"난 치고 던져야 하는데 많이 쉴수록 도움" 오타니는 좋다는데, '3홈런…

기사입력 2025-10-21 10:23


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 18일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전서 4회말 우중월 장외 솔로홈런을 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 18일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AFP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]2년 연속 월드시리즈(WS) 챔피언을 노리는 LA 다저스에게 주어진 긴 휴식 기간은 득이 될까.

이에 대해 오타니 쇼헤이는 긍정적인 의견을 나타냈다.

그는 지난 18일(이하 한국시각) 밀워키 브루어스를 누르고 월드시리즈 진출을 확정한 뒤 NLCS MVP 인터뷰에서 "월드시리즈까지 1주일을 기다려야 한다는 것은 내가 타자와 투수로서 충분히 휴식을 취할 수 있다는 걸 의미하니 긍정적으로 본다"며 "그동안 휴식일이 있었지만 진이 빠지는 경기를 몇 차례 했다. 우리가 그런 종류의 게임에서 이기고 그 기세를 이번 주 내내 계속 유지할 수 있다는 게 중요하다고 생각한다"고 밝혔다.

다저스는 월드시리즈 우승을 차지한 지난해와 달리 와일드카드시리즈(WCS)부터 가을야구를 했다. 신시내티 레즈와 WCS에서는 2승을 거뒀고, 디비전시리즈(DS)에서는 필라델피아 필리스를 3승1패로 꺾었다.

그리고 NLCS에서 밀워키를 4연승으로 물리친 덕분에 25일 시작하는 월드시리즈(WS)까지 7일의 여유 기간을 확보했다.

다저스와 맞붙을 AL 챔피언은 3일을 쉬게 된다. 토론토 블루제이스와 시애틀 매리너스가 21일 오전 로저스센터에서 ALCS 7차전을 벌이고 있는 가운데, 누가 올라오든 WS 준비 기간이 다저스의 절반 밖에 안된다.


시애틀 조시 네일러가 21일(한국시각) 로저스센터에서 열린 토론토와의 ALCS 7차전서 1회초 적시타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

토론토 블라디미르 게레로 주니어가 21일(한국시각) ALCS 7차전서 1회말 좌전안타를 날리고 있다. Imagn Images연합뉴스
하지만 WS 휴식 기간이 길다고 해서 좋을 것은 없다는 게 '역사적인 통계'로 나타난다.

WS를 6일 이상 준비하는 팀이 나온 것은 2009년 NL 챔피언 필라델피아 필리스 이후 16년 만이며, 지구(division) 제도 도입으로 리그챔피언십시리즈(LCS)가 생겨난 1969년 이후로는 7번째다.


앞서 6일 이상 쉰 팀이 WS 우승을 차지한 것은 6번 중 3번으로 절반에 불과하다. 2009년 WS에서 필라델피아는 이틀을 쉰 뉴욕 양키스에 2승4패로 무릎을 꿇었고, 2007년 WS에서는 8일이나 쉰 콜로라도 로키스가 불과 이틀 쉰 보스턴 레드삭스에 4연패로 주저앉았다. 2006년에는 6일을 쉰 디트로이트 타이거스가 단 하루를 준비한 세인트루이스 카디널스에 1승4패로 패했다.

1969년 이후 WS에서 LCS 후 휴식 기간이 하루라도 더 길었던 팀이 패권을 차지한 것은 44번 중 21번이다. 즉 그 확률이 47.4%로 절반 이하였다.

5일 이상 휴식을 취한 팀만 놓고 보면 19번 중 9번(47.4%)인데, 작년 다저스가 우승할 때 휴식 기간이 4일로 상대팀 양키스(5일)보다 하루가 짧았다.

2006년 이후 양 팀의 휴식 기간이 같았던 2022년을 제외한 18번의 WS에서 하루라도 더 쉰 팀이 우승컵을 들어올린 것은 불과 4번으로 그 확률이 불과 22.2%다. 와일드카드시리즈(WCS)가 생겨난 2012년 이후만 따지면 12번 중 3번(25%) 뿐이다. 2009년부터 2017년까지는 휴식 기간이 짧았던 팀이 9년 연속 WS 정상에 올랐다.

다시 말해 6일이나 쉬는 다저스에게 유리할 것은 없다는 뜻이다. 충분한 휴식이 선수들에게 스태미나 확보에는 좋을지 몰라도 경기 감각 측면에서는 독이 될 수도 있다는 얘기.


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 지난 18일(한국시각) 다저스타디움에서 열린 밀워키 브루어스와의 NLCS 4차전을 승리로 이끈 뒤 시리즈 MVP에 선정돼 트로피를 들고 포즈를 취하고 있다. EPA연합뉴스
긴 휴식 탓에 WS를 망친 대표적인 팀이 2007년 콜로라도 로키스다. 당시 콜로라도는 NLCS에서 애리조나 다이아몬드백스를 4연승을 누른 뒤 창단 첫 WS 진출 쾌거를 이뤘다. 그리고 무려 8일을 쉰 뒤 AL 챔피언 보스턴 레드삭스를 만났다. 보스턴은 ALCS에서 클리블랜드 인디언스와 7차전까지 치른 뒤 불과 이틀을 쉬고 WS를 맞았다. 그러나 시리즈 팀 타율은 콜로라도가 0.218, 보스턴이 0.333이었다. 6일이나 더 쉰 콜로라도 타자들의 타격감은 살아나지 않았다.

오타니는 NLCS 4차전서 홈런 3방을 터뜨리며 극심한 슬럼프에서 벗어났다. 1주일의 인터벌이 본인 말대로 투타에서 탄력으로 작용할 지 지켜볼 일이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

