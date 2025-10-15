'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는…

|
[스포츠조선 김용 기자] 준플레이오프와 똑같다, 결국 원정에서 1승만 한다면...
그리고 그게 현실이 됐다. 1차전 큰 기대 없이 출전시킨 선발 최원태가 '인생 경기'를 해버리며 팀에 귀중한 1승을 선물했다. 삼성은 그 여세를 몰아 홈에서 원태인, 후라도로 SSG 타선을 압살하며 플레이오프에 진출했다.
그래서 상황이 매우 비슷하다. 남은 두 장의 선발 카드도 똑같다. 가라비토와 최원태다. 원정에서 1승만 해오면, 3~4차전을 유리한 분위기 속에 치를 수 있다.
물론 변수가 많다. 일단 상대가 다르다. SSG가 약한 팀은 아니었지만, 정규 시즌 성적에서 알 수 있듯이 한화는 마지막까지 우승을 노린 팀이었다. 특히 선발진이 압도적이다. 1차전과 2차전 폰세와 와이스 두 파워피치들이 등판할 전망인데, 푹 쉰 두 사람은 분명 넘기 힘든 산임이 분명하다. 선발 순서가 바뀐다고 해도 문동주와 류현진 역시 대단한 투수들이다. 불펜도 양과 질적으로 풍부하다. 또 삼성 선수들은 와일드카드 결정전부터 치르며 체력 소모가 심한 상황. 경기를 치르면 치를수록 그 여파가 플레이에 영향을 미칠 것이다.
하지만 삼성에 희망이 없는 것도 아니다. 가라비토와 최원태의 페이스가 좋다. 또 야구라는 종목이 선발이 강하다고 무조건 이기는게 아니다. 오래 쉰 한화 타자들이 1차전에는 타격감을 살리는데 애를 먹을 수 있다. 그렇게 경기 중후반까지 대등한 싸움을 하면, 폰세가 내려간 뒤 불펜 경쟁은 누가 이긴다고 장담하기 힘들다. 또 한화는 마지막 가을야구가 2018년이었다. 큰 경기 경험이 없는 선수들이 매우 많다. 이 선수들이 초반 중압감을 이겨내지 못하면 경기가 꼬일 수도 있다.
과연 삼성은 원정에서 1승 이상을 거둘 수 있을까. 18년 만에 가을야구에서 만나는 양팀의 시리즈 향방을 가를 매우 중요한 포인트다.
