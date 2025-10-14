"지금 아니면 어렵다" 뉴욕 메츠가 주시하는 서른살 요미우리 4번 타자 오카모토, 절친 후배 무라카미와 함께 메이저리그로 가나[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-10-14 09:10


올 시즌 후 메이저리그 진출을 추진하는 무라카미와 오카모토. 둘은 2023년 일본대표팀 핵심 타자로 활약했다. 스포츠조선 DB

요카모토는 2015년 1지명으로 입단해 11시즌을 뛰면서 통산 248홈런을 기록했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

오카모토는 이번 겨울 메이저리그 진출을 원하고 있다. 구단이 허락해야 포스팅 시스템을 통해 나갈 수 있다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

일본프로야구에서 최고를 찍고 더 높은 곳을 찾아 메이저리그로 날아간다. 2022년 스즈키 세이야(시카고 컵스), 2023년 센가 고다이(뉴욕 메츠)와 요시다 마사타카(보스턴 레드삭스), 2024년 야마모토 요시노부(LA 다저스)와 이마나가 쇼타(시카고 컵스), 마쓰이 유키(LA 에인절스)가 꿈의 무대에 올랐다. 올해는 사사키 로키(LA 다저스)와 스가노 도모유키(볼티모어 오리올스)가 빅리그에 데뷔했다.

가을에도 일본 선수들의 활약이 빛났다. LA 다저스의 '슈퍼스타' 오타니 쇼헤이, 야마모토, 사사키는 14일 내셔널리그 챔피언십시리즈를 시작했다. 스즈키는 샌디에이고 파드리스와 와일드카드 시리즈, 밀워키 브루어스와 디비전시리즈에서 맹타를 휘둘렀다. '이도류'를 재가동한 오타니는 네 번째 MVP 수상이 확정적이고, 스즈키는 메이저리그 4년 차에 '32홈런-103타점'을 올렸다.

이번 겨울엔 타자들이 뜨겁다. 야쿠르트 스왈로즈의 '괴물타자' 무라카미 무네타카(25)에 요미우리 4번 타자 오카모토 가즈마(29)도 메이저리그 진출을 추진한다. 시즌 내내 야쿠르트와 요미우리 경기에 메이저리그 스카우트가 몰려와 두 선수를 체크했다.

두 선수가 처한 상황이 조금 다르다. 무라카미는 2022년 단일 시즌 일본인 최다 기록인 '56홈런'을 치고 3년 계약을 하면서, 구단과 메이저리그 도전에 합의했다. 올해로 3년 계약이 끝난다. 이번 겨울 포스팅 시스템을 통해 미국으로 날아간다. 총액 2억달러를 넘을 것이라는 전망이 나온 지 오래다. 선수는 꿈을 이루고, 구단은 포스팅비를 챙긴다. 야쿠르트는 무라카미가 없는 타선을 구상해 왔다.

오카모토는 한 시즌을 더 뛰어야 해외 진출이 가능한 FA가 된다. 이번 겨울에 메이저리그로 가려면 구단 허락이 필요하다. 그런데 요미우리
오카모토는 올 시즌 부상으로 69경기 출전에 그쳤다. 출전 경기수는 적었지만 타율 0.327-15홈런을 기록하는 맹활약을 했다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS

오카모토는 2018년부터 6년 연속 30홈런을 치고 세 차례 홈런왕에 오른 요미우리 간판 타자다. 사진캡처=요미우리 자이언츠 SNS
선수가 포스팅을 거쳐 나간 사례가 없다.

매년 우승을 노리는 요미우리는 올 시즌 센트럴리그 3위에 그쳤다. 포스트시즌에서 하극상 드라마를 꿈꿨는데, 2위 요코하마 베이스타즈에 맥없이 무너졌다. 클라이맥스시리즈 퍼스트 스테이지에서 2연패를 당하고 탈락했다. 2차전에서 1회초 5점을 뽑고도 연장 11회 끝내기 패를 당하는 굴욕을 맛봤다. 오카모토 없는 내년 시즌 타선 구상이 어렵다.

그런데 오카모토는 오랫동안 팀에 헌신해 온 간판타자다. 2015년 1지명으로 입단해 11시즌을 뛰면서 통산 '248홈런-717타점'을 올렸다. 2018~2023년 6년 연속 30홈런을 넘었고, 세 차례 홈런왕 타이틀을 차지했다. 올해는 부상으로 69경기 출전에 그쳤는데 15홈런-49타점, 타율 0.327(251타수 82안타)을 기록했다. 긴 시간 기복 없이 활약했다.

공헌도 높은 핵심 선수. 구단 입장에선 눌러 앉히고 싶겠지만 꿈을 꺾기 어렵다. 오카모토는 지난겨울 다년 계약 제의를 고사하고 1년 계약을 했다. 구단에 메이저리그에 도전하겠다는 뜻을 전했다. 그는 내년이면 30세가 된다. 지금이 아니면 도전이 쉽지 않다.


뉴욕 메츠가 오카모토를 주시하고 있다는 보도가 나왔다. 몸값이 치솟은 무라카미보다 오카모토가 더 매력적일 수 있다. 오카모토는 절친한 후배 무라카미에 비해 폭발적인 파워가 떨어진다. 그러나 오카모토는 부침없이 꾸준했다. 무라카미에게 부족한 뛰어난 수비 능력이 있다. 3루
이번 포스트시즌에서 맹활약한 시카고 컵스 스즈키. AFP연합뉴스

이번 가을 구원투수로 맹활약 중인 사사키. 데이브 로버츠 LA 감독이 호투를 펼친 사사키를 더그아웃 앞에서 맞이하고 있다. AFP연합뉴스
수, 1루수로 골든글러브를 받을 정도로 수비가 좋다. 그는 WBC(월드베이스볼클래식) 일본대표팀과 소속팀에서 외야수로 출전한 적이 있다.

반면 3루수 무라카미는 수비에 약점이 있다. 한 시즌 최다 실책을 기록하기도 했다. 메이저리그를 염두에 두고 한때 외야 수비 훈련을 했으나 의미 있는 성과를 내지 못했다. 이 때문에 메이저리그로 가면 지명타자로 출전할 것이라는 예상이 나온다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

