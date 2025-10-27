'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야구]

기사입력 2025-10-27 07:10


'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
소프트뱅크 외야수 슈토가 26일 한신과 재팬시리즈 2차전에서 신들린 타격을 선보였다. 5안타를 몰아쳐 재팬시리즈 한 경기 최다안타 신기록을 수립했다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
슈토는 1회 우전안타로 시작해 5타석 연속 안타를 때렸다. 5출루도 재팬시리즈 한 경기 최다 타이기록이다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
사진캡처=퍼시픽리그 TV

페넌트레이스가 '마라톤'이라면 포스트시즌은 '100m' 전력질주에 가깝다. 올해 재팬시리즈에서 마주한 한신 타이거즈와 소프트뱅크 호크스는 143경기, 정규시즌 마라톤 레이스를 끝나고 100m 경주로 최고를 가리는 셈이다. 초단기전인 포스트시즌은 예측불허다. 종종 예상 못한 일이 벌어진다. 26일 후쿠오카 페이페이돔에서 열린 재팬시리즈 2차전이 그랬다. 소프트뱅크가 한신을 10대1로 눌렀다. 재팬시리즈답지 않게 큰 점수가 나왔다. 팀 평균자책점 전체 1위 한신 마운드가 처참하게 무너졌다.

소프트뱅크 타선의 중심에 외야수 슈토 우쿄(27)가 있었다. '5안타'를 몰아쳐 재팬시리즈 최다 안타 신기록을 수립했다. 2번-중견수로 나서 1회 우전안타, 2회 우익수쪽 3루타, 3,5회 중전안타, 7회 좌익수쪽 2루타를 때렸다.

'타격의 신'으로 불린 가와카미 데쓰아루와 '미스터 베이스볼' 나가시마 시게오를 넘었다. 이전까지 24명이 4안타를 쳤다. '5출루'도 재팬시리즈 한 경기 최다 타이기록이다. 슈토는 "내 역할을 해 기뻤다"라고 했다. 그는 1~2차전에서 9타수 6안타, 타율 0.667을 기록 중이다.

소프트뱅크는 퍼시픽리그 최강자다. 2년 연속 리그 정상에 올랐다. 시즌 초반 주축선수들의 줄부상으로 하위권에 처졌다가, 중반부터 무섭게 치고 올라왔다. 니혼햄 파이터스를 끌어내리고 4.5경기차로 1위를 했다.

리그 2위 니혼햄과 클라이맥스시리즈(CS) 파이널스테이지. 벼랑 끝에서 기사회생했다. 1~2차전을 잡았다. 1위 어드밴티지 '1승'을 더해 3승을 거뒀다. 1승을 추가하면 재팬시리즈 진출 조기 확정인데 '3연패'를 당했다. 2연승 후 4연패를 당했던 요코하마 베이스타즈와 지난해 재팬
'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
소프트뱅크 슈토는 7회 좌익수쪽 2루타를 쳐 5안타 신기록을 완성했다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS

'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
야마카와는 26일 재팬시리즈 2차전에 6번 타자로 나서 5타점을 올렸다. 1회 2타점 2루타를 치고, 2회 3점 홈런을 날렸다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS
시리즈 악몽이 떠오를 수밖에 없었다. 반면, 센트럴리그 1위 한신은 2위 요코하마와 파이널 스테이지를 3경기로 끝냈다.

다행히 압박감을 이겨냈다. 6차전에서 2대1로 이겼다. 6안타로 2점을 뽑았다. 타선이 답답했다. 파이널 스테이지 6경기에서 총 11득점을 했다. 두 차례 기록한 3점이 최다 득점이었다. 25일 재팬시리즈 1차전에선 1대2로 졌다. 강력한 '투고타저' 시즌답게 팽팽한 투수전이 이어졌다.

2차전은 달랐다. 홈런 1개를 포함해 14안타를 퍼부었다. 1회 4안타를 집중시켜 3점을 냈다. 이어진 2회 2사 1루. 2번 슈토 우쿄가 우익수쪽 3루타로 추가점을 올렸다. 타선이 연쇄 폭발해 단숨에 6점을 올렸다. 야마카와 호타카는 6번-1루수로 출전해 3점 홈런과 2루타로 5타점을 올렸다.

두 달여 만에 실전 등판한 한신 우완 선발 존 듀플란티에는 2회를 못 채우고 강판됐다. 평균자책점 1위 사이키 히로미 대신 '깜짝 카드'를 낸 후지카와 규지 한신 감독의 승부수가 처참한 실패로 끝났다.


듀플란티에는 8월 초 부상으로 전력에 이탈하기 전까지 맹활약을 했다. 15경기에 등판해 6승(3패), 평균자책점 1.39. 6승 중 두 번이 완봉승
'타격의 신'도 넘었다, 5안타 몰아쳐 재팬시리즈 신기록[민창기의 일본야…
한신 후지카와 감독과 소프트뱅크 고쿠보 감독. 1승1패를 기록한 양 팀은 한신의 홈구장 고시엔구장으로 옮겨 재팬시리즈 3~5차전을 치른다. 사진캡처=소프트뱅크 호크스 SNS
이다. 한신은 팀 평균자책점 2.21을 기록, 양 리그 12개팀 중 1위를 했다.

시리즈 전적 1승1패. 3~5차전은 한신의 안방 고시엔구장에서 벌어진다.


민창기 기자 huelva@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이승철, 재혼으로 얻은 딸 결혼 "사위, 카이스트 출신·모델급 비주얼" ('미우새')

2.

윤민수, 전처와 20년 한집살이 끝.."잘 살아" 마지막 인사에 울컥 ('미우새')

3.

'21kg 찐' 조현아, 41kg 시절 공개 "술 때문에 살 쪄..다이어트 중"

4.

고소영, 장동건♥ 없이 '1박 200만원' 초호화 호캉스 "가족여행보다 좋아"

5.

이정재, 임지연이 직접 꽂았다 "같이 해보자고 해서 복귀 결정" ('유퀴즈')

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

스포츠 많이본뉴스
1.

'성심당 출입금지 확정' 또 박해민이야?...1회 호수비에 절규한 한화 팬들, 5회 홈런포까지 터뜨린 LG 캡틴 [잠실 현장]

2.

'격변의 비시즌' 보낸 현대건설, 흥국→정관장 연파하며 '반전' 2연승 1위 질주…랠리 싸움에서 '한수위' [수원리뷰]

3.

"2년간 멈춰있었는데…" 김희진의 시간이 다시 흐른다 → 역대 8번째 대기록 완성! "여전히 떨리네요" [인터뷰]

4.

"리시브 불안? 우린 다른 길을 택했다" 고희진의 과감한 선택, 23세 이선우에게 팀의 운명을 건다 [수원패장]

5.

73.2%를 놓쳤다…"볼넷이 많았던 경기, 내일은 류현진이니 더 나을 것"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.