응원 좋지만 매너는 지켜야.. 삼성 김성윤 하소연 → "뜬공 떴을 때 제…

기사입력 2025-10-19 18:21


대전=한동훈 기자

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 삼성 라이온즈 외야수 김성윤이 '응원 매너'를 지켰으면 한다고 조심스럽게 말했다.

김성윤은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 포스트시즌 한화 이글스와의 플레이오프 2차전에 2번타자 겸 우익수로 선발 출전했다.

김성윤은 5타수 2안타 활약하며 7대3 승리에 기여했다. 삼성은 시리즈 1승 1패 균형을 맞추고 안방 대구로 향했다.

한화생명볼파크는 1차전 2차전 모두 매진됐다. 7년 만에 포스트시즌에 오른 한화의 응원 열기가 실감됐다. 3루 원정 응원석 마저 한화의 오렌지 물결이 뒤덮었다.

일방적인 응원이었다.

하지만 일부 팬들은 단지 응원에 그치지 않고 매너를 잃었던 모양이다.

김성윤은 "큰 목소리로 응원하는 것은 당연하다. 야구장 문화다"라고 인정했다.

그러면서도 아쉬웠던 점을 하나 털어놨다.


19일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 2차전. 4회초 1사 1루 김성윤이 안타를 치고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.19/

김성윤은 "제발 플라이볼이 떴을 때 옆에서 막 야! 하면서 막 소리를 지르고 방해를 하는 행위는 조금 안 해주셨으면 좋겠다. 플라이볼을 잡으러 갈 때 막 소리를 일부러 지르시는 분들이 계셨다. 욕설이 터져 나올 때도 있다"고 당부했다.

순간적으로 소음이 귀를 파고들면 집중력이 흐트러질 수 있다. 김성윤은 "다행스럽게도 잡긴 했다. 오늘은 유독 마음이 앞서서셔 그러신 것 같은데 앞으로는 그런 것만 좀 안 해주셨으면 좋겠다"고 희망했다.

삼성은 어려운 고비를 넘겼다. 한화의 막강 원투펀치 폰세-와이스를 상대로 1승 1패를 거뒀다.

김성윤은 "어제도 그렇고 오늘도 그렇고 쉽지 않은 투수들을 만났다. 저희가 잘 공략한 것 같아서 뿌듯하다. 한국시리즈까지 올라갈 수 있도록 열심히 최선을 다하겠다"고 필승을 다짐했다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

