"1,2차전이 달랐듯…" 김경문 감독의 기대, 폰세 와이스의 의외성, 후라도는 피할 수 있을까[PO3]

기사입력 2025-10-21 17:28


"1,2차전이 달랐듯…" 김경문 감독의 기대, 폰세 와이스의 의외성, 후…
14일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과 SSG의 준PO 4차전. 7회초 2사 1루 삼성 후라도가 SSG 김성욱을 땅볼 처리한 뒤 포효하고 있다. 대구=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.14/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]살짝 불리한 듯한 구도로 맞는 3,4차전.

하지만 야구는 또 모른다. 한화 이글스는 1,2차전을 지배한 '야구의 의외성'에 기대를 건다.

플레이오프 1,2차전에서 한화 벤치는 당혹감을 감추지 못했다. 최고 원투펀치 폰세 와이스가 동시애 흔들렸기 때문. 폰세는 1차전에서 6이닝 6실점(5자책) 했다. KBO 데뷔 후 최다 실점이었다. 2차전 와이스는 4이닝 5실점 하며 패전투수가 됐다.

21일 대구 라이온즈파크에서 열리는 삼성과의 플레이오프 3차전, 한화 김경문 감독은 담담하게 중요한 일전을 준비했다.


"1,2차전이 달랐듯…" 김경문 감독의 기대, 폰세 와이스의 의외성, 후…
17일 대전한화생명볼파크에서 열린 삼성과 한화의 플레이오프 1차전. 한화 류현진이 캐치볼을 하고 있다. 대전=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.17/
1,2차전이 의외의 방향으로 흘러가면서 선발 류현진의 어깨가 살짝 무거워졌다.

류현진은 이날 경기 전 선수들의 프리배팅을 유심히 지켜보고 있던 김경문 감독에게 다가와 인사를 했다.

"인사하면서 얼굴 보니 좋더라고요. 오늘 잘 해줄 거라고 믿습니다."

사령탑은 어느 정도 이닝을 기대하고 있을까.


김 감독은 웃으며 "3차전이 중요하다고 보고 있어요. 류현진 선수는 뭐라 이야기 안 해도 워낙 해주는 선수니까요"라며 굳건한 믿음을 보였다.

문제는 상대 선발 아리엘 후라도다. '천적'을 넘어야 승리가 보인다.

시즌 중 한화는 후라도에 약했다. 대구에서 7이닝 1득점, 대전에서 7이닝 무득점으로 2승을 모두 헌납했다. 삼성전 평균자책점이 0.64다. 가장 신경쓰이는 부분은 모든 경기를 7이닝 소화했다는 점이다.


"1,2차전이 달랐듯…" 김경문 감독의 기대, 폰세 와이스의 의외성, 후…
18일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 한화-KIA전. 8회초 무사 1, 2루 최인호가 1타점 적시타를 치고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.9.18/

"1,2차전이 달랐듯…" 김경문 감독의 기대, 폰세 와이스의 의외성, 후…
1일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 KBO리그 SSG와 한화의 경기. 7회 동점 1타점 적시타를 날린 한화 이도윤. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.01/
김경문 감독도 이를 안다.

그래서 그나마 상대적으로 후라도가 약한 좌타자들을 더 많이 배치했다. 7번 유격수 이도윤, 8번 우익수 최인호. 한화 라인업의 가장 큰 변화다. 김 감독은 "어웨이 경기고 먼저 득점을 해야 이길 수 있으니 타격 쪽에 신경을 썼다"고 설명했다.

후라도 공략법에 대해 김 감독은 웃으며 "타격코치가 페넌트레이스 때 수 없이 이야기 하고 많은 지도를 하는데 정작 만나보면 공격을 못했다"면서도 가을야구의 의외성을 기대했다.

"플레이오프 1,2차전이 예상과 달랐듯 예상과 다르게 우리 타자들이 잘 쳤으면 좋겠습니다."


정현석 기자 hschung@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

승리, 태자단지 연루 의혹 재점화…캄보디아 클럽 폐쇄[SC이슈]

2.

서인영, 이혼 후 10kg 찌고 마음 편하다더니 '뜻밖 근황'..교회 찬양대서 포착

3.

소이현 폭로 “인교진, 사귀지도 않는데 자꾸 키스신 리허설 요구” (돌싱포맨)

4.

'케데헌' 이재, SM 연습생만 12년 "계약 해지 후 눈물..K-팝에 상처 많이 받아 원망"

5.

김일우♥박선영, 첫 해외여행서 스킨십 폭발! 이승철 "그냥 빨리 합치자"

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 땅 치고 후회, 손흥민 후계자는 너였어...1150억 역대 최고 이적료도 거절한 초특급 재능, 미친 활약→레알행 곧 HERE WE GO

2.

'英 BBC도 인정' 손흥민 없는 토트넘, 이게 처참한 현실이다..."EPL 수준 미달 공격진"→"수비수가 차라리 나아"

3.

'신나게 놀자, 그 뿐이다' 스물하나 김서현을 위한 가을 놀이터, 최원태가 입증한 '비워야 채워지는' 마음의 기적[SC시선]

4.

'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니..."내 인생 최악 실수, SON 영입 실패" 클롭 최초 고백 "퍼거슨 후임 거절"

5.

이천 훈련 합류 14억 FA 잠실에서 사라졌다. 끝내 한국시리즈 엔트리 불발. 염갈량 "구위가 안돼서..."[잠실 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

토트넘 땅 치고 후회, 손흥민 후계자는 너였어...1150억 역대 최고 이적료도 거절한 초특급 재능, 미친 활약→레알행 곧 HERE WE GO

2.

'英 BBC도 인정' 손흥민 없는 토트넘, 이게 처참한 현실이다..."EPL 수준 미달 공격진"→"수비수가 차라리 나아"

3.

'신나게 놀자, 그 뿐이다' 스물하나 김서현을 위한 가을 놀이터, 최원태가 입증한 '비워야 채워지는' 마음의 기적[SC시선]

4.

'아이고' 손흥민(맨체스터 유나이티드) 박지성 후계자 이렇게 실패했다니..."내 인생 최악 실수, SON 영입 실패" 클롭 최초 고백 "퍼거슨 후임 거절"

5.

이천 훈련 합류 14억 FA 잠실에서 사라졌다. 끝내 한국시리즈 엔트리 불발. 염갈량 "구위가 안돼서..."[잠실 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.