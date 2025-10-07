기적의 NC, 여운 남긴 퇴장...이호준 "정말 팀답게 야구했다. 이 마…

기적의 NC, 여운 남긴 퇴장...이호준 "정말 팀답게 야구했다. 이 마음 잊지 말길" [WC2 현장]

7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 삼성이 3대0으로 승리하며 준플레이오프에 진출했다. NC 이호준 감독이 아쉬운 발걸음을 옮기고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/

[대구=스포츠조선 김용 기자] "정말 팀답게 야구했다. 이 마음 잊지 않았으면 한다."

NC 다이노스 이호준 감독이 끝까지 잘 싸운 선수들에게 고마운 마음을 드러내며, 2025 시즌을 마감했다.

NC는 7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 와일드카드 결정전 2차전에서 0대3으로 석패, 준플레이오프 진출에 실패했다. 정규시즌 막판 기적의 9연승을 달리며 극적으로 가을야구에 참가하게 된 NC. 5위라 삼성에 1승을 먼저 주고 와일드카드 결정전에 임했는데 1차전을 잡으며 기적을 노렸지만, 부상병들의 여파로 시리즈를 아쉽게 마치게 됐다.

다음은 이호준 감독과의 일문일답.


-로건이 1회 흔들리고, 이후 좋은 투구를 해 더 아쉬울 것 같은데.

핑계를 대자면 경기 시작이 45분 지연되면서, 로건이 루틴을 지키는 데 있어 힘든 부분이 있었다. 그래도 안정을 찾고 6회까지 잘 던져줘 고맙다. 1회 변화구를 많이 사용하려 했는데 타자들이 안 속고, 존에서 빠지고 하면서 힘들어졌다.

-불펜 운영과 대타 작전은.

김영규와 김진호가 게임이 안되는 상황이었다. 그래서 최대한 빨리 따라가야 했다. 김영규는 어깨 통증이 있다. 김진호는 어제 던지면서 마운드가 미끄러워 허리 삐끗했다더라. 시작부터 두 사람 없는 채로 준비했다. 김진호는 어떻게든 던지겠다며 침도 맞고 오고, 마운드 대기까지 하더라.


-올시즌을 돌아보면.

초보 감독이다. 몇 위 해야겠다 정하고 하지 않았었다. 첫 번째로 팀에 문화를 만들어야 겠다, NC만의 색깔이 진하게 생겼으면 좋겠다고 생각했다. 그 부분 있어서는 만족한다. 아쉬운 부분이 있다고 한다면, 선발 준비가 부족했다. 그래서 중간투수들 과부하가 걸렸다. 큰 경기 해보니 느낀 건 시즌 뒤로 가면 갈수록, 왜 뎁스 얘기를 하는지 알겠더라. 부상 선수, 힘들어하는 선수 나오면 그 자리 커버해주는 선수가 꼭 필요하다 생각했다. 내년엔 두 가지, 선발과 야수들 뎁스를 두텁게 하겠다. 주전과 맞먹거나 뛰어넘는 선수들을 만들 것이다.

-선수들에게 하고 싶은 말은.

마지막까지 오는 동안 정말 팀이 똘똘 뭉쳤다. 그렇게 준비하는 좋은 모습을 봤다. 올시즌 시작할 때 이런 팀 만들고 싶었고, 팀을 생각하고 팀답게 야구를 해준 것에 대해 감사하고 미안하다. 이 마음 잊지 않고, 계속 NC 다이노스로 갔으면 좋겠다.

-팬들에게 하고 싶은 말은.

마지막까지 즐거움 드리겠다고, 가을야도 야구할 수 있게 하겠다고 했는데 그 약속을 지켜서 다행이다. 처음 시작할 때부터 힘들게 했는데, 먼 원정까지 정말 많은 팬들이 와주셨다. 내가 야구할 때는 원정 가면 관중석이 텅 비어있었다. 정말 많은 팬들께서 와주셔서 응원 많이 해주셨다. 감사드린다. 내년에는 더 높은 곳에서, 쉬는 시간 충분히 가지시고 편하게 즐길 수 있게 하겠다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

