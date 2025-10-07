뼈 부러진채 홈런, 못 뛸까 병원을 안 가는 베테랑, 울어버린 감독...무슨 패자가 이렇게 아름답냐

기사입력 2025-10-08 05:07


뼈 부러진채 홈런, 못 뛸까 병원을 안 가는 베테랑, 울어버린 감독...…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. NC가 삼성에 4대 1로 승리했다. 경기 종료 후 선수들과 승리의 기쁨을 나누고 있는 NC 이호준 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/

[스포츠조선 김용 기자] "정말 하나로 똘똘 뭉쳤습니다. 올시즌 시작할 때 이런 팀을 만들고 싶었어요."

프로 스포츠의 세계는 승리가 최고의 선물이다. 하지만 지면서도 팬들에게 감동, 울림을 줄 때가 있다. NC 다이노스의 이번 가을이 딱 그렇지 않을까.

NC의 가을 여정이 짧게 마무리 됐다. 하지만 여운은 매우 길 듯 하다.

NC는 7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 와일드카드 결정전 2차전에서 0대3으로 패하며 준플레이오프 진출에 실패했다. 상대에 1승을 먼저 주고, 원정으로만 치러야 하는 와일드카드 결정전 업셋은 결코 쉬운 미션이 아니다. 부상 병동 NC가 1차전을 잡은 것만도 대단하다는 평가가 나왔다.

NC팬들에게는 감동의, 기적의 가을이었다. 중위권 팀들과 승차가 커 가을야구는 포기해야 하나 싶었다. 객관적 전력도 떨어지는 가운데, 올해 초 홈구장 인명 사고로 인해 계속 원정만 다니는 고된 일정 등으로 도저히 성적을 내기 힘든 현실이었다. 더군다나 이호준 감독은 초보로, 감독 데뷔 시즌이었다. 시행착오가 있을 수밖에 없었다.


뼈 부러진채 홈런, 못 뛸까 병원을 안 가는 베테랑, 울어버린 감독...…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전. 5회초 NC 김형준이 삼성 후라도를 상대로 솔로홈런을 날렸다. 동료들의 축하를 받고 있는 김형준. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.06/
9월초, 마무리 류진욱과 캡틴 박민우가 부상으로 이탈했다. 누가 봐도 가을야구 도전은 끝이었다. 그런데 하나로 똘똘 뭉친 NC는 정규시즌 마지막 9연승 기적의 드라마를 써내렸다. 0.5경기차 극적 포스트시즌 진출.

이 것만으로도 대성공이었다. 그런데 1차전을 잡았다. 박건우는 햄스트링에 상처가 있는 게 뻔한데, 병원에 가지 않았다. 결과를 알면 오히려 더 뛰지 못할까봐 참고 뛰었다. 박민우도 허리가 완전치 않은데 돌아와 방망이를 돌렸다. 김형준은 손바닥 뼈가 부러진 가운데 투혼으로 홈런을 때려냈다. 연승 기간 정말 많이 던진 전사민, 김진호 등 필승조들도 투혼을 불살랐다.


뼈 부러진채 홈런, 못 뛸까 병원을 안 가는 베테랑, 울어버린 감독...…
6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 1차전, NC가 4대1로 승리했다. 박민우와 박건우가 팬들에게 인사하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.06/
1차전 후 김형준이 이탈한 것만도 뼈아픈데, 김진호와 김영규도 경기에 나설 수 없었다. 김진호는 1차전 공을 던지다 미끄러져 허리를 삐긋했다. 김영규는 어깨가 아팠다. 이 감독은 이를 숨겼다. 선수들 사기가 떨어지지 않게 하기 위해. 그런 와중에 김진호는 어떻게든 던져보겠다며 한의원에 가 침을 맞고 나타났다.


이 감독은 2차전을 앞두고 눈물을 흘렸다. 그냥 눈시울이 붉어진 게 아니라, 정말 울었다. 김형준 얘기를 하다 눈물이 터졌다. 이 감독은 "선수들에게 열심히 하란 얘기도 못하겠다. 이렇게 하는 게 맞나 싶기도 하다"며 성적과 현실 사이 감독으로서의 고충을 토로했다.


뼈 부러진채 홈런, 못 뛸까 병원을 안 가는 베테랑, 울어버린 감독...…
7일 대구삼성라이온즈파크에서 열린 NC와 삼성의 와일드카드 2차전, 삼성이 3대0으로 승리하며 준플레이오프에 진출했다. NC 이호준 감독과 선수단이 팬들에게 인사하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.07/
그렇게 NC의 가을 기적 드라마는 막을 내렸다. 이 감독은 "정말 똘똘 뭉쳤다. 이런 팀을 만들고 싶었다. 정말 선수들이 팀만 생각했다. 감사하고 미안하다"고 했다.

이 감독은 이어 "내년에는 더 높은 곳에서, 팬들이 쉬는 시간 많이 가지시고 편하게 가을야구를 즐길 수 있게끔 해드리고 싶다"며 웃었다. 내년 NC의 야구가 벌써부터 기대될 수밖에 없을 듯 하다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박수홍 딸, 광고 15개 따낸 대세 베이비.."한복 입고 추석 인사 올려요"

2.

'류필립 누나' 수지, 미나와 절연설 심경 "후회하겠지만, 내 선택 책임질 것”

3.

'48세 돌싱맘' 장가현, 송혜교 따라했다가 날벼락..."날 못 알아봐"

4.

구성환, 난치병 고통으로 눈물 흘리더니..."재활운동"

5.

김종국, 결혼후 첫 명절인데..♥아내 없이 손흥민 LA 경기 직관 포착

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 연승 끝! '진흙탕' 탈출한 삼성, 지켜본 '숭캡'…준PO 출사표에 담은 진심 "3위 따낸 '원팀' 에너지 보여주겠다" [SC포커스]

2.

'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO 올라갔는데 걱정이네 [WC2 현장]

3.

"7이닝 기대했는데…" 1회부터 PS 최다 4사구 속 37구, 지친 불펜 어쩌라고?[WC2]

4.

괜히 '푸른피의 에이스'가 아니네… 식물타선 속 업셋 굴욕 위기 구한 106구 무실점 투혼[WC2]

5.

'분위기 반전 성공' 삼성, 드디어 천금 같은 선취점, 희생번트→눈야구로 밀어내기 2득점[WC2]

스포츠 많이본뉴스
1.

기적의 연승 끝! '진흙탕' 탈출한 삼성, 지켜본 '숭캡'…준PO 출사표에 담은 진심 "3위 따낸 '원팀' 에너지 보여주겠다" [SC포커스]

2.

'승리 당했다' 달랑 1안타 치고 이겼다...기적의 생존 삼성, 준PO 올라갔는데 걱정이네 [WC2 현장]

3.

"7이닝 기대했는데…" 1회부터 PS 최다 4사구 속 37구, 지친 불펜 어쩌라고?[WC2]

4.

괜히 '푸른피의 에이스'가 아니네… 식물타선 속 업셋 굴욕 위기 구한 106구 무실점 투혼[WC2]

5.

'분위기 반전 성공' 삼성, 드디어 천금 같은 선취점, 희생번트→눈야구로 밀어내기 2득점[WC2]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.