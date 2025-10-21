'다저스 마지막으로 한판 뜨자' 토론토의 무서운 뒷심, 7차전 스프링어 역전 3점포로 시애틀 격파. 32년 만에 WS 진출

[스포츠조선 이원만 기자] '다저스 나와! 월드시리즈 챔피언 결정하자'

토론토 블루제이스가 끈질긴 뒷심을 앞세워 32년 만에 월드시리즈(7전4선승제) 진출에 성공했다. 월드시리즈 대결상대는 일찌감치 내셔널리그 챔피언에 오른 LA 다저스다. 두 팀은 25일부터 7전4선승제의 격돌에 들어간다.

토론토는 21일 오전(이하 한국시각) 홈구장인 캐나다 온타리오주 토론토의 로저스센터에서 열린 시애틀과의 아메리칸리그 챔피언십시리즈(ALCS·7전4선승제) 최종 7차전에서 1-3으로 뒤지던 7회말 1사 2, 3루에 터진 간판 타자 조지 스프링어의 역전 3점포로 승기를 잡은 뒤 8회초와 9회초 공격을 무실점으로 막아내며 결국 4대3으로 승리했다.

9회초에 마운드에 오른 토론토 마무리 제프 호프먼은 세 타자를 연속 삼진으로 돌려 세우며 마운드 위에서 포효했다.

이로써 토론토는 시리즈 전적 4승3패로 지난 1993년 이후 32년 만에 월드시리즈 무대에 오르게 됐다. 반면, 시애틀의 창단 첫 월드시리즈 진출의 꿈은 물거품으로 돌아갔다. 이날 7차전에서도 역전패를 당하는 바람에 아쉬움을 삼켜야 했다.


이번 토론토와 시애틀의 ALCS를 관통하는 키워드는 '뒷심'이다. 토론토는 당초 홈에서 열린 ALCS 1, 2차전에서 모두 패하며 시작부터 위기를 맞이했다.

그러나 적지에서 열린 3, 4차전을 모두 승리로 장식하며 승부를 원점으로 돌렸다. 공교롭게도 3차전과 4차전 모두 역전승이었다. 지난 16일 열린 3차전에서 토론토는 0-2로 뒤지던 3회초 안드레스 히메네즈의 동점 2점포와 달튼 바쇼의 2타점 적시타 등으로 5점을 뽑으며 판을 뒤집었다. 이후 4~6회 공격에서 7점을 더 보탠 끝에 13대4로 대승을 거뒀다.

4차전도 토론토가 역전 드라마를 방영했다. 이번에는 0-1로 뒤지던 3회초 선두타자 카이너-팔레파의 2루타에 이어 9번타자 히메네즈의 역전 2점홈런이 터졌다. 정규시즌에서 7개의 홈런에 그쳤던 토론토 9번타자 히메네즈는 3, 4차전에서 연속 홈런을 날리며 팀에 큰 힘을 보탰다.


시리즈전적 2승2패를 만든 토론토는 5차전에서 2대6으로 지며 월드시리즈 탈락 위기에 몰렸다. 하지만 지난 20일 열린 6차전에서 똑같이 6대2로 시애틀을 물리쳤다. 이번에는 초장부터 기선을 잡아 시애틀의 추격을 따돌렸다. 애디슨 바거와 블라디미르 게레로 주니어의 홈런이 팀을 승리로 이끌며 시리즈 전적을 다시 3승3패 원점으로 돌렸다.

최종 7차전은 앞서 열린 1~6차전을 압축해 놓은 듯한 양상으로 흘렀다. 시애틀이 간판 타자 칼 롤리의 홈런 등으로 승기를 잡았지만, 토론토가 끝내 힘으로 판을 뒤엎어버렸다.

토론토는 7회말에 터진 스프링어의 역전 스리런 홈런으로 시애틀의 희망을 무너트렸다.

홈런이 터진 순간, 시애틀 더그아웃과 원정 팬들이 일순간 침묵에 빠졌다. 반면, 토론토 더그아웃과 홈 관중들은 두 손을 들어 올리며 환호성을 내질렀다. 홈팬과 원정팬 모두 똑같은 생각을 했을 듯 하다. '이게 꿈이야, 생시야'


시애틀이 승기를 먼저 잡은 경기였다. 시애틀은 1-1로 맞선 3회초 선두타자 훌리오 로드리게스의 솔로홈런으로 2-1을 만들었다. 이어 2025년 MLB 통합 홈런왕인 롤리가 솔로 홈런으로 승리에 쐐기를 박는 듯 했다.

롤리는 2-1로 앞선 5회초 선두타자로 좌타석에 들어섰다. 이어 토론토 우완투수 루이스 발랜드를 상대로 우월 솔로홈런을 날렸다. 볼카운트 1S에서 2구째 체인지업(93.8마일)을 그대로 잡아당겼다. 롤리는 이로써 올해 포스트시즌에서 5번째 홈런을 날렸다. 롤리의 홈런으로 흐름은 완전히 시애틀쪽으로 넘어간 듯 했다.

하지만 역시 야구는 '끝날 때까지 끝난 게 아닌' 스포츠였다. 끌려가던 토론토가 일격필살의 한방으로 전세를 뒤집어버렸다.

토론토는 1-3으로 뒤지던 7회말 선두타자 바거가 시애틀 두 번째 투수 브라이언 우와 8구까지 가는 승부 끝에 볼넷을 골라내며 기회를 만들었다. 이어 카이너-팔레파도 중전안타를 날려 무사 1, 2루 찬스를 만들었다.


시애틀 투수코치가 마운드를 방문했으나 교체는 이뤄지지 않았다. 무사 1, 2루에서 타석에 나온 히메네즈는 안전하게 희생번트를 성공시켰다. 1사 2, 3루로 찬스가 커졌다. 타석에는 포스트시즌에서만 22개의 홈런을 날린 토론토 간판타자 스프링어가 나왔다.

시애틀은 그제야 투수를 에두아르두 바자르도로 교체했다.

하지만 스프링어는 자비가 없었다. 바뀐 투수 바자르도의 2구째 시속 96마일(약 154.5㎞)짜리 싱커가 한복판으로 들어오자 그대로 잡아당겨 좌측 담장을 넘겨버렸다. 역전 스리런 홈런이자 스프링어의 포스트시즌 23호 홈런이었다. 이로써 스프링어는 매니 라미레즈, 호세 알투베(휴스턴)에 이어 역대 포스트시즌 홈런 순위 3위로 뛰어올랐다.

분위기는 이 홈런 한방으로 토론토 쪽으로 기울었다. 시애틀은 8회초와 9회초 두 차례 반격기회가 있었다. 그러나 토론토 필승 불펜을 공략하는 데 실패했다.


토론토는 8회초 크리스 배싯을 마운드에 올렸다. 배싯은 삼진 1개를 포함해 3명의 타자를 단 10구만에 삼자범퇴시켰다. 이어 9회초에는 호프만이 나왔다. 호프만은 선두타자로 레오 리바스를 삼진으로 잡은 뒤 대타 도미닉 칸조네과 훌리오 로드리게스를 연이어 삼진으로 잡은 뒤 두 팔을 들어 올리며 환호했다.

토론토의 아이콘 게레로 주니어는 그라운드에 무릎을 꿇고 승리의 함성을 내질렀다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

