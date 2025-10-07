가을만 되면 대구를 들썩이게 하는 사나이, 관록의 '하트맨'이 위기의 삼…

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] "김헌곤의 헌신, 악착같은 모습이 팀을 살렸다."
이겼지만 답답한 흐름. 1회 NC 선발 로건이 연속 밀어내기 볼넷으로 2실점하지 않았다면 큰일 날 뻔 했다. 2회부터 7회까지 타선이 퍼펙트를 당했다.
KBO리그 역대 최초 포스트시즌 팀 1안타 승리. 그럼에도 불구하고 위안을 삼을 수 있었던 건 베테랑 김헌곤의 센스 넘치는, 투지 넘치는 플레이였다.
1안타 경기였으니, 김헌곤도 방망이로는 큰 도움을 주지 못했다. 하지만 살얼음 리드를 하던 8회말 결정적 플레이로 팀에 천금의 쐐기점을 선사했다.
선두로 나와 볼넷 출루한 김헌곤은 희생 번트로 2루에 간 후, NC 배터리가 집중하지 못하는 틈을 노려 3루 도루에 성공했다. 센스 넘치는 플레이.
그 다음 김성윤의 희생 플라이가 나왔으니, 그 도루의 가치가 얼마나 큰지는 설명하지 않아도 될 듯.
박 감독은 경기 후 "상대 주전 포수 김형준이 출전할 수 없는 상황에 대비했다"며 "김헌곤이 경험이 풍보해 노련하다. 베테랑다운 모습을 보여줬다. 타격이 막혀있었고, 추가점이 필요했는데 김헌곤이 헌신을 보여줬다. 악착같은 모습으로 팀을 살렸다"고 칭찬했다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com