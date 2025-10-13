이승엽, 이대호, 김태균, 박병호...차고 넘치던 토종 1루수 씨가 말랐…

|
[스포츠조선 김용 기자] 1루수 없이 어떻게 야구를...
내야수 자원으로는 김영웅(삼성) 문보경 신민재(이상 LG) 박성한(SSG) 김주원(NC) 노시환(한화) 송성문(키움) 한동희(상무)가 선발됐다.
왜 흥미롭냐면 1루수가 없다. 많은 팀들이 외국인 타자를 1루수로 쓰는 현실인데, 그렇다고 국가대표팀에 1루 용병을 데려다 쓸 수도 없는 노릇. 그렇다고 전문 1루수룰 한 명도 둘 만한 선수가 없다는 현실이 KBO리그의 현 상황을 보여준다. 이승엽, 이대호, 김태균, 박병호 등의 계보를 이을 토종 거포가 그만큼 없다는 의미다. 이 선수들의 전성기 때는, 대표팀 1루수를 도대체 누구에게 맡겨야 하나가 감독의 가장 큰 고민 중 하나였다. 전력 구성에, 선수들 자존심을 지켜주는 일까지 매우 어려운 숙제였다.
내년 월드베이스볼클래식(WBC)에 이정후(샌프란시스코) 김하성(애틀랜타) 김혜성(LA 다저스)해외파 선수들에 한국 대표로 WBC 출전이 가능한 외국인 선수를 최대한 소집된다 해도, 거기서도 1루를 맡을 자원은 딱히 눈에 띄지 않는다.
과연 류 감독은 앞으로 이 문제를 어떻게 풀어나갈지 궁금해진다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com