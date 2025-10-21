'18년 만에 가을야구' 149㎞ 던지며 이 악물었는데…통한의 홈런 두 방, 4이닝 충격 강판 [PO3]

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화 선발투수 류현진이 워밍업을 마치고 더그아웃으로 향하고 있다.

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다.

[대구=스포츠조선 이종서 기자] 초반에 너무 힘을 썼기 때문일까.

류현진(38·한화 이글스)은 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성 라이온즈와의 포스트시즌 플레이오프 3차전에 선발로 등판해 4이닝 6안타(2홈런) 1볼넷 3탈삼진 4실점을 기록했다. 투구수는 총 74개. 직구 최고 구속은 149㎞가 나왔고, 체인지업(16개) 커브(14개) 커터(14개)를 섞었다.

류현진에게는 18년 만에 KBO리그 가을야구다. 류현진은 입단 1,2년 차였던 2006년과 2007년 포스트시즌을 경험했다. 2013년부터 2023년까지 메이저리그 무대를 누볐고, 지난해 다시 KBO리그로 돌아왔다.

올 시즌 26경기에서 9승7패 평균자책점 3.23을 기록하며 꾸준하게 마운드를 지켰다.

모처럼 나온 가을야구 무대. 김경문 한화 감독은 경기를 앞두고 "인사하면서 얼굴 보니 좋더라. 오늘 잘 해줄 거라고 믿는다"고 기대했다.


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 1회말 2사 2루 한화 류현진이 삼성 디아즈를 2루 땅볼로 처리해 이닝을 끝낸 후 더그아웃으호 향하고 있다.
1회말 출발이 좋았다. 직구 최고 구속이 148㎞가 나왔고, 커터는 143㎞를 찍었다. 김지찬과 김성윤의 타구는 모두 내야를 벗어나지 못했다. 구자욱에게 2루타를 맞았지만, 디아즈를 2루수 땅볼로 처리하며 이닝을 마쳤다.

2회말 역시 압도적인 모습이 이어졌다. 김영웅과 이재현 김태훈의 타구는 외야로 향하지 못한 채 모두 맥없이 물러났다.

3회말 선두타자 강민호에게 내야 안타를 맞았다. 그러나 류지혁의 우익수 뜬공 때 최인호의 정확한 1루 송구가 나오면서 미처 귀루하지 못한 강민호까지 잡아냈다. 이후 김지찬을 1B2S에서 낮게 떨어진 커브로 헛스윙을 이끌어내 이닝을 마쳤다.


3회말까지 너무 힘을 썼을까. 2-0으로 리드를 잡은 4회말 홈런포에 고개를 떨궜다. 1사 후 구자욱에게 내야 안타를 맞았고, 이어 디아즈의 볼넷이 나왔다. 김영웅의 스리런 홈런이 터지면서 결국 리드를 내줬다.

이재현을 삼진으로 잡았지만, 김태훈에게 다시 한 번 홈런을 허용하며 4실점 째를 했다.

천하의 류현진도 흔들렸다. 강민호에게 안타를 맞으며 위기가 이어졌다. 그러나 류지혁을 9구의 승부 끝에 삼진 처리하며 이닝을 마칠 수 있었다.

한화 타선은 5회초 손아섭과 리베라토의 연속 2루타, 노시환의 투런 홈런으로 5-4로 재역전에 성공했다.

한화 벤치가 움직였다. 류현진을 내리고 김범수를 올리며 승부수를 띄웠다. 류현진은 18년 만의 가을야구에서 결국 5회를 채우지 못하고 마운드를 내려왔다.
대구=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

