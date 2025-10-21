"난 치고 던져야 하는데 많이 쉴수록 도움" 오타니는 좋다는데, '3홈런…

|
|
[스포츠조선 노재형 기자]2년 연속 월드시리즈(WS) 챔피언을 노리는 LA 다저스에게 주어진 긴 휴식 기간은 득이 될까.
다저스는 월드시리즈 우승을 차지한 지난해와 달리 와일드카드시리즈(WCS)부터 가을야구를 했다. 신시내티 레즈와 WCS에서는 2승을 거뒀고, 디비전시리즈(DS)에서는 필라델피아 필리스를 3승1패로 꺾었다.
그리고 NLCS에서 밀워키를 4연승으로 물리친 덕분에 25일 시작하는 월드시리즈(WS)까지 7일의 여유 기간을 확보했다.
|
|
WS를 6일 이상 준비하는 팀이 나온 것은 2009년 NL 챔피언 필라델피아 필리스 이후 16년 만이며, 지구(division) 제도 도입으로 리그챔피언십시리즈(LCS)가 생겨난 1969년 이후로는 7번째다.
앞서 6일 이상 쉰 팀이 WS 우승을 차지한 것은 6번 중 3번으로 절반에 불과하다. 2009년 WS에서 필라델피아는 이틀을 쉰 뉴욕 양키스에 2승4패로 무릎을 꿇었고, 2007년 WS에서는 8일이나 쉰 콜로라도 로키스가 불과 이틀 쉰 보스턴 레드삭스에 4연패로 주저앉았다. 2006년에는 6일을 쉰 디트로이트 타이거스가 단 하루를 준비한 세인트루이스 카디널스에 1승4패로 패했다.
1969년 이후 WS에서 LCS 후 휴식 기간이 하루라도 더 길었던 팀이 패권을 차지한 것은 44번 중 21번이다. 즉 그 확률이 47.4%로 절반 이하였다.
5일 이상 휴식을 취한 팀만 놓고 보면 19번 중 9번(47.4%)인데, 작년 다저스가 우승할 때 휴식 기간이 4일로 상대팀 양키스(5일)보다 하루가 짧았다.
2006년 이후 양 팀의 휴식 기간이 같았던 2022년을 제외한 18번의 WS에서 하루라도 더 쉰 팀이 우승컵을 들어올린 것은 불과 4번으로 그 확률이 불과 22.2%다. 와일드카드시리즈(WCS)가 생겨난 2012년 이후만 따지면 12번 중 3번(25%) 뿐이다. 2009년부터 2017년까지는 휴식 기간이 짧았던 팀이 9년 연속 WS 정상에 올랐다.
다시 말해 6일이나 쉬는 다저스에게 유리할 것은 없다는 뜻이다. 충분한 휴식이 선수들에게 스태미나 확보에는 좋을지 몰라도 경기 감각 측면에서는 독이 될 수도 있다는 얘기.
|
오타니는 NLCS 4차전서 홈런 3방을 터뜨리며 극심한 슬럼프에서 벗어났다. 1주일의 인터벌이 본인 말대로 투타에서 탄력으로 작용할 지 지켜볼 일이다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com