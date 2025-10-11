'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG 어디에 유리한가

기사입력 2025-10-11 08:50


'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정인 SSG와 삼성의 준PO 2차전을 앞두고 비가 내리고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/

'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 SSG와 삼성의 준PO 2차전이 우천 취소됐다. 박진만 감독이 인터뷰를 하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/

[스포츠조선 한동훈 기자] 하늘이 도와주지 않는다. 오늘도 인천을 비로 적실 모양이다. 준플레이오프 2차전이 이틀 연속 취소될 수도 있다. 일단 휴식은 좋지만 마냥 반가울 일은 아니다.

11일 오후 2시부터 인천 SSG랜더스필드에서 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와 SSG 랜더스의 준플레이오프 2차전이 열린다.

원래 11일은 이동일 겸 휴식일이다. 10일에 2차전을 치르고 하루 쉬고 12일부터 대구에서 3차전을 계획했다. 비 때문에 2차전이 10일에서 11일로 밀렸다.

그런데 11일 역시 정상 개최가 불투명하다. 기상청은 랜더스필드가 위치한 인천 미추홀구 지역에 오후 내내 '비'를 예상했다.

예상 강수량 자체는 1mm 내외다. 경기를 못할 정도는 아니다.

그라운드 상태가 관건이다. 이미 10일부터 쏟아진 비 때문에 랜더스필드가 흠뻑 젖었다. 비가 일단 그쳐야 정비를 시작한다. 기상청에 따르면 11일 낮 12시부터 밤 10시까지 계속 비다. 이대로라면 방수포를 걷어볼 수도 없다.

이틀 연속 취소되면 구단 입장에서 당장 나쁠 것은 없다.


'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG …
10일 인천SSG랜더스필드에서 열릴 예정이던 SSG와 삼성의 준PO 2차전이 우천 취소됐다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.10/

'약한 비' 예보가 계속 있다.. 초유의 연이틀 취소? → 삼성-SSG …
10일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. SSG 이숭용 감독이 경기 전 공식 인터뷰에 응하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.10/
먼저 삼성은 6일과 7일 와일드카드 결정전을 펼치고 준플레이오프에 올라왔기 때문에 더 쉬면 이득이다. 소모가 컸던 불펜투수들이 체력을 보충할 수 있다.


SSG는 장염 증상에 시달린 '에이스' 앤더슨의 회복 시간을 벌게 된다. 앤더슨은 빨라야 3차전 등판이 가능할 것으로 예상됐다. 2차전이 또 밀린다면 조기 복귀 확률이 올라간다.

대신 1차전을 제압한 삼성의 상승세가 늘어지게 생겼다. 단기전에서 기세가 경기력에 미치는 영향은 대단하다. 선발 매치업 유불리를 떠나 2차전까지 집어삼킬 흐름이었지만 제동이 걸렸다. 또한 원정 숙소 생활은 길면 길수록 지치기 마련이다.

SSG는 1차전 막판에 타격감이 살아난 모습을 보여줬다. 그런데 또 이틀을 쉬게 되면 되살아난 타격감이 다시 원점으로 돌아갈 우려도 있다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

구성환, 백반증 부위 점점 넓어져 심각.."털이 다 하얗게 돼" ('나혼산')

2.

이서진, 父에 쫓겨날 뻔한 과거 고백 "뉴욕서 귀 뚫었더니 쳐다도 안 봐" ('비서진')

3.

윤민수, 이혼한 전처와 동거 마무리..이사 2주 앞두고 공유가구 분할(미우새)

4.

'86세' 전원주, 연회비 700만원 호텔 헬스장 회원.."쓸 때는 쓴다"

5.

31세 손연재, 72억 신혼집 최초 공개..18개월 子에 거실 양보, 운동방→드레스룸 있다(편스토랑)

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

'쏘니 형, 미국은 왜 갔어?' 동생 투정에 활짝 웃은 손흥민, 히샬리송과 훈훈한 재회[상암 현장]

3.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

4.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

5.

[브라질전]'대패 속 홀로 빛났지만' 이강인의 뼈저린 반성 "어느 한 부분 잘못 아냐, 모든 면에서 발전해야"

스포츠 많이본뉴스
1.

[현장에서]역사적인 날 고립된 '손톱' 손흥민, 슈팅 제로→63분만에 교체…벤치에서 수건으로 얼굴을 감쌌다

2.

'쏘니 형, 미국은 왜 갔어?' 동생 투정에 활짝 웃은 손흥민, 히샬리송과 훈훈한 재회[상암 현장]

3.

[브라질전 속보]'괴물' 김민재마저 치명적 패스 미스! 49분만에 4골 헌납한 홍명보호(후반 10분)

4.

"월클 7번 대충돌" 손흥민VS비니시우스 성사, 히샬리송은 벤치…축구강국 브라질 '한글 라인업' 공개[브라질전 현장라인업]

5.

[브라질전]'대패 속 홀로 빛났지만' 이강인의 뼈저린 반성 "어느 한 부분 잘못 아냐, 모든 면에서 발전해야"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.