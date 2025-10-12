사고는 꼭 엉뚱한 곳에서 난다. PS 첫경험 선발도, 84년생 노장도 아…

사고는 꼭 엉뚱한 곳에서 난다. PS 첫경험 선발도, 84년생 노장도 아니었다 → '수성률 2위' 단 2블론 마무리가 절다니!

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 SSG 마무리 조병현과 포수 조형우가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 2차전. 9회초 동점을 허용한 조병현이 아쉬워하고 있다. 인천=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.11/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 이겼으니 다행이다. 예방 주사를 제대로 맞았다.

SSG 랜더스 마무리투수 조병현이 포스트시즌 신고식을 호되게 치렀다. 정규시즌 철벽이었기 때문에 예상치 못했다. 다행인 점은 블론세이브를 저지르긴 했어도 팀은 이겼다.

SSG는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 2차전에서 4대3으로 짜릿하게 이겼다. 시리즈 전적 1승 1패 균형을 맞췄다.

사실 이날 관전 포인트는 선발투수 김건우였다. 김건우는 시즌 막판 경기력이 눈에 띄게 향상되면서 준플레이오프 2선발 중책을 맡았다. 다만 그는 포스트시즌 경험이 전무했다. 2002년생 어린 선수가 제 실력을 발휘할 수 있을지가 궁금했다.

또한 필승조 노경은도 언제까지 체력을 유지할 수 있을지도 물음표였다. 40대 중반을 향해가는 1984년생 노경은은 어느 순간 힘이 떨어져도 사실 이상하지 않은 상황이다. 가을야구가 처음인 내야수 고명준 정준재도 긴장할 가능성이 있었다.

하지만 사고는 엉뚱한 곳에서 터졌다. 김건우는 여섯 타자 연속 삼진을 잡는 등 제 몫을 다했다. 노경은은 세 번째 투수로 나와서 2⅓이닝이나 무실점으로 막았다. 고명준은 홈런을 쳤고 정준재도 2타수 1안타 1득점을 기록했다.

3-2로 앞선 9회초, 믿었던 마무리 조병현이 승리를 날렸다.

조병현은 선두타자 김지찬을 볼넷으로 내보냈다. 양도근이 보내기번트를 댔다. 1사 2루에서 강민호에게 동점 적시타를 허용했다. 김건우 이로운 노경은 김민의 릴레이 역투가 물거품이 되는 순간이었다.


11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. SSG 조병현이 역투하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

그나마 홍현빈 이재현을 삼진 처리하며 동점으로 막은 것이 다행이었다.

조병현은 올해 블론세이브가 2개 밖에 되지 않는다. 수성률은 무려 93.8%다. 그래서 더 뼈아팠다. 심지어 9일 1차전에서도 1이닝 무실점 호투했다.

물론 충격은 금방 사라졌다. SSG는 타선이 힘을 내며 조병현의 상처를 치유했다. 3-3으로 맞선 9회말 김성욱이 끝내기 홈런을 터뜨렸다.

경기 후 이숭용 SSG 감독은 "아무 일 없다는 듯이 이야기 할 것이다. 세이브 상황이 되면 또 나간다. 어린 친구가 이런 중압감을 견디는 것도 쉽지 않다"며 굳은 신뢰를 나타냈다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

