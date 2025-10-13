'업셋가자!' 후라도 VS '벼랑 끝' 김광현 맞대결 → 4차전 끝장승부…

|
[대구=스포츠조선 나유리 기자]여기서 끝날까, 아니면 5차전까지 갈까. 자존심을 건 대결. 4차전 선발 투수들이 공개됐다.
|
벼랑 끝에 선 SSG는 4차전 선발 투수로 좌완 김광현을 예고했다. 정규 시즌 28경기에서 10승10패 평균자책점 5.00의 성적을 기록한 김광현은 삼성을 상대로 3경기에서 1승1패 평균자책점 5.28을 마크했다. 대구 구장에서는 1경기에 등판해 6이닝 무실점으로 호투한 바 있다.
|
이번 포스트시즌에서 세번째 등판이다. NC 다이노스와의 와일드카드 결정전 1차전에서 6⅔이닝 9안타(1홈런) 1탈삼진 3볼넷 4실점으로 부진해 패전 투수가 됐었고, SSG와의 준플레이오프 2차전에서는 9회말 불펜 투수로 깜짝 등판해 ⅓이닝 1실점을 기록한 바 있다. 3-3 동점 상황에서 등판해 1아웃을 잡고, 김성욱에게 끝내기 홈런을 허용하며 고개를 숙였었다. 후라도는 2차전에서 투구수가 7개에 불과했고, 이틀의 휴식일을 거쳐 미리 4차전 선발 등판을 준비해왔다.
대구=나유리 기자 youll@sportschosun.com