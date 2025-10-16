'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 성공이다

기사입력 2025-10-16 13:07


'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 구자욱이 폰세 피칭을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 3회초 무사 1,3루 실점 위기를 막아낸 한화 선발 폰세가 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/기

[스포츠조선 한동훈 기자] 15일을 쉬고 나온 '절대 에이스' 한화 이글스 코디 폰세는 얼마나 위력적일까. 삼성 라이온즈 입장에서는 '6이닝 2실점'으로 끌어내려도 성공이라고 할 만 하다.

폰세는 17일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 2025 KBO리그 포스트시즌 삼성과의 플레이오프 1차전에 선발 등판한다. 폰세 공략 여부가 이날 경기 최대 관전포인트다.

폰세는 정규시즌 승률 94.4%(17승 1패)의 절대 에이스다. 한화는 폰세가 나온 29경기에서 21승 2무 6패를 기록했다. 폰세는 180⅔이닝 평균자책점 1.89에 탈삼진 252개를 수확했다. 다승(공동 1위) 평균자책점 승률 탈삼진 리그 1위다.

당연한 이야기이지만 쉬고 나오면 더욱 강해진다.

폰세는 4일 휴식 등판 시 3경기 17이닝 7실점, 평균자책점이 3.71로 비교적 높았다. 6일 이상 휴식을 취했을 땐 10경기 62⅔이닝 10실점(7자책) 평균자책점 1.01을 기록했다. 이닝 소화력과 실점 억제력 모두 상승했다.

폰세는 지난 1일 인천 SSG전에 마지막으로 출전했다. 무려 15일 동안 체력을 보충했다.

폰세는 9월부터 다소 지친 모습을 노출했다. 4경기 23이닝 9실점 평균자책점 3.52로 '난공불락'까지는 아니었다. 2주 이상 컨디션을 관리하면서 이러한 불안요소까지 해소했을 것으로 기대된다.

다만 올해 삼성전은 표본이 적다. 딱 한 차례 만났다. 7월 30일 대전에서 6이닝 무실점 호투하며 팀의 5대0 승리를 이끌었다. 이 경기에서 삼성은 폰세를 상대로 김성윤이 3타수 2안타 멀티히트를 때렸다. 양도근 구자욱 이재현
'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 폰세가 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 디아즈가 폰세 피칭을 지켜보고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/

'15일 쉰 폰세'는 어떤 모습일까 → 삼성은 '6이닝 2실점'만 해도 …
30일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 삼성 라이온즈의 경기. 한화 폰세가 3회초 실점 위기를 넘긴 뒤 포효하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.30/
디아즈도 안타를 하나씩 쳤다는 점에서 희망을 찾을 수 있다.


삼성은 그래도 승부를 보려면 7회 이전에는 폰세를 끌어내려야 한다. 삼성 선발 헤르손 가라비토도 페이스가 좋다. SSG와 준플레이오프 2차전에 6이닝 3실점(2자책) 퀄리티스타트를 달성했다. 6회까지만 접전으로 끌고 가도 폰세를 강판시킨다면 이후에 칼을 뽑아볼 만하다.

한화는 폰세에게 퀄리티스타트 이상을 바랄 것이다. 최근 메이저리그 포스트시즌에서 LA 다저스의 원투펀치 블레이크 스넬(8이닝 무실점)과 야마모토 요시노부(9이닝 무실점 완봉승)가 보여준 환상투가 한화가 바라는 그림일 것이다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김우빈, 성북동 34억 주택살이 고충 "관리 너무 힘들어 집에서 못 나와"

2.

유재석, 중2 子 지호에 5만원 줬더니 반응이..."갑자기 주니까 너무 좋아해" ('유퀴즈')

3.

'47세 미혼' 이태곤 "나이 드는게 두려워, 아이 낳는게 망설여진다"

4.

'100억 건물주' 장성규 재산 얼마나 많길래.."두 아들 형제의 난 우려"

5.

전신 시스루·언더붑까지…트와이스, 美 란제리쇼 등장 '역대급 파격'

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

2.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

스포츠 많이본뉴스
1.

'가을야구 79전' 고수 김경문의 단기전, 초보 박진만-이숭용과 무엇이 다를까

2.

그렇게 잘던졌는데 왜? '괴물' 폰세와 1차전 맞대결, 어째서 최원태가 아닌가

3.

'英 BBC 100% 인정' 토트넘 손흥민 공백 이렇게 심각하다니..."부족함 있다, 하지만 선택지 없다" 자포자기

4.

저런 외국인 타자 못 데려오나, 시속 155km 강속구 밀어쳐 우월 홈런, 가을야구 타율 '0.636' 홈런-타점왕은 쉬지 않는다[민창기의 일본야구]

5.

"일본의 브라질전 승리는 우연 아닌 필연" 모리야스 교체술에 선수들 '와!' 경탄…일명 '카타르 전술'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.