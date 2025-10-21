[단독] '타격 꼴찌' 키움, KS 이끈 코치 다시 모셔온다…강병식 코치…

|
[스포츠조선 이종서 기자] '설종진호' 키움 히어로즈가 코칭스태프 인선 작업에 돌입했다.
결과는 좋지 않았다. 푸이그와 카디네스 영입은 모두 실패로 돌아갔고, 송성문을 제외하고 타격 지표 상위권에 키움 선수 이름을 찾아보기가 어려웠다. 키움의 올 시즌 팀 타율은 2할4푼4리. 장타율(0.359) 출루율(0.312) 모두 리그 최하위에 그쳤다.
전반기를 마치고 홍원기 감독과 결별한 키움은 설종진 퓨처스 감독을 감독대행으로 선임했다. '설종진호'는 2026년에도 이어진다. 시즌 후 감독 선임에 나선 키움은 설 대행과 2년 총액 6억원에 정식 감독 계약을 했다.
강 코치와 키움의 인연은 깊다. 2002년 현대 유니콘스에 입단한 강 코치는 2008년부터 2012년까지 히어로즈 선수로 활약했다. 은퇴 이후에는 히어로즈에서 2군 및 1군 타격 코치를 역임했다. 특히 강 코치가 1군 메인 타격코치로 있던 2019년에 키움은 팀 타율 2할8푼2리로 리그 1위를 기록했다. 그 해 정규시즌을 3위로 마친 키움은 준플레이오프와 플레이오프를 거쳐 한국시리즈까지 진출하는 저력을 뽐냈다.
SSG는 올해 정규시즌을 3위로 마쳤다. 준플레이오프에서 삼성을 만났지만, 1승3패로 업셋을 당하며 시즌 일정을 마치게 됐다.
키움은 강 코치를 비롯해 추가 코치 인선 작업을 진행한다는 계획이다.
이종서 기자 bellstop@sportschosun.com