사실상 1+1, 내일 없는 도박같은 승부수였다...'불펜' 문동주, 한화…

|
[대구=스포츠조선 김용 기자] 사실상 1+1, 김경문 감독의 승부수 또 통했다!
한화가 이긴 두 경기를 세 글자로 압축해보자. 문동주.
1차전 선발로 에이스 폰세를 내세운 한화. 폰세가 6이닝 6실점(5자책점)으로 무너졌지만, 타선의 집중력으로 1점차 리드를 지킨 가운데 자신의 임무를 끝냈다.
한화는 2차전 패했다. 3차전도 1차전만큼 중요해졌다. 지면 4차전 상대 원태인이 기다리고 있어 목숨 걸고 이겨야 했다.
|
등판이 예상보다 빨랐다. 3회까지 완벽한 투구를 하던 선발 류현진이 체력이 떨어지기 시작한 4회 난타를 당했다. 5회는 김범수로 막았다. 김범수가 6회까지 책임져주면 베스트지만, 선두 김영웅에게 볼넷을 내줬다.
|
문동주가 이에 제대로 화답했다. 7회 2사 1, 3루 위기에 몰렸지만 4번 디아즈를 중견수 플라이로 잡아냈다. 8회 선두 김영웅을 안타로 내보냈지만, 김태훈과 강민호를 연속 삼진 처리하며 위기를 넘겼다.
마지막 9회. 문동주는 마지막 아웃 카운트를 잡고 포효했다. 4차전 불펜데이에서 끝내면 최상이다. 진다 해도 5차전 폰세가 있다. 문동주로 인해 한화는 한국시리즈 진출 유리한 고지를 점할 수 있게 됐다.
대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com