'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는 시나리오가 완성된다

기사입력 2025-10-16 00:07


'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG를 잡고 플레이오프에 진출한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 김용 기자] 준플레이오프와 똑같다, 결국 원정에서 1승만 한다면...

삼성 라이온즈는 정규시즌을 4위로 마쳤다. 5위 NC 다이노스와 와일드카드 결정전을 치러야 했다. 탈락할 뻔 했다. 에이스 후라도를 선발로 등판시키고 1차전을 졌다. 10연승 NC의 기세는 무서웠다. 다행히 '푸른피의 에이스' 원태인이 불을 꺼줬다.

문제는 SSG 랜더스와의 준플레이오프였다. 최선은 1차전에서 끝내고 준플레이오프 1차전에 원태인을 넣는 것이었는데, 중요한 원정 1~2차전에 두 사람을 다 쓸 수 없게 돼버렸다. 만약 원정 2연전을 모두 내준다면, 홈에 돌아온다 해도 분위기를 살리기 힘들 게 뻔했다.


'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG를 잡고 플레이오프에 진출한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
하지만 이를 역으로 생각하면 기회일 수 있었다. 원정 2연전에서 머리를 쓰든, 몸을 쓰든 어떻게든 두 경기 중 한 경기만 잡아낸다면, 오히려 시리즈 분위기를 유리하게 끌고갈 수 있는 것이었다. 1승1패로 홈에 오면 원태인, 후라도와 함께 대구 홈팬들의 열화와 같은 응원이 기다리고 있으니 충분히 자신감을 갖고 싸워볼 수 있었다.

그리고 그게 현실이 됐다. 1차전 큰 기대 없이 출전시킨 선발 최원태가 '인생 경기'를 해버리며 팀에 귀중한 1승을 선물했다. 삼성은 그 여세를 몰아 홈에서 원태인, 후라도로 SSG 타선을 압살하며 플레이오프에 진출했다.


'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. SSG를 잡고 플레이오프에 진출한 삼성 선수들이 기뻐하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/
공교롭게도 원태인과 후라도는 한화 이글스와의 플레이오프 원정 1, 2차전에 또 나가지 못한다. 휴식 기간, 투구수 등을 감안할 때 대전 출전은 무리수.

그래서 상황이 매우 비슷하다. 남은 두 장의 선발 카드도 똑같다. 가라비토와 최원태다. 원정에서 1승만 해오면, 3~4차전을 유리한 분위기 속에 치를 수 있다.

물론 변수가 많다. 일단 상대가 다르다. SSG가 약한 팀은 아니었지만, 정규 시즌 성적에서 알 수 있듯이 한화는 마지막까지 우승을 노린 팀이었다. 특히 선발진이 압도적이다. 1차전과 2차전 폰세와 와이스 두 파워피치들이 등판할 전망인데, 푹 쉰 두 사람은 분명 넘기 힘든 산임이 분명하다. 선발 순서가 바뀐다고 해도 문동주와 류현진 역시 대단한 투수들이다. 불펜도 양과 질적으로 풍부하다. 또 삼성 선수들은 와일드카드 결정전부터 치르며 체력 소모가 심한 상황. 경기를 치르면 치를수록 그 여파가 플레이에 영향을 미칠 것이다.


'준PO와 똑같다' 목숨 걸고 원정 1승만 해라...한화도 잡을 수 있는…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 7회 역전 투런홈런을 날린 한화 이진영. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/

하지만 삼성에 희망이 없는 것도 아니다. 가라비토와 최원태의 페이스가 좋다. 또 야구라는 종목이 선발이 강하다고 무조건 이기는게 아니다. 오래 쉰 한화 타자들이 1차전에는 타격감을 살리는데 애를 먹을 수 있다. 그렇게 경기 중후반까지 대등한 싸움을 하면, 폰세가 내려간 뒤 불펜 경쟁은 누가 이긴다고 장담하기 힘들다. 또 한화는 마지막 가을야구가 2018년이었다. 큰 경기 경험이 없는 선수들이 매우 많다. 이 선수들이 초반 중압감을 이겨내지 못하면 경기가 꼬일 수도 있다.

과연 삼성은 원정에서 1승 이상을 거둘 수 있을까. 18년 만에 가을야구에서 만나는 양팀의 시리즈 향방을 가를 매우 중요한 포인트다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

장영란♥한창, 난임 부부였다 '최초 고백' "자궁외 임신, 딸 힘들게 낳아" ('A급 장영란')

2.

장성규, '65억' 청담동 건물주 재력 "위치 좋아...대출 내는 것도 즐거워" ('형수는 케이윌')

3.

이시언, 박나래에 조부모 담은 시계 선물 "할머니 장례식 못가 미안해"(시언스쿨)

4.

이경규, 심경 고백 "약물 운전 후 경찰 포토라인...죽음 생각할만큼 무너졌다"

5.

심형탁 子 하루, 사자머리서 사과머리로 변신 "서있던 머리 내려가"(슈돌)

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 더 무서워진다고?…문동주 155㎞ 직구를 홈런으로, '잠실 빅보이' 예고편 제대로 보여줬다

2.

"가족, 친구, 연인과 축구장에 사진 찍으러 오세요" FC서울, 18일 포항전서 '포토이즘데이' 개최

3.

'124억 타자가 빗맞혀도 박수받다' 1차전부터 잘치기 위해... 160㎞ 강속구 피칭머신의 등장[이천 현장]

4.

[현장분석] 정관장의 반란! LG 70대62 완파. 오브라이언트-변준형 원-투 펀치? 팀내 최다 18점 폭발 아반도까지 빅3 체제 완성

5.

"경질 '잉크'도 안 말랐는데" 첼시→웨스트햄서 실패한 감독이 왜…스웨덴 국가대표 노골적 관심, 이삭→요케레스는 어떡하나

스포츠 많이본뉴스
1.

LG 더 무서워진다고?…문동주 155㎞ 직구를 홈런으로, '잠실 빅보이' 예고편 제대로 보여줬다

2.

"가족, 친구, 연인과 축구장에 사진 찍으러 오세요" FC서울, 18일 포항전서 '포토이즘데이' 개최

3.

'124억 타자가 빗맞혀도 박수받다' 1차전부터 잘치기 위해... 160㎞ 강속구 피칭머신의 등장[이천 현장]

4.

[현장분석] 정관장의 반란! LG 70대62 완파. 오브라이언트-변준형 원-투 펀치? 팀내 최다 18점 폭발 아반도까지 빅3 체제 완성

5.

"경질 '잉크'도 안 말랐는데" 첼시→웨스트햄서 실패한 감독이 왜…스웨덴 국가대표 노골적 관심, 이삭→요케레스는 어떡하나

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.