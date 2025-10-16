'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반…

'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공

'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공
'토론토가 뿔났다' 홈런 5방 시애틀 마운드 폭격, ALCS 2패 뒤 반격 성공
[스포츠조선 이원만 기자] 토론토 블루제이스가 반격의 신호탄을 쏘아올렸다.

안방에서 열린 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전4선승제) 1, 2차전을 모두 패한 울분을 화끈한 홈런으로 풀어냈다. 토론토 타선이 무려 5방의 홈런을 터트리며 시애틀 매리너스를 격파했다. 시애틀은 역대 메이저리그(MLB) 포스트시즌 1경기 최다 피홈런(5개)의 수모를 당했다.

토론토는 16일 오전(이하 한국시각) 미국 워싱턴주 시애틀 T모바일 파크에서 열린 시애틀과의 ALCS 3차전에서 타선이 5개의 홈런을 터트린 덕분에 13대4로 역전승을 거뒀다. 이로써 토론토는 ALCS 2패 뒤 1승을 거두며 반격의 서막을 열었다.

초반 기선은 오히려 시애틀이 먼저 잡았다. 시애틀은 1회말 1사 1루에서 3번타자 훌리오 로드리게스가 좌월 2점 홈런을 날리며 2-0으로 앞서나갔다. 3연승 분위기를 강하게 풍겼다.

그러나 토론토 타선이 3회초에 단숨에 전세를 뒤집었다. 9번 타자 안드레스 히메네스가 이날의 히어로였다.


올해 정규리그 101경기에서 단 7개의 홈런을 쳤던 히메네스는 가장 중요한 순간에 장타력을 폭발시켰다. 히메네스는 0-2로 뒤지던 3회초 무사 2루에서 시애틀 선발 조지 커비를 상대로 우중월 동점 투런홈런을 날렸다. 볼카운트 1S에서 커비의 2구째 몸쪽 포심패스트볼(96.4마일)을 받아쳐 비거리 399피트(약 121.6m)까지 대형 홈런을 쳤다.

토론토 타선이 이 홈런 한방 이후 화끈하게 살아났다. 조지 스프링어의 타구가 시애틀 우익수 빅터 로블레스의 다이빙 캐치에 걸렸지만, 1사 후 네이선 쿠르스와 블라디미르 게레로 주니어의 안타-2루타로 1사 2, 3루 찬스가 만들어졌다.

다음 타자 앤서니 산탄데르가 1루수 직선타에 그쳤지만, 알레한드로 커크의 볼넷으로 된 2사 만루에서 커비의 폭투로 3루 주자 쿠르스가 홈을 밟았다. 이어 달튼 바쇼의 2타점 적시 2루타가 터지며 토론토가 5-2로 전세를 뒤집었다.


기세를 탄 토론토는 4회초 2사 후 스프링어의 중월 솔로홈런에 이어 5회초 선두타자 게레로 주니어의 솔로홈런으로 7-2까지 달아났다. 결국 시애틀은 이미 7실점한 커비가 산탄데르를 볼넷으로 내보내자 마운드에서 내렸다.

하지만 새로 올라온 카를로스 바르가스도 토론토 타선을 이겨내지 못했다. 커크의 중전안타로 무사 1, 2루 찬스가 이어졌다. 바쇼와 애디슨 바거가 범타로 물러났지만, 2사 후 어니 클레멘트의 우전적시타가 터졌다.

8-2를 만든 토론토는 6회초에도 커크의 3점 홈런을 포함해 4점을 보태며 12-2로 점수차를 벌리고 사실상 승부에 쐐기를 찍었다. 하지만 토론토의 홈런포는 여전히 식지 않았다. 12-4로 앞선 9회초 선두타자 바거가 솔로포로 이날 팀의 5번째 홈런을 기록했다.


토론토 선발 셰인 비버는 6이닝 동안 4안타(1홈런) 1볼넷 8삼진으로 2실점하며 승리투수가 됐다. 비버는 지난 2020년 AL 사이영상을 받았지만, 지난해 4월 토미존 수술을 받으며 2년간 재활을 이어왔다. 지난 8일 뉴욕 양키스와의 아메리칸리그 디비전 시리즈 3차전에는 선발로 나와 2⅔이닝 만에 3실점(2자책)하며 패전투수가 된 바 있다.

그러나 이날만큼은 사이영 투수의 모습을 재현해냈다. 비버는 이로써 클리블랜드 소속이던 지난 2022년 10월 8일 탬파베이 레이스와의 와일드카드 시리즈 1차전 이후 1104일 만에 다시 포스트시즌 승리를 추가했다.

시애틀은 8회말 랜디 아로자네라와 칼 롤리의 백투백 홈런으로 홈팬들을 위로했다. 시애틀은 17일 홈에서 토론토를 상대로 ALCS 4차전을 치른다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

