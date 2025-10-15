'삼성 vs 한화' 18년 만에 가을 재회! → 블루와 오렌지의 역대 다전제 어땠나

[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈와 한화 이글스가 18년 만에 가을 무대에서 만났다. 역대 다전제 시리즈에서 이번이 여섯 번째 대결이다.

삼성과 한화는 17일 대전 한화생명볼파크에서 2025 KBO리그 포스트시즌 플레이오프 1차전 격돌한다. 정규시즌 4위 삼성이 와일드카드 결정전과 준플레이오프를 뚫고 올라왔다. 한화는 페넌트레이스를 2위로 마쳤다. 플레이오프에 선착해 기다렸다.

두 팀은 2007년 준플레이오프 이후 처음으로 포스트시즌에서 대결한다. 이전까지 총 다섯 차례 부딪혔다. 빙그레 시절을 포함해 한화가 3승 2패 근소 우위다.

1988년 플레이오프에서 처음 충돌했다. 빙그레가 3승으로 삼성을 셧아웃, 한국시리즈에 올라갔다. 해태에 2승 4패 무릎을 꿇었다.

1990년 준플레이오프에서 삼성이 설욕했다. 2승으로 빙그레를 떨어뜨렸다. 삼성은 플레이오프에서 해태를 잡고 한국시리즈에 진출했다. LG의 창단 첫 우승의 제물이 되고 말았다.

1991년 플레이오프에서는 빙그레가 이겼다. 3승 1패로 삼성을 따돌렸다. 빙그레는 한국시리즈에서 다시 해태의 벽을 넘지 못했다.

그리고 다시 15년 뒤, 2006년에는 한국시리즈에서 다퉜다. 정규시즌 3위였던 한화가 준플레이오프에서 KIA,플레이오프에서 현대를 꺾고 올라왔다. 삼성이 4승 1무 1패로 한화를 누르고 2연패에 성공했다.


13일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 김경문 감독이 폰세를 찾아가 고마운 마음을 전하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.13/

'삼성 vs 한화' 18년 만에 가을 재회! → 블루와 오렌지의 역대 다…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성이 5대2로 승리하며 시리즈 전적 3승 1패로 플레이오프에 진출했다. 이종열 단장이 박진만 감독과 포옹하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/
2007년 준플레이오프가 마지막이다. 한화가 2승 1패로 삼성을 탈락시켰다. 한화는 플레이오프에서 두산에 3패를 당했다.


올해 플레이오프도 대접전이 기대된다.

삼성이 와일드카드 결정전 2경기를 치렀지만 준플레이오프를 4차전으로 정리하면서 휴식일을 꽤 벌었다. 포스트시즌 들어와 가라비토 최원태의 위력이 부쩍 상승하며 후라도 원태인과 함께 막강 선발진을 구축했다.

충분한 휴식을 취한 한화가 여러 측면에서 절대적으로 유리하지만 삼성도 충분히 싸워 볼만한 여건이다.

◇역대 포스트시즌 삼성-한화 맞대결 전적

1988년 플레이오프 빙그레 승승승 삼성

1990년 준플레이오프 삼성 승승 빙그레

1991년 플레이오프 빙그레 승승패승 삼성

2006년 한국시리즈 삼성 승패승승무승 한화

2007년 준플레이오프 한화 승패승 삼성


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

