'홈런도 아니다' 1안타 치고 3점이나 뽑는 기적...삼성이 새 역사(?…

[대구=스포츠조선 김용 기자] 삼성이 만든 새로운 역사(?)
3대0, 점수만 보면 깔끔한 승리. 그런데 깔끔해도 너무 깔끔했다.
삼성은 이날 타선 전체가 8이닝 동안 안타를 1개밖에 치지 못했다. 그것도 1회 시작하자마자 나온 리드오프 이재현의 안타가 처음이자 마지막이었다.
와일드카드 결정전으로 한정하면 2016년 10월10일 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기에서 KIA가 5안타로 이긴 적이 있었다.
삼성 박진만 감독은 경기 후 "오늘 이겼기에 팀 분위기는 더 밝아질 거라 보고, 준플레이오프는 단판 승부가 아니기에 타선이 살아날 거라 생각한다. 내일 하루 쉬니, 정비를 잘하겠다. 우리는 타격이 받쳐줘야 이길 수 있는 팀"이라고 강조했다.
박 감독은 이어 "SSG는 시즌 때도 해봤지만, 투수력이 워낙 좋다. 초반에 밀리면 중후반에는 쉽지 않을 수 있다. 타선이 침체돼있지만, 초반 점수가 나야 승리 확률이 높아진다. 그 부분을 염두에 두고 경기 운영을 할 것"이라고 예고했다.
