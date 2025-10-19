박진만 절망한 번트실패 → 무사만루 4득점 빅이닝으로 둔갑하다니! 타율 3위 김성윤의 결자해지 [PO2 승부처]

기사입력 2025-10-19 17:26


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 4회초 1사 1루 김성윤이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

18일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 1차전. 9회초 박진만 감독이 솔로포를 날린 이재현을 맞이하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.18/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 보내기번트 작전이 당연해 보이는 상황이었다. 하지만 스트라이크존에 들어오는 공에 타자가 방망이를 거둬들였다. 2스트라이크에 몰리면서 번트를 강행하기 곤란해졌다. 박진만 삼성 라이온즈 감독은 머리를 감싸쥐었다.

삼성은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 플레이오프 2차전에서 7대3으로 승리했다.

1승 1패 균형을 맞추고 대구로 돌아간다. 번트 실패가 4득점 빅이닝으로 돌아온 3회초가 승부처였다. 작전 실패의 장본인 김성윤이 결자해지했다. 김성윤은 5타수 2안타로 활약했다.

삼성은 0-1로 뒤진 3회초, 반격을 시작했다. 선두타자 류지혁이 볼넷, 후속 김지찬이 안타 출루했다. 무사 1, 2루.

2번타자 김성윤이 방망이를 짧게 쥐고 타석에 섰다. 구자욱 디아즈 김영웅 클린업트리오로 이어지는 타순. 김성윤의 임무는 진루타였다. 한화 내야진도 번트를 의식한 압박 수비를 펼쳤다.

김성윤은 작전에 실패했다. 1볼에서 2구째 강공 전환, 파울을 냈다. 1볼 1스트라이크에서는 변화구를 보고 배트를 뺐다. 그런데 이 공이 스트라이크 존을 걸쳤다. 박진만 감독은 아쉬움에 고개를 숙이며 실망감을 숨기지 못했다.

반전이 일어났다. 방망이를 세워 잡은 김성윤이 안타를 터뜨렸다. 정교한 타격기술로 좌익수 앞에 깔끔한 타구를 떨어뜨렸다. 아웃카운트와 진루타를 맞바꾸는 대신 '무사 만루 빅찬스'를 만들었다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 3회초 무사 1,2루 김성윤이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

13일 대구 라이온즈파크에서 열린 SSG와 삼성의 준PO 3차전. 삼성이 5대3으로 승리하며 시리즈 전적 2승1패를 기록했다. 오늘의 포텐터짐상을 수상한 김성윤이 포즈 취하고 있다. 대구=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.13/
삼성은 여기서 승기를 확실하게 잡았다. 구자욱이 2루 땅볼로 일단 동점을 만들었다. 1사 1, 3루에서는 디아즈가 우측에 적시 2루타를 터뜨렸다. 2-1 역전, 1사 2, 3루가 이어졌다. 김영웅이 깨끗한 중전 안타를 터뜨려 주자 둘을 모조리 불러들였다. 삼성이 순식간에 4-1로 달아났다.


김성윤은 4회초에도 추가 득점 징검다리를 놓았다. 무사 1루에서 김지찬이 2루 땅볼에 그쳐 분위기가 가라앉는 듯했다. 1사 1루에 등장한 김성윤이 좌전 안타를 터뜨리며 희망을 되살렸다. 디아즈가 또 해결사로 등극했다. 우익수 오른쪽 깊은 곳에 떨어지는 적시타를 날렸다.

김성윤은 올 시즌 타격왕 경쟁을 했을 정도로 맞히는 기술이 뛰어난 타자다. 시즌 타율 3할3푼1리를 기록했다. 타격 3위다. 김성윤이 비록 작전을 완벽히 수행하지는 못했지만 멀티히트를 때려내며 팀 승리에 힘을 보탰다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

