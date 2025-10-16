삼성, 현실적인 한화 업셋 가능성 '0%'에 가깝다 → 와카 뚫고 '준플…

|
[스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈가 '불가능'에 도전한다.
정규리그 하위 팀이 포스트시즌에서 상위 팀을 잡으면 하극상 또는 업셋이라고 표현한다.
하극상 자체는 흔하다. 10구단 체제 5전제 이상 치른 포스트시즌 24차례 중 11회나 된다.
2016년 4위 LG가 와일드카드를 따낸 뒤 준플레이오프에서 3위 넥센(현 키움)을 3승 1패로 꺾었다. 플레이오프에서는 NC를 만나 1승 3패 탈락했다.
2017년 NC가 와일드카드 티켓을 얻어낸 뒤 준플레이오프에서 롯데를 3승 2패로 떨어뜨렸다. 플레이오프에서는 두산에 1승 3패 무릎을 꿇었다.
2018년도 넥센이 와일드카드를 거쳐 준플레이오프에서 한화를 3승 1패 탈락시켰다. 플레이오프에서 SK(현 SSG)에 2승 3패로 패했다.
2021년 '3전제'의 두산이 유일한 사례다. 두산은 와일드카드에서 키움을 이겼다. 준플레이오프서 LG를 2승 1패로 눌렀다. 플레이오프에서는 삼성을 2승 무패로 완파했다. 한국시리즈까지 가는 '미라클'을 일으켰으나 KT에 4패 쓴잔을 들이켰다. KT의 창단 첫 우승 제물이 되었다.
체력 문제가 너무 크다. 정규시즌 144경기를 소화한 선수들이 가을야구에서 최대한 전력으로 뛸 수 있는 경기는 많아야 6경기 정도라고 한다. 와일드카드부터 시작하면 페넌트레이스 이후 휴식기도 없다. 전승으로 통과해도 최소 4경기다. 플레이오프에 도달하면 현실적으로 '실력 발휘'가 불가능에 가까운 것이다.
다만 올해의 삼성은 비교적 싸울 만하다. 준플레이오프 4경기에서 선발투수 전원이 퀄리티스타트를 달성하며 불펜을 꽤 아꼈다. 비 때문에 준플레이오프 2차전도 하루 밀려서 휴식일을 더 벌었다. 삼성이 과연 왕년의 왕조팀 다운 저력을 발휘할 수 있을까.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com