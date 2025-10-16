삼성, 현실적인 한화 업셋 가능성 '0%'에 가깝다 → 와카 뚫고 '준플 플옵' 연속 뒤집기, 역대 1차례 뿐.. 그것도 코로나 시즌

기사입력 2025-10-16 06:55


14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회말 2사 이재현이 솔로포를 치자 박진만 감독이 깃발을 들고 나와 환영하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

30일 대전한화생명볼파크에서 열린 롯데와 한화의 경기, 한화가 연장 10회말 터진 리베라토의 끝내기 안타로 1대0의 승리를 거뒀다. 경기가 끝난 후 선수단이 팬들에게 감사인사를 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.09.30/

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 삼성이 5대2로 승리하며 시리즈 전적 3승 1패로 플레이오프에 진출했다. 선수들이 팬들에게 인사하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/

[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 '불가능'에 도전한다.

삼성은 17일 대전 한화생명볼파크에서 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와 플레이오프 1차전 격돌한다. 삼성이 한화를 꺾고 한국시리즈까지 진출할 확률은 0%에 가깝다. 역대 사례가 그렇다.

삼성이 도전자다. 페넌트레이스 삼성이 4위, 한화가 2위다. 삼성은 NC 다이노스와의 와일드카드 결정전, SSG 랜더스와의 준플레이오프를 뚫고 올라왔다.

정규리그 하위 팀이 포스트시즌에서 상위 팀을 잡으면 하극상 또는 업셋이라고 표현한다.

하극상 자체는 흔하다. 10구단 체제 5전제 이상 치른 포스트시즌 24차례 중 11회나 된다.

하지만 와일드카드를 거친 팀이 준플레이오프를 극복하고 플레이오프까지 돌파한 사례는 역사상 1회 뿐이었다. 그나마 코로나 시즌이라 준플레이오프와 플레이오프를 5전제가 아닌 3전제로 치렀다.

2016년 4위 LG가 와일드카드를 따낸 뒤 준플레이오프에서 3위 넥센(현 키움)을 3승 1패로 꺾었다. 플레이오프에서는 NC를 만나 1승 3패 탈락했다.

2017년 NC가 와일드카드 티켓을 얻어낸 뒤 준플레이오프에서 롯데를 3승 2패로 떨어뜨렸다. 플레이오프에서는 두산에 1승 3패 무릎을 꿇었다.


2018년도 넥센이 와일드카드를 거쳐 준플레이오프에서 한화를 3승 1패 탈락시켰다. 플레이오프에서 SK(현 SSG)에 2승 3패로 패했다.

2021년 '3전제'의 두산이 유일한 사례다. 두산은 와일드카드에서 키움을 이겼다. 준플레이오프서 LG를 2승 1패로 눌렀다. 플레이오프에서는 삼성을 2승 무패로 완파했다. 한국시리즈까지 가는 '미라클'을 일으켰으나 KT에 4패 쓴잔을 들이켰다. KT의 창단 첫 우승 제물이 되었다.


29일 대전 한화생명볼파크에서 열린 LG-한화전. 한화가 7대3으로 승리한 가운데 김경문 감독이 선수들을 맞이하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.29/

26일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 LG 트윈스의 경기. 승리한 한화 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.26/

14일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 4차전. 8회말 2사 1루 디아즈가 투런포를 친 후 환호하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.14/
2023년에는 NC가 돌풍을 일으켰다. 와일드카드전 승리 후 준플레이오프에서 SSG를 3승 셧아웃시켰다. KT와의 플레이오프 1차전 2차전까지 다 이겼다. 그러나 3차전부터 3연패, 뼈아픈 역스윕을 당하고 탈락했다.

체력 문제가 너무 크다. 정규시즌 144경기를 소화한 선수들이 가을야구에서 최대한 전력으로 뛸 수 있는 경기는 많아야 6경기 정도라고 한다. 와일드카드부터 시작하면 페넌트레이스 이후 휴식기도 없다. 전승으로 통과해도 최소 4경기다. 플레이오프에 도달하면 현실적으로 '실력 발휘'가 불가능에 가까운 것이다.

다만 올해의 삼성은 비교적 싸울 만하다. 준플레이오프 4경기에서 선발투수 전원이 퀄리티스타트를 달성하며 불펜을 꽤 아꼈다. 비 때문에 준플레이오프 2차전도 하루 밀려서 휴식일을 더 벌었다. 삼성이 과연 왕년의 왕조팀 다운 저력을 발휘할 수 있을까.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com





  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.