'모두가 사랑했다' 비운의 흥부자, 전격 KBO 복귀 선언...진실은?

최종수정 2025-10-15 18:07

스포츠조선DB

[스포츠조선 김용 기자] 도슨이 컴백한다고?

키움 히어로즈를 넘어 KBO리그를 좋아하는 팬들이라면 지난 시즌까지 키움에서 뛰었던 외국인 타자, '흥부자' 도슨을 잊지 못할 것이다.

2023 시즌 대체 선수로 키움에 입단해 활력 넘치는 플레이로 2024 시즌 재계약까지 따냈다. 최저 수준 연봉을 받는 외국인 선수로 출발했지만, 경기력은 남달랐다. 95경기 타율 3할3푼 11홈런 57타점을 기록하며 '강한 2번'의 선두 주자가 됐다. 가성비 최고 외인으로도 인정받았다.

야구 실력 뿐 아니었다. 넘치는 흥을 주체하지 못했다. 팬서비스도 최고였다. 남들이 보기에 정도가 지나치다면 모를까, 다른팀 팬이 봐도 유쾌한 사랑스러운 캐릭터였다. 지난해 안타 세리머니 '탕후루 댄스'는 장안의 화제였다.

하지만 불운했다. 외야 수비 도중 동료 이용규와 부딪혔는데, 무릎 인대가 손상됐다. 아쉽게 키움과 이별했고, 미국에서 수술대에 올랐다. 그렇게 지난해에는 재활에 몰두했다.

그런 가운데 도슨이 최근 의미심장한 코멘트를 날렸다. 자신의 개인 페이지에 한 팬이 은퇴 관련 질문을 하자, 도슨은 '내년에 KBO리그에서 뛸 것'이라고 답을 했기 때문.


정말 우리가 알지 못하는 어떤 구단과의 교감과 합의가 있었는지, 아니면 KBO리그에 돌아오고 싶다는 마음을 표현한 것인지는 모르겠지만 흥미로운 반응이다. 복귀하고 싶다가 아니라, 돌아간다고 적었기 때문이다. 현 시기는, 가을야구에서 탈락한 팀들이 수면 아래에서 새 외국인 선수들을 물색할 때다.

일단 도슨은 KBO리그에 복귀한다면 꼭 키움에서 뛰어야 하는 건 아니다. 키움은 당시 도슨을 웨이버 공시하지 않았고, 시즌 종료 후 보류 명단에서 제외했기 때문에 보류권은 자동으로 사라졌다.


일단 돌아온다면 키움쪽으로 가능성이 높을 수밖에 없다. 친정팀이고, 키움은 누구보다 도슨을 잘 안다. 또 '가성비'를 중시하는 키움의 팀 컬러와 딱 맞을 수 있다. 하지만 키움 관계자는 "팀을 떠난 이후 어떠한 접점도 없었다"며 현 상황에서 도슨이 키움 유니폼을 입고 돌아올 가능성은 낮다고 귀뜸했다.

최근 도슨에게 관심을 보인 팀이 있다는 얘기도 들렸다. 디아즈(삼성)만큼 '초대박'은 아니지만, 안정적으로 '중박' 이상을 기대할 수 있는 외야수를 찾는 팀이라면 구미가 당길 수 있다. 특히 타자는 투수보다 KBO리그 성공 가능성이 떨어진다. 변화구 대처 등에 약점을 보이기 때문이다. 이미 '한국 패치'가 완료된 도슨은 충분히 관심을 가질만한 자원이다. 하지만 도슨 영입 후보로 지목된 팀 관계자 역시 "스카우트 파트에서 동향을 살핀 건 사실이지만, 현 단계 영입 의사가 있다고 할 수는 없다"고 잘라말했다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

