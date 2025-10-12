삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

기사입력 2025-10-12 12:56


삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 3회말 SSG 조형우 내야 땅볼 타구 때 삼성 1루수 디아즈가 유격수 이재현의 송구를 포구에 실패하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 3회말 SSG 조형우 내야 땅볼 타구를 삼성 이재현이 송구 실책 후 자책하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 원정에서 1승 1패를 거뒀지만 웬지 아쉽다. 잡을 뻔한 경기를 놓쳤다. 하필 실점 장면에 실책도 껴 있었다. 하지만 사령탑은 그곳이 패착이 아니었다고 돌아봤다.

삼성 라이온즈는 11일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 SSG 랜더스와의 준플레이오프 2차전서 3대4로 졌다. 시리즈 전적 2승이 아닌 1승 1패로 대구로 돌아갔다.

9회말에 맞은 끝내기 홈런이 치명타였다. 하지만 3회말 수비 실책 1개도 그대로 1점으로 연결됐다. 삼성이 1점 차이로 져서 실책도 크게 느껴진다. 선발투수 가라비토가 6이닝 3실점(2자책) 분투했는데 수비가 도와주지 못했다. 박진만 삼성 감독은 실책 때문에 진 것은 아니라며 이재현을 옹호했다.

0-1로 뒤진 3회말, 유격수 이재현이 평범한 땅볼 타구를 처리하지 못했다. 송구 실책으로 기록됐다. 선두타자 조형우를 살려줬다. 가라비토가 박성한을 투수 땅볼로 잡았지만 조형우는 2루까지 갔다. 가라비토는 에레디아에게 삼진을 빼앗았다. 유격수 실책이 없었다면 이닝 종료. 하지만 후속타자 최정의 빗맞은 타구가 좌익수 앞에 뚝 떨어졌다. 실책으로 나간 조형우는 홈까지 밟았다.

이재현은 1차전에서 리드오프 홈런을 폭발하며 승리에 앞장섰다. 2차전도 타석에서는 5타수 1안타 분전했으나 수비 한 장면이 뼈아팠다.


삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 3회말 SSG 조형우 내야 땅볼 타구 때 삼성 1루수 디아즈가 유격수 이재현의 송구를 포구에 실패하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 3회말 SSG 조형우 내야 땅볼 타구를 삼성 이재현이 송구 실책 후 자책하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/
박진만 감독은 이재현을 질책하지 않았다.

박진만 감독은 "결과론이지만 단기전에서 수비 중요성은 크다. 그런 부분 선수들도 잘 알고 있다. 사람이니까 실책은 어쩔 수 없다. 다음 경기까지 영향을 안 주는 것이 중요하다. 다음 경기도 지장 없이 자신감을 가지고 주눅들지 않고 했으면 좋겠다"고 말했다. 현역 시절 유격수 골든글러브 5개를 쓸어담은 박진만 감독은 누구보다 이재현의 마음을 공감했다.

박진만 감독은 "여러 경기가 남았다. 이재현은 앞으로 더 성장해야 하는 선수다. 이번 계기로 더 성장하지 않았을까"라며 응원을 당부했다.


박진만 감독은 애초에 실점이 아니라 득점에 주목했다. 점수를 더 내서 이겼어야 했다고 짚었다. 삼성은 4회부터 가동된 SSG 불펜을 상대로 1점 밖에 못 뽑았다.

박진만 감독은 "SSG 불펜 공략이 포인트였는데 실패했다. 우리가 마지막까지 포기하지 않고 잘 했지만 불펜 공략을 못해서 졌다. 어떻게 불펜을 공략할지 고민하겠다"고 곱씹었다.


인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

“시상식 때도 정정했는데” 다이앤 키튼, 79세로 별세

2.

'미나 시누이' 수지, 인플루언서 전향 선언 "관종이다"..103kg 근황 공개

3.

'40세' 홍진영, 때아닌 '임신설' 부인 "곧 낳는다고, 상처받았다"(돌싱포맨)

4.

‘故 조민기 아내’ 김선진, 7년 만 방송 복귀→눈물…대중 반응 온도차

5.

"무슨 썸타는 사이도 아니고"…김병만, 아내와 손 한번 못 잡아봤다?(조선의 사랑꾼)

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

"매일 태양은 뜨니까" '긍정의 손흥민'→어린 손흥민에게 건넨 '감동'조언#해리케인파운데이션

2.

"날두형, 당신은 날 너무 얕봤어" 또또또 월클 PK 막아낸 아일랜드산 거미손의 놀라운 기록

3.

'장염 극복' 앤더슨 VS '푸른피 에이스' 원태인 격돌, 3차전 승리팀이 시리즈 가져간다[준PO]

4.

'땡큐, 김성욱' 전율의 끝내기포, 대전에서 환호성이?...왜 SSG보다 한화가 더 기쁠까

5.

'드디어' 배구여제 은퇴식 확정…'김연경 없는' 흥국생명 새로운 출발 알렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.