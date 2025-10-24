"계속 열심히 하면 누군가 봐주더라" 투수코치 없어 인터넷 독학으로 구속 140km→153km, 조치대 110년 사상 첫 프로 지명[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-10-24 22:47


"계속 열심히 하면 누군가 봐주더라" 투수코치 없어 인터넷 독학으로 구속…
우완투수 마사키는 조치대학에 입학해 본격적으로 투수를 했다. 조치대학 야구부가 창단하고 110년 만에 처음으로 프로 지명을 받았다. 사진캡처=일본 조치대학 홈페이지

"계속 열심히 하면 누군가 봐주더라" 투수코치 없어 인터넷 독학으로 구속…
우완 조치의 투구 모습. 그는 미국에서 고교를 졸업하고 조치대학에 입학해 본격적으로 투수로 던졌다. 인터넷으로 독학해 야구를 배웠다고 했다. 사진캡처=일본 조치대학 홈페이지

"(대학에) 입학할 때 프로 선수가 될 수 있을 것이라는 생각은 못했다."

미국에서 고교를 마친 마사키 유마(23)가 2022년 조치대학(上智大) 경영학과에 들어갔을 때, 누구도 그가 4년 뒤 투수로 프로팀에 들어갈 것이라고 생각 못했다. 그럴 만도 하다. 1916년 조지대학 야구부가 창단한 후 100년 넘게 프로야구 신인 드래프트에서 호명된 선수가 없었다.

직구 구속도 평범했다. 입학 당시 최고 구속이 140km에 불과했다. 고교 졸업을 앞두고 KBO리그 신인 드래프트 상위 지명을 받는 투수 대다수가 시속 150km를 기본으로 던지는 시대다. 마사키는 고교 시절에 주로 유격수, 2루수로 뛰다가 대학에서 본격적으로 투수를 했다. 투수로서 기본이 부족할 수밖에 없었다.

야구 명문이 아니다 보니 지원도, 환경도 열악했다. 투수코치가 없어 투수에게 필요한 트레이닝을 포함해 야구 전반에 관한 것을 인터넷을 보면서 독학했다. 열심히 노력한 덕분에 직구 구속도 올라갔다. 2학년 때 145km를 찍고, 3학년 때 148km, 올해 153km까지 던졌다. 너클볼 등 다양한 변화구가 좋다. 구속이 증가하면서 프로팀 스카우트들이 그를 주목하기 시작했다.

마사키는 다른 선수와 다른 길을 걸어왔다. 그는 도쿄 인근 가나가와현에서 태어나 7세까지 미국 알래스카에서 성장했다. 앵커리지 같은 알래스카 주요 도시가 아니라 베링해 인근 알류샨열도의 작은 섬에서 지냈다고 한다. 수산 관련 일을 하는 아버지를 따라 온 가족이 함께 지냈다. 작은 섬이다보니 학생수가 20명 남짓했다. 야구를 할 수 있는 환경이 아니었다.

그는 초등학교 1학년 때 일본에 돌아왔다가, 14세에 다시 미국으로 건너갔다. 워싱턴주에서 고교를 다녔다.


"계속 열심히 하면 누군가 봐주더라" 투수코치 없어 인터넷 독학으로 구속…
우완 마사키는 조치대학 입학 때 직구 최고 구속이 140km에 불과했지만 올해 153km까지 끌어올렸다. 사진캡처=스포츠닛폰 홈페이지
23일 열린 일본프로야구 신인 드래프트 회의. 세이부 라이온즈가 마사키를 육성 드래프트 6순위로 깜짝 지명했다. 1m79-83kg, 우투좌타. 조치대학 야구부가 생기고 110년 만에 처음으로 프로 선수가 나왔다.

24일 조치대학 도쿄캠퍼스에서 열린 기자회견. 마사키는 야구부에 들어갈지 결정하지 않고 입학했다고 했다. 막연하게 학교를 졸업하고 취직해 사회인이 되는 평범한 길을 갈 것이라는 생각을 했다.


마사키는 "설마 이렇게 될 것이라고 생각 못했다. 계속 열심히 하다 보면 누군가 봐주는구나 하는 생각이 든다. 부모님도 울며 기뻐하셨다"고 했다. 또 "솔직히 기쁘다. 전례가 없던 일이라 내가 잘하는 게 중요하다. 실력이 많이 부족해 열심히 해 올라갈 수밖에 없다. 언제가 팀 승리에 필요한 투수가 되고 싶다"고 했다.

인터넷 동영상으로 독학해 프로 지명까지 받았다. 그는 "동영상으로 배우는 건 한계가 있었다"고 했다. 프로에선 직업 선수로서 더 좋은 환경에서 더 좋은 지원을 받으면서 야구에 집중할 수 있다. 그러나 프로 지명은 어디까지나 시작이다.

일본프로야구 12개 구단은 23일 신인 드래프트에서 본 지명으로 73명, 육성 선수로 43명을 뽑았다. 소프트뱅크 호크스와 요코하마 베이스타즈는 스탠퍼드대학에 대학 중인 사사키 린타로(20)를 1순위로 지명했다. 추첨을 거쳐 소프트뱅크가 지명권을 획득했다.

고교 시절 홈런타자로 이름을 날린 사사키는 졸업 후 미국으로 건너가 메이저리그 진출을 준비 중이다. 소프트뱅크는 사사키가 내년 메이저
"계속 열심히 하면 누군가 봐주더라" 투수코치 없어 인터넷 독학으로 구속…
지난해 꼴찌로 추락한 세이부는 올 시즌 퍼시픽리그 5위를 했다. 니시구치 감독 체제로 분위기 전환에 성공했다. 사진캡처=세이부 라이온즈 SNS
리그 드래프트에서 지명을 받으면 일본 복귀가 어려운데도 승부수를 던졌다. 일본언론은 소프트뱅크의 오 사다하루(왕정치) 구단 회장이 드래프트가 끝난 직후 미국으로 전화를 걸어 사사키와 통화했다고 보도했다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김원훈, ♥9세 연하 엄지윤과 웨딩화보 공개 "저희 결혼합니다"..알고보니

2.

곽튜브, 다이어트 전후 공개 "결혼식 전 82kg, 한달간 6kg 뺐다"[종합]

3.

송지은, '하반신 마비' ♥박위가 운전하는 차 첫 탑승 "좋으면서도 떨려" ('위라클')

4.

이수근, ♥아내 신장 재이식 후 근황 공개..."꽃을 든 수그니"의 사랑법

5.

구성환VS이장우, 108kg 자존심 건 줄다리기 대결.."장우가 몸무게 더 나가" ('나혼산')

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

2.

KKKKKKKKKK 가자 잠실로!…1차전 굴욕은 잊어라, 5이닝 임무 완수→와이스 진짜 나왔다

3.

폰세 발목 잡는 행복 수비가 또?…떨구고, 놓치고, 포일에 낫아웃 → 1루 송구마저 잊었다 [대전현장]

4.

삼세번은 무리였나…오늘은 가을영웅 아닌 최원태, 지친 '그물망' 내야에도 구멍 숭숭 [대전리포트]

5.

LG 나와라! 가자 KS로!…문현빈이 해냈다, 쐐기 투런포 폭발 [PO5]

스포츠 많이본뉴스
1.

폰세-와이스로 끝냈다. 11-2승리 한화 19년만에 KS 진출. 26년만에 V2 도전. 사상 첫 LG-한화 KS 맞대결 성사

2.

KKKKKKKKKK 가자 잠실로!…1차전 굴욕은 잊어라, 5이닝 임무 완수→와이스 진짜 나왔다

3.

폰세 발목 잡는 행복 수비가 또?…떨구고, 놓치고, 포일에 낫아웃 → 1루 송구마저 잊었다 [대전현장]

4.

삼세번은 무리였나…오늘은 가을영웅 아닌 최원태, 지친 '그물망' 내야에도 구멍 숭숭 [대전리포트]

5.

LG 나와라! 가자 KS로!…문현빈이 해냈다, 쐐기 투런포 폭발 [PO5]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.