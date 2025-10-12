박병호가 사라졌다! 라팍 출전 가능성은 → SSG 불펜 공략하려면 '한 …

|
[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 라이온즈파크에서는 박병호를 볼 수 있을까.
박진만 감독은 10일 SSG와의 준플레이오프 2차전을 앞두고 박병호가 선발 출전한다고 밝혔다. SSG가 경험이 적은 좌완투수 김건우를 선발투수로 예고한 것에 대한 대응으로 풀이됐다.
변수가 발생했다. 10일 경기는 비 때문에 취소됐다. 11일 새롭게 발표한 라인업에 박병호는 없었다.
구자욱이 지명타자로 들어가면 박병호와 겹친다. 박병호가 1루수를 맡으려면 50홈런 158타점 외국인타자 디아지를 빼야 한다.
다만 삼성은 2차전에 홈런의 필요성을 절감했다. SSG에 솔로 홈런 2방을 맞고 3대4로 졌다. 삼성은 홈런을 하나도 못 때렸다. SSG 불펜투수들을 상대로 홈런이 하나만 나왔다면 승부는 달라질 수 있었다.
박진만 감독은 "SSG의 불펜을 공략하지 못해서 지지 않았나 싶다. 휴식일 동안 불펜을 어떻게 공략해야 할지 고민하겠다"고 했다.
박병호는 올 시즌 홈런 15개 중 11개를 대구에서 쳤다. 안방 라이온즈파크에서 타율은 2할6푼으로 원정 보다 좋았다.
인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com