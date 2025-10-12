삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이…

|
[인천=스포츠조선 한동훈 기자] 원정에서 1승 1패를 거뒀지만 웬지 아쉽다. 잡을 뻔한 경기를 놓쳤다. 하필 실점 장면에 실책도 껴 있었다. 하지만 사령탑은 그곳이 패착이 아니었다고 돌아봤다.
0-1로 뒤진 3회말, 유격수 이재현이 평범한 땅볼 타구를 처리하지 못했다. 송구 실책으로 기록됐다. 선두타자 조형우를 살려줬다. 가라비토가 박성한을 투수 땅볼로 잡았지만 조형우는 2루까지 갔다. 가라비토는 에레디아에게 삼진을 빼앗았다. 유격수 실책이 없었다면 이닝 종료. 하지만 후속타자 최정의 빗맞은 타구가 좌익수 앞에 뚝 떨어졌다. 실책으로 나간 조형우는 홈까지 밟았다.
이재현은 1차전에서 리드오프 홈런을 폭발하며 승리에 앞장섰다. 2차전도 타석에서는 5타수 1안타 분전했으나 수비 한 장면이 뼈아팠다.
박진만 감독은 "결과론이지만 단기전에서 수비 중요성은 크다. 그런 부분 선수들도 잘 알고 있다. 사람이니까 실책은 어쩔 수 없다. 다음 경기까지 영향을 안 주는 것이 중요하다. 다음 경기도 지장 없이 자신감을 가지고 주눅들지 않고 했으면 좋겠다"고 말했다. 현역 시절 유격수 골든글러브 5개를 쓸어담은 박진만 감독은 누구보다 이재현의 마음을 공감했다.
박진만 감독은 "여러 경기가 남았다. 이재현은 앞으로 더 성장해야 하는 선수다. 이번 계기로 더 성장하지 않았을까"라며 응원을 당부했다.
박진만 감독은 애초에 실점이 아니라 득점에 주목했다. 점수를 더 내서 이겼어야 했다고 짚었다. 삼성은 4회부터 가동된 SSG 불펜을 상대로 1점 밖에 못 뽑았다.
박진만 감독은 "SSG 불펜 공략이 포인트였는데 실패했다. 우리가 마지막까지 포기하지 않고 잘 했지만 불펜 공략을 못해서 졌다. 어떻게 불펜을 공략할지 고민하겠다"고 곱씹었다.
인천=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com