'삼성 vs 한화' 18년 만에 가을 재회! → 블루와 오렌지의 역대 다…

[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈와 한화 이글스가 18년 만에 가을 무대에서 만났다. 역대 다전제 시리즈에서 이번이 여섯 번째 대결이다.
1988년 플레이오프에서 처음 충돌했다. 빙그레가 3승으로 삼성을 셧아웃, 한국시리즈에 올라갔다. 해태에 2승 4패 무릎을 꿇었다.
1990년 준플레이오프에서 삼성이 설욕했다. 2승으로 빙그레를 떨어뜨렸다. 삼성은 플레이오프에서 해태를 잡고 한국시리즈에 진출했다. LG의 창단 첫 우승의 제물이 되고 말았다.
그리고 다시 15년 뒤, 2006년에는 한국시리즈에서 다퉜다. 정규시즌 3위였던 한화가 준플레이오프에서 KIA,플레이오프에서 현대를 꺾고 올라왔다. 삼성이 4승 1무 1패로 한화를 누르고 2연패에 성공했다.
올해 플레이오프도 대접전이 기대된다.
삼성이 와일드카드 결정전 2경기를 치렀지만 준플레이오프를 4차전으로 정리하면서 휴식일을 꽤 벌었다. 포스트시즌 들어와 가라비토 최원태의 위력이 부쩍 상승하며 후라도 원태인과 함께 막강 선발진을 구축했다.
충분한 휴식을 취한 한화가 여러 측면에서 절대적으로 유리하지만 삼성도 충분히 싸워 볼만한 여건이다.
◇역대 포스트시즌 삼성-한화 맞대결 전적
1988년 플레이오프 빙그레 승승승 삼성
1990년 준플레이오프 삼성 승승 빙그레
1991년 플레이오프 빙그레 승승패승 삼성
2006년 한국시리즈 삼성 승패승승무승 한화
2007년 준플레이오프 한화 승패승 삼성
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com