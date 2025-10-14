허약한 하체에 '강력한 허리' 무슨 소용인가 → 선발 붕괴한 SSG 불펜 야구, 뚜렷한 한계 노출했다

기사입력 2025-10-15 05:23


허약한 하체에 '강력한 허리' 무슨 소용인가 → 선발 붕괴한 SSG 불펜…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 8회말 2사 이후 삼성 디아즈(투런포), 이재현(솔로포)를 허용한 SSG 이로운이 아쉬워하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

허약한 하체에 '강력한 허리' 무슨 소용인가 → 선발 붕괴한 SSG 불펜…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회말 이로운이 디아즈와 이재현에게 홈런을 허용한 후 강판되고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 한동훈 기자] 하체가 부실하니 허리가 아무리 강해도 소용이 없었다. SSG 랜더스가 막강 불펜을 자랑했으나 결국 선발이 무너지며 아쉬움을 삼켰다.

SSG는 14일 대구 삼성 라이온즈파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성 라이온즈와의 준플레이오프 4차전에서 2대5로 졌다. 시리즈 전적 1승 3패 탈락, 시즌을 마감했다.

불펜 의존도가 너무 심했다. 불펜은 SSG의 자랑이었다. 그러나 선발도 타선도 끝내 도와주지 않았다. 불펜도 영원히 버틸 수는 없었다.

SSG는 정규시즌 불펜 평균자책점 3.36으로 리그 1위다. 홀드는 102개로 2위다. 노경은이 35개로 홀드왕에 올랐다. 이로운은 33홀드로 공동 2위다. 김민도 22홀드를 낚았다. 홀드 상위 10위에 SSG 선수가 3명이나 포진했다. 한 팀에서 30홀드 투수가 2명 나온 것은 KBO리그 사상 최초다.

하지만 선발이 5이닝도 못 막자 허리도 끝내 끊어졌다.

1차전 선발 화이트가 2이닝 3실점으로 물러났다. 불펜이 7이닝이나 떠안았다. 2차전은 선발 김건우가 3⅓이닝 2실점에 그쳤다. 불펜이 5⅔이닝을 던졌다. 3차전 선발 앤더슨도 3이닝 3실점(2자책) 조기 교체됐다. 불펜이 5이닝을 맡았다.

그나마 4차전 선발 김광현이 처음으로 5이닝을 책임졌을 땐, 이미 늦었다.

정규시즌에 77이닝을 던지고 1차전부터 4차전까지 개근한 이로운은 체력이 바닥났다. 2-2로 맞선 8회말 아웃카운트 2개를 잘 잡고 마지막 고비에서 쓰러졌다. 구자욱에게 볼넷, 디아즈에게 2점 홈런을 맞았다. 이재현에게 백투백 홈런까지 맞았다.


허약한 하체에 '강력한 허리' 무슨 소용인가 → 선발 붕괴한 SSG 불펜…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 6회말 1사 1, 2루 김헌곤 타석에서 노경은이 교체되고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

허약한 하체에 '강력한 허리' 무슨 소용인가 → 선발 붕괴한 SSG 불펜…
11일 인천SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 2차전. 9회초 SSG 마무리 조병현과 포수 조형우가 대화를 나누고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.11/

SSG 선발진은 준플레이오프 4경기서 13⅓이닝 8실점을 기록했다. 한 경기 평균 4이닝도 못 막았다.

삼성 선발진과 극명하게 대비됐다.

1차전 선발 최원태가 6이닝 무실점 승리투수. 2차전 선발 가라비토는 6이닝 3실점 노디시전. 3차전 선발 원태인도 6⅔이닝 1실점 승리투수. 4차전 선발 후라도는 7이닝 무실점을 기록했다. 선발투수 전원이 퀄리티스타트를 달성했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'86세' 전원주, 아들에 역정 "연간 700만원 헬스장? 내돈으로 가는 것"

2.

김동완, 저격 논란에 입 열었다 "절 미워하세요? 모두 가상의 인물"

3.

송옥숙, 필리핀 혼혈 딸 입양 "가족이 이혼해 갈 데 없던 아이 데려와" ('원더풀라이프')

4.

이민정, 8년된 섀도에 피부 걱정...이사배는 경악 "버려도 되죠?"('이민정 MJ')

5.

이수지, 백화점에서 연예인DC 요구 "100만 원만 깎아달라 했다" ('살롱드립')

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

3.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

4.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

5.

"일본 경찰이 한국 라커룸에서 韓 선수 조사한 격" 월드컵 예선에서 벌어진 '충격 실화'→FIFA 소송 예고

스포츠 많이본뉴스
1.

"한국전 복사+붙여넣기" 브라질 1.5군에 뻥뻥 뚫리는 일본, '엔리케-마르티넬리 연속골' 전반 0-2로 와르르→참사 예약[A매치 전반리뷰]

2.

[A매치 리뷰]"오대영은 없었다" 日, 후반에만 3골 '0-2→3-2' 기적의 뒤집기로 브라질에 역사상 첫 승! 홍명보호와 비교 불가피

3.

'45분이면 충분' 美친 탈압박→파라과이 수비 농락, '에이스' 이강인은 이강인이었다

4.

"무심히 던진 '돌'도 '돌'이야" 신태용 경질→노상래 임시 체제, 정상 찾아가는 울산…이제는 결과로 얘기할 수밖에 없다

5.

"일본 경찰이 한국 라커룸에서 韓 선수 조사한 격" 월드컵 예선에서 벌어진 '충격 실화'→FIFA 소송 예고

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.