"3차전이 분수령, 긴장됐던 경기" '선 공격, 후 수비', 그리고 문동…

|
[대구=스포츠조선 정현석 기자]안방 1승1패로 대구로 온 한화 이글스. 분위기가 살짝 무거웠다.
김경문 감독이 승부수를 던졌다. 심우준 김태연 등 우타자를 빼고, 이도윤 최인호 좌타자를 7,8번에 배치했다.
|
|
사령탑의 승부카드는 0-0이던 4회초에 빛났다. 2사 2루에서 하주석의 우익선상 2루타로 선취점을 낸 한화는 이도윤이 회심의 우전적시타를 터뜨리며 2-0으로 달아났다. 작전 성공한 한화 벤치는 바로 심우준을 대주자로 교체하며 수비강화에 나섰다. 경기 후 김경문 감독은 "오늘은 많은 점수 차가 아닐거란 생각이어서 빨리 교체할 생각을 하고 시합전에 라인업을 짰다"고 교체 배경을 설명했다.
|
|
4회말 수비 때는 선두 김성윤의 잘 맞은 펜스 직격성 타구를 라인쪽으로 전력질주해 잡아내는 호수비로 류현진을 도왔다. 한화 벤치는 5-4로 앞선 7회말 1사 2루에 우익수 최인호 대신 이원석을 투입하며 수비 자물쇠를 더 단단하게 잠갔다.
'선 공격'으로 후라도 공략에 성공한 한화는 '후 수비' 속 가을야구 최고의 카드 문동주까지 투입하는 초강수 끝에 한점 차 승리를 지키며 시리즈 2승1패로 유리한 고지를 점했다.
이길 수 있을 때 이겨야 한다는 가을야구 변칙과 정석을 제대로 보여준 한판 승부. 산전수전 다 겪은 베테랑 사령탑의 승부수가 멋지게 통하는 순간이었다.
김경문 감독은 진땀 승리 후 "3차전이 승부처가 아닌가 생각했다. 모든 것을 쏟아붓겠다고 생각했다"며 "시합 하면서 덕아웃에서 긴장이 되는 경기였다. 문동주 선수가 덕아웃에서 봤지만 너무 잘 던져서 흐뭇했다"고 박수를 보냈다.
정현석 기자 hschung@sportschosun.com