가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없다, 이게 냉혹한 현실이다

기사입력 2025-10-12 16:27


가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없…
17일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 6회말 1사 만루. 삼진을 당한 윤동희. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.17/

[스포츠조선 김용 기자] 윤나고황 다 어디 간거야.

롯데 자이언츠 입장에서는 가을야구 탈락만큼 충격일 것 같다. 자신들이 자랑하는 젊은피 야수들이 국가대표팀 소집에서 전멸했기 때문이다. 이게 롯데가 처한 냉정한 현실일 수 있다.

KBO는 12일 전력강화위원회가 확정한 K-BASEBEALL SERIES 대표팀 명단을 확정, 발표했다.총 35명의 선수가 태극 마크를 달게 됐다. K-BASEBEALL SERIES는 11월 8일~9일 고척스카이돔에서 체코 대표팀과 2경기를 치르고 11월 15일~16일엔 일본 도쿄돔에서 일본 대표팀과의 2경기를 치른다.

박해민(LG) 구자욱(삼성) 박동원(LG) 최재훈(한화) 등 베테랑 선수들도 있다. 하지만 최근 국가대표팀 선발시 방향성은 명확하다. 젊은 선수들 위주 세대 교체 의지가 대단하다. 전임 류중일 감독 때부터 이어진 기조다. 현 감독인 류지현 감독도 류중일호 시절 수석코치로 일했으니, 연속성을 갖고 있는 선수 선발이다.


가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없…
3일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회 삼진을 당하고 타석을 물러나는 롯데 나승엽. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.09.03/
각 팀 차세대 간판 스타들이 대거 이름을 올렸다. 하지만 롯데 자이언츠의 선발 인원을 보면 휑하다. 투수 최준용 외에 아무도없다. LG 트윈스가 무려 7명의 선수를 배출한 걸 감안하면 자존심 상하는 일.

충격적인 건 롯데가 자랑하는 '윤나고황' 젊은 간판 야수들이 모두 외면을 받았다는 점이다. 롯데는 지난해 김태형 감독이 지휘봉을 잡은 후 윤동희, 나승엽, 고승민, 황성빈이 팀 핵심으로 성장했다.


가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없…
8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 5회말 2사 만루 고승민이 좌익수 플라이로 물러나며 아쉬워하고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/
특히 윤동희와 나승엽의 경우 지난해 프리미어12 대표팀 최종 엔트리에 포함되기도 했다. 고승민은 리그에 몇 안 되는 파워를 갖춘 2루수고, 황성빈은 빠른 발을 이용한 플레이로 인지도를 올렸다.

하지만 네 사람 모두 이번 류지현호에서 철저하게 외면을 받았다. 올해 소속팀에서도 부상, 부진 등으로 이렇다할 모습을 보인 게 원인일 듯. 고승민과 황성빈의 경우 프리미어12 대표팀에 뽑히지 않았었고, 경쟁 포지션 다른 선수들 영향도 있다지만 특히 윤동희와 나승엽의 몰락은 롯데에 더 큰 충격이 될 수 있다. 결국 안현민(KT) 김성윤(삼성) 문성주(LG) 김영웅(삼성) 한동희(상무) 등 프리미어12 대표팀에 없던 새 발탁 인원들과 비교해 경쟁력이 없다는 판단이 내려진 것이다.


가을야구 탈락보다 더 충격...대표팀에 롯데의 자랑 '윤나고황' 자리 없…
20일 부산 사직야구장에서 열린 키움과 롯데의 경기, 1회말 롯데 황성빈이 키움 박정훈에게 헤드샷을 맞은 뒤 귀를 살펴보고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.20/

올해 롯데는 3위로 가을야구 확정을 짓는 분위기다가 후반기 충격의 12연패를 당하며 또 암흑기 얘기를 듣고 있다. 김태형 감독 책임도 있겠지만, 이제 간판으로 인정받으며 팀 내에서 영향력을 행사하는 '윤나고황' 이 선수들의 책임도 없다고 할 수 없다. 일각에서는 팀에서는 최고 스타 대접을 받지만, 밖으로 나가면 '우물 안 개구리'가 되는 이 선수들의 현실이 롯데의 현실이라고 지적하기도 한다. 팀과 선수들 모두가 뼈아프게 받아들여야 하는 부분이다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

박하선, 수백만원 샤넬백 모래 위에 '툭'..관리 1도 안 하는 여유

2.

이효리, 요가원 새벽 출근 끄덕없다..♥이상순에 한달에 한번 '든든한 내조'

3.

박찬욱 "손예진, 눈빛 하나로 감정 표현..이병헌 캐스팅은 20년전 약속때문"(인생이영화)

4.

'선미 댄서 출신' 차현승, 백혈병 투병 근황 “피부 벗겨지고 수치 안 올라”

5.

곽튜브, ♥임신한 아내와 본식 사진 공개 "좋은 남편·아빠 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

스포츠 많이본뉴스
1.

삼성 정말 이재현 실책 탓에 졌나 → '국민유격수' 박진만 감독은 왜 이재현을 옹호했을까

2.

"꿀잠 주무세요" 센스 가득 부모님 선물…후배 앞 위풍당당, 한화 신인 첫발 내디뎠다

3.

두산 제 12대 감독, 면접 후보 최대 4명 → 13일 본격 스타트. 오래 안 걸린다

4.

'언제부터 관심 가졌다고?' 獨언론, 또 카스트로프 주목...'브라질전 출전, 하지만 꿈은 악몽이 됐다'

5.

"큰 착각을 했다. 벽을 느꼈다." '우승 세터'의 일본 충격, 그리고 도전. "누구나 인정하는 '최고'가 되겠다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.