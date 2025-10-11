불펜 WAR 1위, 리그 최강 마무리가 흔들리다니 "천국과 지옥을 다녀왔…

|
[인천=스포츠조선 나유리 기자]"천국과 지옥을 다녀온 기분이에요."
컨디션 확인차 지고있는 상황에서 등판했던 1차전도 준수하게 1이닝을 던졌지만, 세이브 상황에 등판한 그의 공은 말을 듣지 않았다.
조병현은 당시에 대해 "전부 2루로 던지라고 소리쳤다. 그런데 손에 공이 제대로 잡히지를 않았다. 그래서 2루에 던지지기보다는 1루에서 하나 잡고 다음 타자 승부하자고 생각했다"면서 공을 제대로 쥐지 못했던 당시 상황을 돌이켰다.
긴장은 안했다고 강조했지만, 자기 자신도 모르게 평소보다 허둥대는 모습이 등판 내용으로 드러난 셈이다. 그래도 팀이 이겼고, 조병현 역시 추가 실점 위기를 잘 넘기면서 고비는 넘겼다.
조병현은 "성욱이형이 쳐서 이겨서 너무 좋다"며 웃으면서 "확실히 느낌이 다르고, 피치컴 소리가 잘 안들리더라. 대구에서 다 이기는 게 목표고, 지더라도 1승은 무조건 챙겨와야 홈팬들 앞에서 다시 할 수 있다. 일단 이기는게 가장 좋다"며 남은 등판 각오를 다졌다.
