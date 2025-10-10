거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…

|
|
[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 구원투수 이호성이 정말 큰 역할을 해줬다. 베테랑 포수 강민호는 이호성의 표정만 보고 이미 호투를 예감했다고 전했다.
삼성이 초반부터 주도권을 잡은 가운데 7회부터 급격히 흐름이 뒤바뀌었다.
선발 최원태가 6이닝 무실점 호투했다. 5-0으로 앞선 7회부터 삼성은 필승조를 가동했다.
삼성은 바로 움직였다. 이승민으로 투수를 바꿨다. 이승민도 최지훈에게 안타를 맞았다.
랜더스필드가 요동쳤다. 6회까지 숨죽이던 SSG 홈팬들의 함성이 더더욱 크게 울려퍼졌다.
삼성은 바로바로 대응했다. 이승민을 즉시 교체했다.
여기서 이호성이 부름을 받았다.
이호성은 류효승을 삼진 처리, 급한 불을 껐다. 2사 1루에서 대타 오태곤까지 2루 땅볼로 막아내며 이닝을 마쳤다.
삼성은 이호성의 컨디션이 좋다고 판단했는지 8회까지 이호성으로 밀어붙였다. 이호성은 박성한 안상현을 연속해서 삼진으로 돌려세웠다.
|
|
|
강민호는 "만루 홈런 맞아도 돼. 우리는 할 거 다 했어"라며 이호성의 부담을 덜어줬다.
이호성은 고명준에게 3루 땅볼을 유도, 임무를 완벽하게 완수했다.
경기 후 이호성은 "야구하면서 오늘이 제일 좋았던 것 같다. 오늘 위기 막은 순간이 제일 좋았다"며 기뻐했다.
어머니 아버지 앞에서 활약해 더욱 뜻깊었다. 이호성은 "지금까지 팬분들께 크게 보여드린게 없었다. 강민호 선배님 믿고 씩씩하게 던졌다. 오늘 부모님이 오셨다. 보시는 앞에서 잘 던져서 기분이 너무 좋다"고 기뻐했다.
인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com