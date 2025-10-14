'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼나 → 스넬 8이닝 10K '딸깍'

기사입력 2025-10-14 14:17


'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼…
LA 다저스가 역대급 본헤드플레이를 저지르고도 승리했다. 선발투수 블레이크 스넬이 8이닝을 무실점으로 틀어막은 덕분이다.
다저스는 14일(한국시각) 미국 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 1차전에서 2대1로 승리했다.AP연합뉴스

[스포츠조선 한동훈 기자] LA 다저스가 역대급 본헤드플레이를 저지르고도 승리했다. 선발투수 블레이크 스넬이 8이닝을 무실점으로 틀어막은 덕분이다.

다저스는 14일(한국시각) 미국 밀워키 아메리칸패밀리필드에서 열린 2025 메이저리그 포스트시즌 밀워키 브루어스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈 1차전에서 2대1로 승리했다.

다저스는 4회초 몹시 희귀한 병살타를 쳤다. 1사 만루 기회를 허망하게 날렸다. 선취점 찬스를 걷어차며 분위기를 헌납할 태세였다.

하지만 선발투수 블레이크 스넬이 이를 불허했다. 스넬은 타선 침묵 속에서 8이닝을 무실점으로 버티며 어떠한 위기도 극복해냈다.

다저스는 0-0으로 맞선 4회초 귀중한 흐름을 잡았다. 선두타자 테오스카 에르난데스가 볼넷 출루했다. 프레디 프리먼은 좌익수 뜬공 아웃됐다. 윌 스미스와 토미 에드먼이 연속 안타를 쳤다. 에르난데스가 3루, 스미스가 2루, 에드먼이 1루에 위치했다. 1사 만루에서 맥스 먼시가 등장했다. 먼시는 중견수 방면 대형 타구를 날렸다.

밀워키 중견수 살 프펠릭이 타구를 잘 쫓아갔다. 주자 입장에서 타구 판단이 애매할 만했다. 프렐릭이 낙구 지점을 제대로 포착했다. 홈런성 타구가 프렐릭의 글러브에 빨려들어가는 듯했다.

하지만 공은 글러브에 들어갔다가 튀어나왔다. 공이 담장에 맞고 떨어졌다. 인플레이 타구가 됐다. 심판도 명확하게 아웃이 아니라고 콜했다.

여기서 다저스 주자들은 순간적으로 판단을 실수했다. 뜬공 아웃으로 착각하고 일제히 귀루했다. 나갔다가 돌아왔다가 떨어진 공을 보고 다시 출발했다. 스타트가 늦었다.


'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼…
Los Angeles Dodgers' Teoscar Hernandez is out at home as Milwaukee Brewers catcher William Contreras takes the throw during the fourth inning of Game 1 of baseball's National League Championship Series Monday, Oct. 13, 2025, in Milwaukee. (AP Photo/Morry Gash)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼…
MILWAUKEE, WISCONSIN - OCTOBER 13: Manager Dave Roberts of the Los Angeles Dodgers discuses a challenge with umpire James Hoye during the fourth inning against the Milwaukee Brewers in game one of the National League Championship Series at American Family Field on October 13, 2025 in Milwaukee, Wisconsin. Michael Reaves/Getty Images/AFP (Photo by Michael Reaves / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

'8-6-2C의 병살타' 다저스, '역대급 본헤드' 저지르고 어떻게 이겼…
Los Angeles Dodgers starting pitcher Blake Snell (7) prepares to throw in the fourth inning against the Milwaukee Brewers during game one of the MLB National League Championship Series at American Family Field in Milwaukee, Wisconsin, on Monday, October 13, 2025. Photo by Tannen Maury/UPI

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

1사 만루 포스 아웃 상황이었다. 태그도 필요 없었다. 밀워키 수비진이 중계 플레이까지 완벽하게 해냈다.

프렐릭이 유격수 조이 오티즈에게, 오티즈가 포수 윌리엄 콘트레라스에게 송구했다. 단 2차례 송구가 바운드 없이 홈까지 연결됐다. 4.5초가 채 걸리지 않았다. 3루 주자 에르난데스가 홈에서 포스 아웃.

2루 주자 스미스는 2루로 돌아가 멀뚱히 구경했다. 콘트라레스가 3루로 천천히 달려가 직접 베이스를 밟았다. 스미스도 역시 포스 아웃.

다저스는 6회초 프리먼의 솔로 홈런으로 선취점을 얻었다. 스넬이 완벽투를 뽐내며 1점 리드를 8회까지 지켰다. 삼진을 무려 10개나 솎아냈다. 다저스는 9회초 1점을 보탰다. 9회말에 2-1까지 쫓겼지만 사사키 로키와 블레이크 트레이넨이 승리를 잘 지켰다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, 결혼 9년 만에 파경 "귀책사유 NO, 8살 子공동육아..원만한 합의로 이혼"[공식]

2.

'출생의 비밀' 김송 쌍둥이 동생, 방송출연 심경고백 "시기 질투 너무 심해"[SC이슈]

3.

'유병재♥' 안유정, 열애 1년만 웨딩드레스 입었다 '결혼설 유발 깜짝 근황'

4.

'재혼' 김병만, 결혼식 현장 최초 공개 "♥아내+두 자녀는 내 구세주"(사랑꾼)

5.

[공식] 정성일, 9년만 이혼 "귀책無· 아들 양육 함께"

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

3.

"긴장할수록 더…" 역사적 구속도 가능, 160㎞ 꿈꾸는 괴물 루키의 숨은 비결? 드디어 꿈 꾸던 가을이 왔다

4.

'그 돈 받고는 안 가!'→'中 맡자마자 성적 내라고?' 중국 날벼락 맞았다, 대표팀 감독 후보 2명 동시 사퇴 '충격'

5.

후라도(패)→로건(패)→화이트(패)→후라도(패)→앤더슨(패) '용병 전패' 2025 가을야구, 설마 오늘도..?

스포츠 많이본뉴스
1.

다저스, 역대급 초황당 더블플레이. 이거 진짜예요? → 만루에서 '중견수 땅볼' 병살.

2.

"나 안뽑은 팀 후회하게 만들겠다" 156㎞에도 외면받은 10순위 신인, '1군 개근→첫 승,세이브,홀드→올스타전→필승조→KS 직행→국대 승선' 첫해 다 이뤘다[이천 인터뷰]

3.

"긴장할수록 더…" 역사적 구속도 가능, 160㎞ 꿈꾸는 괴물 루키의 숨은 비결? 드디어 꿈 꾸던 가을이 왔다

4.

'그 돈 받고는 안 가!'→'中 맡자마자 성적 내라고?' 중국 날벼락 맞았다, 대표팀 감독 후보 2명 동시 사퇴 '충격'

5.

후라도(패)→로건(패)→화이트(패)→후라도(패)→앤더슨(패) '용병 전패' 2025 가을야구, 설마 오늘도..?

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.