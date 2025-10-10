거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다. 만루 홈런 맞아도 돼"

기사입력 2025-10-10 08:21


거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 8회말 2사 만루에서 고명준을 3루 땅볼로 처리한 이호성이 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 1차전. 8회말 2사 만루에서 고명준을 3루 땅볼로 처리한 이호성이 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 구원투수 이호성이 정말 큰 역할을 해줬다. 베테랑 포수 강민호는 이호성의 표정만 보고 이미 호투를 예감했다고 전했다.

이호성은 9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 SSG 랜더스와의 준플레이오프 1차전에 구원 등판했다. 5-2로 쫓긴 7회 1사 1루에 출격, 아웃카운트를 5개나 솎아냈다. 삼성은 그대로 5대2로 승리했다.

경기 후 강민호는 이호성을 보고 "그래 그래 좋았어. 내가 말했잖아. 너 표정이 마음에 들었어"라며 매우 기특해 했다.

삼성이 초반부터 주도권을 잡은 가운데 7회부터 급격히 흐름이 뒤바뀌었다.

선발 최원태가 6이닝 무실점 호투했다. 5-0으로 앞선 7회부터 삼성은 필승조를 가동했다.

두 번째 투수 김태훈이 흔들렸다. 1사 후 최정에게 볼넷을 주더니 고명준에게 홈런을 맞았다.

삼성은 바로 움직였다. 이승민으로 투수를 바꿨다. 이승민도 최지훈에게 안타를 맞았다.

랜더스필드가 요동쳤다. 6회까지 숨죽이던 SSG 홈팬들의 함성이 더더욱 크게 울려퍼졌다.


삼성은 바로바로 대응했다. 이승민을 즉시 교체했다.

여기서 이호성이 부름을 받았다.

이호성은 류효승을 삼진 처리, 급한 불을 껐다. 2사 1루에서 대타 오태곤까지 2루 땅볼로 막아내며 이닝을 마쳤다.

삼성은 이호성의 컨디션이 좋다고 판단했는지 8회까지 이호성으로 밀어붙였다. 이호성은 박성한 안상현을 연속해서 삼진으로 돌려세웠다.


거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 8회말 2사 만루 삼성 이호성이 SSG 고명준을 3루 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 8회말 2사 만루 삼성 이호성이 SSG 고명준을 3루 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

거기서 1⅔이닝 삭제! 이게 진짜 컸다 → "야, 너 표정 마음에 든다.…
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 8회말 2사 만루 삼성 최일언 코치가 마운드를 찾아 이호성을 격려하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/
2사 후에 마지막 고비가 왔다. 에레디아 한유섬에게 연속 안타를 맞았다. 2사 1, 2루에서 최정과 승부하다가 볼넷을 주고 말았다. 만루 위기를 자초했다. 다음 타자는 앞서 2점 홈런을 친 고명준.

강민호는 "만루 홈런 맞아도 돼. 우리는 할 거 다 했어"라며 이호성의 부담을 덜어줬다.

이호성은 고명준에게 3루 땅볼을 유도, 임무를 완벽하게 완수했다.

경기 후 이호성은 "야구하면서 오늘이 제일 좋았던 것 같다. 오늘 위기 막은 순간이 제일 좋았다"며 기뻐했다.

어머니 아버지 앞에서 활약해 더욱 뜻깊었다. 이호성은 "지금까지 팬분들께 크게 보여드린게 없었다. 강민호 선배님 믿고 씩씩하게 던졌다. 오늘 부모님이 오셨다. 보시는 앞에서 잘 던져서 기분이 너무 좋다"고 기뻐했다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란 남편, 400평 병원 접은 진짜 이유 "♥아내에 피해 갈까 늘 걱정" ('고은언니 한고은')

2.

윤유선 남편, '어금니 아빠' 사형 선고한 이성호 판사였다 "27년간 판사 재직" ('이숙캠')

3.

김종국, 꽁꽁 숨겼던 아내 실루엣 첫 공개…딱 봐도 여리여리 미인 체형[SC리뷰]

4.

강남, 11시간 달리다 쓰러졌다..."♥이상화 불쌍하고 대단해"

5.

김종국, 이럴거면 대유난 극비결혼 왜했나…프랑스 신혼여행 풀공개 "첫날부터 헬스장"[SC이슈]

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

2.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

3.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

4.

"프랑스를 5-0으로 꺾을 수 있었다" 'U-20 16강 탈락' 후 펑펑 눈물 쏟은 日의 정신승리? "판정 의혹"도 제기

5.

오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 본능 깨어난다

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 악몽 깬' 최원태 따뜻하게 안아준 강민호, WC 부진에도 믿고 기다려준 박진만 감독 '인자한 미소'[인천 현장]

2.

'악의제국' 옛말된지 오래, 양키스는 16년째 무관…'5할' 타율에도 고개숙인 저지의 토로 "더 잘하지 못해 미안해"

3.

'완전체 훈련 첫 공개' 안첼로티의 브라질, 상엄벌 등장!→메인 훈련은 '꽁꽁'...'SON바라기' 히샬리송은 동료들과 장난[현장에서]

4.

"프랑스를 5-0으로 꺾을 수 있었다" 'U-20 16강 탈락' 후 펑펑 눈물 쏟은 日의 정신승리? "판정 의혹"도 제기

5.

오승환에게 공 넘겨받은 클로저…1이닝 10구 퍼펙트 SV, 우승 마무리 본능 깨어난다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.