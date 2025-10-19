박진만 절망한 번트실패 → 무사만루 4득점 빅이닝으로 둔갑하다니! 타율 …

|
|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 보내기번트 작전이 당연해 보이는 상황이었다. 하지만 스트라이크존에 들어오는 공에 타자가 방망이를 거둬들였다. 2스트라이크에 몰리면서 번트를 강행하기 곤란해졌다. 박진만 삼성 라이온즈 감독은 머리를 감싸쥐었다.
삼성은 0-1로 뒤진 3회초, 반격을 시작했다. 선두타자 류지혁이 볼넷, 후속 김지찬이 안타 출루했다. 무사 1, 2루.
2번타자 김성윤이 방망이를 짧게 쥐고 타석에 섰다. 구자욱 디아즈 김영웅 클린업트리오로 이어지는 타순. 김성윤의 임무는 진루타였다. 한화 내야진도 번트를 의식한 압박 수비를 펼쳤다.
반전이 일어났다. 방망이를 세워 잡은 김성윤이 안타를 터뜨렸다. 정교한 타격기술로 좌익수 앞에 깔끔한 타구를 떨어뜨렸다. 아웃카운트와 진루타를 맞바꾸는 대신 '무사 만루 빅찬스'를 만들었다.
|
|
김성윤은 4회초에도 추가 득점 징검다리를 놓았다. 무사 1루에서 김지찬이 2루 땅볼에 그쳐 분위기가 가라앉는 듯했다. 1사 1루에 등장한 김성윤이 좌전 안타를 터뜨리며 희망을 되살렸다. 디아즈가 또 해결사로 등극했다. 우익수 오른쪽 깊은 곳에 떨어지는 적시타를 날렸다.
김성윤은 올 시즌 타격왕 경쟁을 했을 정도로 맞히는 기술이 뛰어난 타자다. 시즌 타율 3할3푼1리를 기록했다. 타격 3위다. 김성윤이 비록 작전을 완벽히 수행하지는 못했지만 멀티히트를 때려내며 팀 승리에 힘을 보탰다.
대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com