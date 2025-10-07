"팔이 헛 도는 느낌이었는데" 탈진 직전, 천적 박건우의 등장...풀카운…

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] "팔이 헛 도는 느낌이더라. 그런데..."
그리고 6회가 대위기였다. 잘 던지던 원태인이 투구수 100개 가까이 되며 지친 상황. 1사 후 박민우에게 볼넷, 데이비슨에게 사구를 내줬다.
다음 타자는 권희동. 여기서 NC 이호준 감독이 승부수를 던졌다. 햄스트링 통증으로 인해 선발 출전이 불가했던 박건우 대타. 원래 잘 치는 타자이기도 했고, 원태인 상대로 강하기도 했다. 최고의 승부처였다.
운명의 6회, 원태인에게 어떤 일이 있었던 걸까.
박건우와의 승부에 대해 원태인은 "풀카운트가 될 때까지 직구를 1개도 안 던졌다. 풀카운트 상황에서 (강)민호형이 어떤 사인을 낼지 궁금해지더라. 창원에서는 커브로 삼진을 잡았었는데 이번엔 직구였다. 민호형 리드를 무조건 따라간다. 직구 사인이 나오길래 '내 직구가 좋긴 좋나보다' 생각했다. 볼넷은 정말 안 된다고 생각해 맞더라도 공격적으로 해보자고 던졌다. 민호형이 수싸움을 이겨줬다"고 밝혔다.
박건우 외에 오영수도 원태인 천적으로 유명하다. 오영수 역시 4회 찬스에서 대타로 나왔지만 좌익수 플라이로 물러났다. 원태인은 "천적은 워낙 많아서"라고 농을 치며 웃었다. 이어 "위기 상황 대타로 나오더라. 긴장도 했지만, 그 위기를 넘기면 분위기가 우리쪽으로 올 거라 생각했다"고 강조했다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com