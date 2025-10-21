1승1패 목표 달성→승률 '0.551' 집으로 왔다…바꿀 이유 있나? 기…

|
[대구=스포츠조선 이종서 기자] 플레이오프 첫 목표는 달성했다. '집'으로 돌아온 삼성 라이온즈가 라인업을 공개했다.
2년 연속 플레이오프에서 박진만 삼성 감독은 원정 경기로 진행되는 1,2차전 목표로 1승1패를 내걸았다. 1차전을 내준 삼성은 2차전 승리로 목표를 달성했다.
삼성은 올 시즌 홈에서 41승30패로 5할5푼1리로 좋은 모습을 보여줬다.
삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-김태훈(좌익수)-강민호(포수)-류지혁(2루수) 순으로 선발 타선을 꾸렸다.
|
삼성의 선발 수는 아리엘 후라도. 올 시즌 30경기에서 15승8패 평균자책점 2.60을 기록했다. 한화를 상대로는 2경기에 나와 2승무패 평균자책점 0.64를 기록했다.
준플레이오프에서는 2차전 불펜 등판해 끝내기 홈런을 맞으며 패전투수가 됐지만, 4차전에서 선발로 나와 7이닝 2안타 4사구 2개 8탈삼진 무실점으로 호투를 펼쳤다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com