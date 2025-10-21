벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라…

벼랑 끝 몰린 박진만 감독 "5차전 가기 위해 모든 걸 쏟아붓겠다. 가라비토 투입도 고민하겠다" [PO3 현장]

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 삼성과 한화의 PO 3차전. 인터뷰하고 있는 삼성 박진만 감독. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 김용 기자] "가라비토 투입도 고민하겠다. 모든 걸 쏟아붓겠다."

삼성 라이온즈 박진만 감독이 또 한 번의 1점차 석패에 아쉬움을 드러냈다.

삼성은 21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화 이글스와의 플레이오프 3차전에서 4대5로 패했다.

4회초 먼저 2실점했지만, 4회말 호투하던 상대 선발 류현진을 상대로 김영웅의 역전 스리런포, 김태훈의 추가 솔로포가 터져 앞서나갈 수 있었다.

하지만 믿었던 후라도가 5회 노시환에게 역전 결승 투런포를 헌납하는 등 3실점하고 말았다.

한화는 승기를 잡은 6회부터 곧바로 문동주를 붙여 경기를 끝냈다. 1차전에도 7회와 8회 문동주 공략에 실패하며 1점차 석패를 당했던 삼성인데, 이날은 문동주의 4이닝 호투에 다시 한 번 통곡할 수밖에 없었다.

그래도 4차전 삼성은 토종 에이스 원태인이 대기한다. 문동주를 불펜 카드로 쓴 한화는 '불펜데이'다. 선발이 고졸 신인 정우주다. 이론적으로는 삼성이 유리한 매치업이다.

다음은 박 감독과의 일문일답.


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 2회초 한화 하주석의 기습번트 안타때 삼성 박진만 감독이 나와 어필하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

-경기 총평은.

류현진을 잘 공략했는데, 문동주를 넘어서지 못한 게 아쉬운 게임이었다.

-상대 1, 2, 3선발을 잘 공략했는데.

역전 후 분위기를 이어갔어야 했다. 후라도가 5실점을 했다. 그런 부분에서 아쉬움이 있다. 구위는 나쁘지 않았는데, 가운데로 몰린 공이 많았다.

-구자욱이 살아난 모습을 보였는데.

공격력은 어느정도 궤도에 올라간 것 같다. 내일 선발이 원태인이기에, 대전까지 가기 위해 가진 모든 걸 쏟아붓겠다.

-5회 불펜 조기 가동 계획은 없었나.

후라도는 자기 투구수를 다 던지게 하려고 했다. 불펜을 당겨쓰는 것보다 후라도를 믿고 갔어야 했다. 상대가 대처를 잘했다.

-수비에서 아쉬운 장면들이 나왔는데.

실책은 할 수 있는데, 그 이닝에서 실점이 안 나왔기에 크게 개의치 않는다.

-4차전 계획은.

회의를 해봐야겠지만, 원태인을 내고도 일단 5차전까지 가야하기에 가라비토 사용까지 고민해보겠다.


대구=김용 기자 awesome@sportschosun.com

