것이다. 이겨서 준플레이오프로 올라가지만, 걱정이 앞서게 됐다.

삼성은 7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC 다이노스와의 와일드카드 결정전 2차전에서 3대0으로 신승, 준플레이오프에 진출하게 됐다. 3위 SSG 랜더스를 만난다.

정규시즌 4위로 어드밴티지가 있었던 삼성은 6일 열린 1차전에서 NC에 패하며 벼랑 끝에 몰렸다. 하지만 2차전 에이스 원태인의 역투를 앞세워 가까스로 승리했다. NC의 10연승 돌풍을 잠재웠다.


'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO …
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전. 1회말 2사 만루. 밀어내기 볼넷으로 2실점을 허용한 NC 로건. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.07/
하지만 찝찝함이 남을 수밖에 없는 승리다. 타선 때문이다. 1차전에서도 이성규의 솔로포 외에 점수를 뽑지 못했던 삼성. 팀 5안타에 그쳤다.

2차전은 더 심했다. 8번 공격을 하며 단 1안타에 머물렀다. 1회말 시작하자마자 나온 이재현의 좌전 안타가 전부였다. 오히려 패한 팀 NC가 5개로 훨씬 많은 안타를 때려냈다. 8회 만든 쐐기점도 안타 없이 도루와 희생 플라이로 만든 점수였다.

그런데 어떻게 이겼느냐. NC 선발 로건의 1회 부진 때문이었다. 로건은 1회에만 4개의 볼넷을 내주며 2실점했다. 충격적 2연속 밀어내기. 포스트시즌에서 투수가 한 이닝 4개의 볼넷을 내준 건 최다 타이 기록이다.


'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO …
7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 3회말 NC 로건이 삼성 김영웅을 삼진으로 잡아낸 뒤 포효하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/
그렇게 손쉽게 경기를 가져갈 것 같았는데, 대반전이 기다리고 있었다. 로건이 2회부터 아예 다른 사람이 돼 나타난 것이다. 로건은 2회부터 6회까지 삼성 타선을 퍼펙트로 막아버렸다. 삼진 5개를 곁들이며, 1회 그렇게 볼을 뿌리더 선수가 맞는지 의심이 될 정도로 완벽한 투구를 했다.


사실 1회에도 제구가 극도로 흔들렸다기 보다는, 긴장한 탓인지 지나치게 코너워크를 하려 하다 공이 살짝씩 빠지며 멘탈이 흔들린 게 문제였다. 2회부터는 그냥 가운데를 보고 던지듯 자신있게 공을 뿌렸고, 효과가 좋았다.


'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO …
7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전. 6회초 2사 1, 2루. 이우성을 플라이로 아웃 처리하고 무실점으로 마운드를 내려오는 삼성 원태인. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.07/
하지만 삼성 선발 원태인도 훌륭하게 던졌다. 6이닝 무실점. 삼성은 1차전 쓰지 못한 필승조를 총 가동해 지친 NC 타선을 경기 끝까지 무실점으로 막아냈다.

이겼기에 다행이지만, 이 타력으로는 위에서 기다리던 SSG를 상대하기 버거울 수밖에 없다. SSG는 객관적 전력에서 NC보다 투수력이 강한 팀이다. 특히 중심타자 구자욱과 디아즈의 반등이 절실해 보인다. 삼성은 두 사람이 터지지 않으면 이기기 힘든 팀 컬러다.

과연 삼성이 준플레이오프부터는 반전의 방망이를 보여줄 수 있을 것인가.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김경란, 알고보니 ‘선우용여 생명의 은인’…“뇌경색 증상 포착 녹화 중단”

2.

41세 정세협, 백혈병→심장마비…사망 전날까지 ‘개콘’ 웃음 주고 떠났다 [종합]

3.

성훈, 브아솔 강제 탈퇴 폭로 "나얼에 무릎 꿇고 빌라고…무작정 계약서 내밀어" [전문]

4.

59세 조영구, 56억 잃고 건강 악화 근황…"목 디스크·인대 파열" 고백

5.

'하원미♥' 추신수, VVIP 블랙카드 자랑 "가입비만 2800만원, 현금 200억 있어야 발급"(돌싱포맨)

스포츠 많이본뉴스
1.

벼랑끝 몰린 박진만 감독의 초강수 "원태인도 초반 흔들리면, 빨리 바꿀 수 있다" [WC2 현장]

2.

"7이닝 기대했는데…" 1회부터 PS 최다 4사구 속 37구, 지친 불펜 어쩌라고?[WC2]

3.

이틀 연속 매진, 야구 열기에 가을비 연일 시샘, 2차전도 45분 지연개시[WC2]

4.

'분위기 반전 성공' 삼성, 드디어 천금 같은 선취점, 희생번트→눈야구로 밀어내기 2득점[WC2]

5.

NC 가을 신화, 이대로 끝날 위기...선발 로건, 충격의 1회 2연속 밀어내기 실점 [WC2 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

벼랑끝 몰린 박진만 감독의 초강수 "원태인도 초반 흔들리면, 빨리 바꿀 수 있다" [WC2 현장]

2.

"7이닝 기대했는데…" 1회부터 PS 최다 4사구 속 37구, 지친 불펜 어쩌라고?[WC2]

3.

이틀 연속 매진, 야구 열기에 가을비 연일 시샘, 2차전도 45분 지연개시[WC2]

4.

'분위기 반전 성공' 삼성, 드디어 천금 같은 선취점, 희생번트→눈야구로 밀어내기 2득점[WC2]

5.

NC 가을 신화, 이대로 끝날 위기...선발 로건, 충격의 1회 2연속 밀어내기 실점 [WC2 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.