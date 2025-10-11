박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"

기사입력 2025-10-11 12:53


박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 삼성 박병호가 타석에 들어서고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"
9일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 준PO 삼성-SSG의 1차전. 삼성 박병호가 경기 전 훈련하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.9/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 '거포' 박병호가 선발 명단에서 제외됐다. 전날 박진만 삼성 감독은 박병호가 선발 출전 할 것이라고 예고했지만 마음을 바꿨다.

박병호는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 SSG 랜더스와의 준플레이오프 2차전 벤치 대기한다.

박병호는 당초 2차전 선발 명단에 이름을 올렸다. 2차전 거행일은 원래 10일. 하지만 비 때문에 경기가 취소됐다. 11일로 밀렸다.

그런데 이날 새롭게 발표된 선발 라인업에 박병호는 보이지 않았다.

10일에는 구자욱 좌익수, 박병호 지명타자를 적어 냈다가 11일에는 구자욱 지명타자에 김헌곤이 좌익수를 맡게 됐다.

삼성은 이재현(유격수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-김헌곤(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-이성규(중견수)로 타순을 꾸렸다.

이에 대해 박진만 감독은 "트레이닝 파트와 전력분석팀과 회의를 통해 결정했다. 여러 여건 상 (구)자욱이가 지명타자로 갔으면 한다고 했다. 그런 면에서 변경이 있었다"고 설명했다.

구자욱을 지명타자로 배치해서 타격감을 살려주는 편이 우선이라고 판단한 것으로 풀이된다.


박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"
25일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와 키움 히어로즈 경기. 5회말 1사 3루 삼성 디아즈가 적시타를 날리며 단일 시즌 최다 타점 신기록을 달성했다. 수비 교대 때 직전 기록 보유자 박병호가 디아즈와 포옹을 하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.25/

박병호 나온다고 했는데.. 왜 갑자기 빠졌지? → "그런 의견이 나왔다"
9일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 1차전. 승리한 삼성 구자욱, 후라도가 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.09/

박진만 감독은 "돌다리도 두들기고 가자. 구자욱이 지금은 부침이 있지만 우리 타선에 없어선 안 될 존재다. 앞으로의 게임도 있다. 여러가지 상황을 고려해서 지명타자로 가자는 의견이 나왔다. 그래서 그렇게 하기로 했다"고 밝혔다.

삼성은 오늘도 총력전이다.

박진만 감독은 "(선발투수)가라비토가 6회까지 던져주면 좋겠지만 초반에 흔들린다 싶으면 언제든지 풀가동할 준비가 돼있다. 단기전이다. 하루 쉬었다. 불펜에 여유가 조금 생겼다. 상황이 안 되면 빨리 운영하겠다"며 필승 의지를 불태웠다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장윤정, '120억家'·'장회장'인데...♥도경완 "너무 불쌍해" ('두집살림')

2.

지드래곤, 깡마른 줄만 알았는데..태평양 어깨 “섹시해”

3.

윤민수 전처, 이혼 후 '재산 분할' 위해 등장...서장훈도 깜짝 "최초 아닌가" ('미우새')

4.

손태영, SNS 루머 유포자는 지인?..."뉴저지 지인 몇 명 없는데" ('손태영')

5.

김준희, '그 나이에 크롭티' 지적에…"50살은 나한테만 오나" 발끈

스포츠 많이본뉴스
1.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

2.

홍명보호 상대 멀티골, 호드리구 자비 없었던 이유 이거였네 "월드컵 결승전처럼 여기고 뛰었다"

3.

스웨덴산 3614억 FW 듀오, 북중미에선 결국 못 보나…유럽예선 무승 부진 '본선행 난망'

4.

[브라질전 현장인터뷰]강호 브라질에 혀 내두른 '센추리 클럽' 이재성, "13명이 뛰어야 하나 싶을 정도로 강해"

5.

"흥민이형! 저도 북중미 가요!" 대표팀 간 부앙가, 또 날았다…'오바메양 4골 폭격' 가봉 본선행 '성큼'

스포츠 많이본뉴스
1.

추석에 미국으로 날아간 씨름…현지인들 반응은 "베리 굿!"

2.

홍명보호 상대 멀티골, 호드리구 자비 없었던 이유 이거였네 "월드컵 결승전처럼 여기고 뛰었다"

3.

스웨덴산 3614억 FW 듀오, 북중미에선 결국 못 보나…유럽예선 무승 부진 '본선행 난망'

4.

[브라질전 현장인터뷰]강호 브라질에 혀 내두른 '센추리 클럽' 이재성, "13명이 뛰어야 하나 싶을 정도로 강해"

5.

"흥민이형! 저도 북중미 가요!" 대표팀 간 부앙가, 또 날았다…'오바메양 4골 폭격' 가봉 본선행 '성큼'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.