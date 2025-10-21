50홈런-158타점을 운으로 했겠나...디아즈가 감 잡았다, 그런데 마침…

|
[스포츠조선 김용 기자] 디아즈가 완전히 감 잡은 것 같은데, 마침 딱 대구에 돌아왔네.
올 정규시즌 사상 초유의 50홈런 158타점 엄청난 기록을 세운 괴물 타자. 지난해 대체 선수로 KBO리그에 데뷔해 가을야구에서 강한 모습을 보여, 이번 포스트시즌도 큰 기대를 모았다.
하지만 기대를 채워주지 못했다. 와일드카드 결정전 두 경기 7타수 무안타 침묵. 그래도 준플레이오프에서는 홈런 1개 포함, 3할7푼5리 6타점을 기록했다. 특히 마지막 4차전 결정적 순간, 결승포를 때려내며 '디아즈가 돌아왔다'를 시전했다.
와이스의 구속이 느리지도 않았는데, 완벽한 타이밍에서 자유자재로 공을 잡아당기는 모습이 '확실히 감을 잡았구나'라고 느껴지게 했다.
이제 3, 4차전은 삼성의 홈 삼성라이온즈파크에서 열린다. '라팍'은 디아즈의 능력을 극대화시킬 수 있는 곳이다. 올해 대구에서만 무려 32개의 홈런을 쳤다. 2차전 두 번째 2루타는 대구였으면 홈런이었다.
큰 경기는 승부처에서 나오는 홈런 한 방에 경기 흐름이 완전히 좌지우지 된다. 디아즈가 터지면 삼성의 승리 확률은 그만큼 높아진다.
