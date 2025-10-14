'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 역대급 본헤드플레이를 저지르고도 승리했다. 선발투수 블레이크 스넬이 8이닝을 무실점으로 틀어막은 덕분이다.
하지만 선발투수 블레이크 스넬이 이를 불허했다. 스넬은 타선 침묵 속에서 8이닝을 무실점으로 버티며 어떠한 위기도 극복해냈다.
다저스는 0-0으로 맞선 4회초 귀중한 흐름을 잡았다. 선두타자 테오스카 에르난데스가 볼넷 출루했다. 프레디 프리먼은 좌익수 뜬공 아웃됐다. 윌 스미스와 토미 에드먼이 연속 안타를 쳤다. 에르난데스가 3루, 스미스가 2루, 에드먼이 1루에 위치했다. 1사 만루에서 맥스 먼시가 등장했다. 먼시는 중견수 방면 대형 타구를 날렸다.
하지만 공은 글러브에 들어갔다가 튀어나왔다. 공이 담장에 맞고 떨어졌다. 인플레이 타구가 됐다. 심판도 명확하게 아웃이 아니라고 콜했다.
여기서 다저스 주자들은 순간적으로 판단을 실수했다. 뜬공 아웃으로 착각하고 일제히 귀루했다. 나갔다가 돌아왔다가 떨어진 공을 보고 다시 출발했다. 스타트가 늦었다.
1사 만루 포스 아웃 상황이었다. 태그도 필요 없었다. 밀워키 수비진이 중계 플레이까지 완벽하게 해냈다.
프렐릭이 유격수 조이 오티즈에게, 오티즈가 포수 윌리엄 콘트레라스에게 송구했다. 단 2차례 송구가 바운드 없이 홈까지 연결됐다. 4.5초가 채 걸리지 않았다. 3루 주자 에르난데스가 홈에서 포스 아웃.
2루 주자 스미스는 2루로 돌아가 멀뚱히 구경했다. 콘트라레스가 3루로 천천히 달려가 직접 베이스를 밟았다. 스미스도 역시 포스 아웃.
다저스는 6회초 프리먼의 솔로 홈런으로 선취점을 얻었다. 스넬이 완벽투를 뽐내며 1점 리드를 8회까지 지켰다. 삼진을 무려 10개나 솎아냈다. 다저스는 9회초 1점을 보탰다. 9회말에 2-1까지 쫓겼지만 사사키 로키와 블레이크 트레이넨이 승리를 잘 지켰다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com