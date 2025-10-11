가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회말에 후라도가 나오다니! [준PO2]

기사입력 2025-10-11 17:46


가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회…
11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. 9회말 1사 김성욱이 끝내기 홈런을 친 후 동료들의 물세례를 받고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.11/

가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회말 1사 SSG 김성욱에게 끝내기 홈런을 허용하며 패한 삼성 후라도가 아쉬워하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 철벽 마무리가 무너지고 1선발이 9회말에 나온다. 이게 가을야구다. 응원팀이 아닌데도 눈을 뗄 수가 없다.

SSG 랜더스가 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 2차전에서 4대3으로 짜릿하게 승리했다. 3-3으로 맞선 9회말 김성욱이 끝내기 홈런을 폭발했다.

볼거리가 많았다.

SSG 선발투수는 포스트시즌에 처음 나오는 2021년 신인 김건우였다.

김건우는 1회초 첫 타자부터 '폭풍 6K'를 기록했다. 예상을 뒤엎는 강력한 스타트였다. 경기 개시 이후 연속 탈삼진 포스트시즌 신기록을 세워버렸다.

5회부터는 1984년생 노경은이 노익장을 과시했다. 셋업맨 노경은이 5회부터 나와 SSG의 투수 운용이 궁금해졌지만 걱정할 필요가 없었다. 노경은은 공 30개로 6회와 7회까지 정리해 버렸다.

그렇게 SSG가 불펜의 힘으로 경기를 가져가는 듯했지만 야구는 역시 9회부터였다.

리그 최강 마무리 조병현이 하필 '오늘' 흔들렸다.


조병현은 올 시즌 블론세이브가 단 2개 밖에 되지 않는다. 수성률 무려 93.8%의 든든한 클로저다. 25세이브 이상 달성한 구원투수 중 수성률 2위다.


가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회…
11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. 9회말 1사 김성욱이 끝내기 홈런을 친 후 환호하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.11/

가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 1사 2루 삼성 강민호가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

가을이구나. 타팀팬도 도파민 범벅 핵꿀잼! → 철벽 마무리가 털리고 9회…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 SSG 마무리 조병현과 포수 조형우가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
그런데 삼성이 조병현을 공략했다. 2-3으로 뒤진 9회초 선두타자 김지찬이 볼넷을 고르더니 보내기번트가 이어졌다. 1사 2루에서는 삼성 간판타자 강민호가 극적인 동점 적시타를 터뜨렸다.

9회말에 접어들자 예상 외의 인물이 마운드를 향했다. 삼성 1선발 후라도가 성큼성큼 걸어나왔다.

박진만 삼성 감독이 승기를 잡기 위해 과감한 수를 뒀다. 어차피 선발투수들은 등판 이틀이나 사흘 전 불펜에서 전력투구를 20~30구 정도 던지며 컨디션을 끌어올린다. 후라도는 이 불펜투구를 실전에서 해버리기로 한 것이다.

마침 SSG는 4회부터 불펜을 가동했다. 이로운 노경은 김민 조병현 필승조를 다 썼다. 연장까지 간다면, 후라도가 2이닝 정도만 막아준다면 삼성이 승산이 충분했다.

여기서 또 반전이 일어났다. SSG 하위 타순에서 대형 사고를 쳤다. 김성욱이 후라도를 상대로 굿바이 솔로 홈런을 작렬했다. 타팀팬이 봐도 '핵꿀잼' 소리가 절로 나올 법한 경기였다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

백지영, '학비만 3천' 9세 딸 교육관 "학교 가기 싫다고? 놔둬라" ('백지영')

2.

'218cm' 최홍만, '165cm' 女와 썸 고백..."열 분이 이상형 듣고 대시해" ('전참시')

3.

구성환, 살 쪄 백반증도 번졌다더니...고1 '늘씬+훈훈' 반전 비주얼

4.

조세호, 35억 신혼집 현관서 포착된 달달한 손인사…'아침부터 ♥사랑꾼'

5.

김수지 아나 "출산휴가보다 키 차이 더 화제"…유쾌한 퇴장

스포츠 많이본뉴스
1.

아니 거기서 후라도가 왜 나와? 어? 김성욱 쾅! 9회말 대반전 끝내기! SSG 4-3 삼성 제압 → 1승 1패로 대구행 [준PO2]

2.

"브라질, 韓 상대로 베스트 가동→70분 이상 소화" '0승' 日 주목…"기본적인 베스트 투입, 일부 변경 가능성"

3.

'초대박 KBO 최초!' SSG 김건우, 경기 시작 후 KKKKKK 신기록[준PO 현장]

4.

'KKKKKK' KBO 최초 기록 쓰고도 3⅓이닝 조기 강판…왜?[준PO 현장]

5.

02년생 투타 듀오 미쳤다! PS 신기록 세운 투수, 2경기 연속 홈런 때린 타자 → SSG 김건우 고명준을 기억하라 [준PO2]

스포츠 많이본뉴스
1.

아니 거기서 후라도가 왜 나와? 어? 김성욱 쾅! 9회말 대반전 끝내기! SSG 4-3 삼성 제압 → 1승 1패로 대구행 [준PO2]

2.

"브라질, 韓 상대로 베스트 가동→70분 이상 소화" '0승' 日 주목…"기본적인 베스트 투입, 일부 변경 가능성"

3.

'초대박 KBO 최초!' SSG 김건우, 경기 시작 후 KKKKKK 신기록[준PO 현장]

4.

'KKKKKK' KBO 최초 기록 쓰고도 3⅓이닝 조기 강판…왜?[준PO 현장]

5.

02년생 투타 듀오 미쳤다! PS 신기록 세운 투수, 2경기 연속 홈런 때린 타자 → SSG 김건우 고명준을 기억하라 [준PO2]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.