도대체 왜 70억대냐, 오버페이 휩싸였던 '구' FA 대어들의 엇갈린 희…

[스포츠조선 김용 기자] '구' FA 최대어들의 엇갈린 희비.
엄상백은 지난해 커리어 하이 시즌을 만들며 최원태보다 시장 우위를 점했다. 일단 원소속구단 KT가 엄상백을 원했고, 여기에 한화 이글스가 참전해 경쟁이 붙었다.
신구장 개장과 함께 올시즌 무조건 성적을 내야했던 팀 사정의 한화는, 시간 끌 것도 없이 엄상백에게 4년 총액 78억원을 안기며 일찌감치 영입을 확정지었다. 지나치게 공격적인 투자에, KT는 손을 써볼 틈도 없었다. 한화는 외국인 2명에 류현진-문동주-엄상백으로 선발 왕국를 이룰 기세였다. 하지만 한 시즌 활약한 선수에게 너무 많은 돈을 안긴 것 아니냐는 평가는 피하지 못했다. 한화는 엄상백에 심우준에게까지 50억원을 안겨, 오버페이 논란에 불을 제대로 붙였다.
하지만 막상 시즌에 들어가자 실망스러운 모습들이 계속됐다. 엄상백은 거액 연봉자로서 잘 해야 한다는 압박감 때문인지, 충격적으로 부진한 모습을 보였고 전반기 종료 이후 선발에서 제외됐다.
그리고 가을야구에서 희비가 극명히 엇갈렸다. 최원태는 '가을 새가슴' 오명을 완전히 털고, 준플레이오프와 플레이오프에서 슈퍼 에이스급 투구로 삼성을 살리고 있다. 오버페이 얘기가 쏙 들어갔다.
반대로 엄상백은 최원태가 선발로 등판했던 플레이오프 2차전 마지막 투수로 나와 강민호에게 쐐기 투런포를 맞으며 고개를 숙여야 했다. 선발은 일찌감치 물 건너갔고, 남은 경기 승부처에서 기용될 수 있을지조차 장담할 수 없는 현실을 마주하게 됐다.
김용 기자 awesome@sportschosun.com