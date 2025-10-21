문동주 4이닝 58구, 내일 없는 사생결단 총력전 끝 한화 2승 선점, LG가 웃는다 '5차전 제발…'[PO]

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 한화와 삼성의 플레이오프 3차전, 한화가 5대4로 승리했다. 경기를 끝낸 문동주가 환호하고 있다. 대구=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.21/

[대구=스포츠조선 정현석 기자]사생결단 3차전 승부에서 한화 이글스가 승리하며 한걸음 앞서갔다.

한화는 21일 대구 라이온즈파크에서 열린 삼성과의 플레이오프 3차전에서 문동주까지 투입하는 극한 총력전 끝에 5대4 한점 차 신승을 거두며 2승1패로 우위를 점했다. 1승만 더하면 LG 트윈스가 기다리는 한국시리즈 진출권을 따내게 된다.

삼성 선발 후라도에게 정규시즌 13이닝 1득점으로 꽁꽁 묶였던 한화 타선은 가을야구에는 달랐다. 후라도를 상대로 노시환의 투런포 등 9안타로 5득점 하며 5-4 리드를 잡는데 성공했다.

0-0이던 4회초 2사 2루에서 하주석의 우익선상 2루타로 선취점을 낸 한화는 승부카드 이도윤이 우전적시타를 터뜨리며 2점을 먼저 앞서갔다.

하지만 삼성은 곧바로 4회말 류현진을 상대로 김영웅의 플레이오프 첫 3점 홈런과 '가을영웅' 김태훈의 솔로포로 단숨에 4-2 역전에 성공했다.

하지만 한화타선도 침묵하지 않았다. 5회초 3득점으로 곧바로 재역전에 성공했다. 1사 후 손아섭 리베라토의 연속 2루타로 1점을 따라붙은 한화는 이어진 2사 2루에서 노시환의 빨랫줄 같은 역전 투런홈런으로 5-4 리드를 가져왔다.
21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 8회를 무실점으로 마친 삼성 이호성. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 투구하고 있는 삼성 김재윤. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/
이제부터는 지켜야 할 시간.

김범수로 5회를 넘긴 한화는 삼성 좌타라인이 지나간 6회 무사 1루에 문동주 카드를 꺼내들었다.

내일이 없는 벼랑 끝 승부수. 타선이 문동주에게 단 1점도 보태주지 못했지만 흔들림이 없었다. 4이닝 동안 58구를 던지며 2안타 1볼넷 6탈삼진 무실점 역투로 9회까지 1점 차 승리를 지켰다.


한화 선발 류현진은 초반 강력한 공으로 롱런을 기대케 했지만 타순이 한바퀴 돌자 힘이 살짝 빠지며 4이닝 만에 6안타 4실점 하고 불펜에 마운드를 넘겼다.


21일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 삼성과 한화의 PO 3차전. 한화가 삼성에 5대 4로 승리했다. 승리가 확졍되자 포효하는 한화 문동주. 대구=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.21/

1일 잠실구장에서 정규리그 우승을 확정 지은 LG 트윈스 염경엽 감독이 기뻐하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.01/
삼성도 후라도에 이어 이호성 김재윤 등 최고의 불펜카드를 총둥원해 역전을 노렸지만 문동주 벽이 높았다.

한화는 22일 대구 라이온즈파크에서 열리는 4차전에 정우주 선발 카드를 앞세워 토종에이스 원태인이 선발로 나설 삼성과 또 한번 사생결단 총력전을 펼친다.

4차전에 승리하면 이틀 쉬고 25일 부터 LG 트윈스가 기다리는 한국시리즈에 진출하게 된다. 만약 24일 5차전이 성사될 경우 한화나 삼성 중 승리팀은 단 하루만 쉬고 26일부터 한국시리즈에 돌입해야 한다.

내일이 없는 총력전 속 전력을 소모하고 있는 양 팀. 최상의 시나리오가 펼쳐지고 있는 플레이오프를 보며 LG가 함박웃음을 짓고 있다. 4차전에 삼성이 이겨 5차전만 성사되면 LG로선 최상의 시나리오 완성이다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com

