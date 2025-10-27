'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 천하의 김현수도 떨린다. 물론 자기 역할은 제대로 한다.
전날 잠실 한국시리즈 1차전 한화 이글스전에서 1안타 2볼넷 2타점을 올리며 '명불허전' 활약을 펼쳤다. 1안타가 바로 결승타였다.
김현수는 전날 타점 상황에 대해 "득점권이 아닐 슌 강하게 치고자 했고, 상대 폭투로 2,3루가 되고 나선 수비수가 전진을 안하길래 최대한 인플레이를 만들려 애썼다"며 웃었다.
류현진과는 포스트시즌 첫 만남이다. 김현수는 "잘 던지겠지만, 우린 잘 공략해야한다. 이겼으면 좋겠다"며 스스로를 다잡았다.
김경문 감독과 포스트시즌에서 만나는 건 김현수가 두산, 김경문 감독이 NC 다이노스 소속이던 시절 2015년 이후 10년만이다. 두 사람은 두산에서 사제 관계로 처음 만났지만, 이제 양쪽 모두 소속이 바뀐 채 한국시리즈에서 만났다. 그는 "2016년에는 제가 한국에 없었다(미국 볼티모어 오리올스)"고 깨알같이 덧붙였다. 하지만 김현수는 김경문 감독에 대한 질문에 조심스럽게 미소로만 답했다.
김현수는 "모르는게 약이다. 알면 알수록 힘들다. 난 이미 너무 멀리 와버렸다"면서 "패기만만한 친구들은 그대로 두는게 낫다. 그런 선수들에겐 이야기해줄 필요가 없다"며 껄껄 웃었다.
잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com