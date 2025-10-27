'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 타점 1위 김현수가 말하는 '떨림' 극복기 [인터뷰]

기사입력 2025-10-27 16:14


'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …
인터뷰에 임한 김현수. 김영록 기자

'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …
26일 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 KS 1차전. LG가 한화에 승리했다. 타자상을 수상한 김현수. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.10.26/

'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 천하의 김현수도 떨린다. 물론 자기 역할은 제대로 한다.

2006년 신고선수로 데뷔한 김현수는 이제 LG 트윈스 간판타자이자 프로 20년차 최고참급 선수다. 그에게도 한국시리즈는 떨리는 무대일까. 27일 잠실구장에서 만난 김현수는 "긴장되서 잠을 못잤다. 어제도 9시반에 누웠는데 12시까지 뒤척였다"며 손을 내저었다.

김현수는 "롱런하다보니 기록이 쌓인 것"이라며 겸양을 표했다. 이어 '김현수가 있는 팀이 강팀 아니냐'는 말에 "좋은 선배들 만나서 어릴 때부터 뛸 수 있는 환경이었고, 또 좋은 후배들 만난 덕분에 버스 잘 타는 덕분"이라며 "이렇게 어린 선수들이 많은 경험을 쌓다보면 LG는 계속 강팀이지 않을까. 난 강팀의 일원이었다는 점에 만복하겠다"라고 자부심을 표했다.

전날 잠실 한국시리즈 1차전 한화 이글스전에서 1안타 2볼넷 2타점을 올리며 '명불허전' 활약을 펼쳤다. 1안타가 바로 결승타였다.


'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
이날 안타로 김현수는 포스트시즌 102경기째 출전, 통산 97안타를 기록했다. 가을야구 통산 100안타까지 3개 남았다. 역대 1위 홍성흔(101개)까지도 4걸음이다.

타점은 57개로 진작에 최정(43개)에 앞선 1위다. 출전 경기 수는 홍성흔(109경기) 박진만(104경기)에 이은 3위.

김현수는 전날 타점 상황에 대해 "득점권이 아닐 슌 강하게 치고자 했고, 상대 폭투로 2,3루가 되고 나선 수비수가 전진을 안하길래 최대한 인플레이를 만들려 애썼다"며 웃었다.

류현진과는 포스트시즌 첫 만남이다. 김현수는 "잘 던지겠지만, 우린 잘 공략해야한다. 이겼으면 좋겠다"며 스스로를 다잡았다.


김경문 감독과 포스트시즌에서 만나는 건 김현수가 두산, 김경문 감독이 NC 다이노스 소속이던 시절 2015년 이후 10년만이다. 두 사람은 두산에서 사제 관계로 처음 만났지만, 이제 양쪽 모두 소속이 바뀐 채 한국시리즈에서 만났다. 그는 "2016년에는 제가 한국에 없었다(미국 볼티모어 오리올스)"고 깨알같이 덧붙였다. 하지만 김현수는 김경문 감독에 대한 질문에 조심스럽게 미소로만 답했다.


'Moon' 감독과 10년만 가을 재회…"긴장되서 잠 못자" PS 최다 …
26일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 6회말 2사 1,2루 LG 김현수가 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.26/
"데뷔슌 무조건 쳐야된다고 생각했다. 4타석 나가면 4타석 전부 잘해야한다, 안그러면 민폐라고 느꼈다. 지금은 차분하게 경기에 임하려고 한다. 공을 하나 더 던지게 하든, 뭘 하든 팀에 도움이 되면 되니까. 4번 기회가 오면 1번이라도 잘 살리고자 한다. 후배들에게도 '한번만 살리면 된다' 그렇게 조언해준다."

김현수는 "모르는게 약이다. 알면 알수록 힘들다. 난 이미 너무 멀리 와버렸다"면서 "패기만만한 친구들은 그대로 두는게 낫다. 그런 선수들에겐 이야기해줄 필요가 없다"며 껄껄 웃었다.


잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

유준상, 공연 중 칼 맞았다 "마취 없이 봉합수술 후 무대 복귀"[SC리뷰]

2.

[단독]13년만 부활 '대학가요제' PD "故 신해철 자녀, '그대에게' 무대 부른 이유는…"(인터뷰)

3.

이천수♥심하은, ‘영재 딸’에 ‘축구천재’ 子까지..자식농사 대박 "시父가 우리집 구단주"

4.

[SC현장] "일과 ♥ 놓치지 않아"…'연상' 한혜진·황우슬혜→'연하' 장우영, 도파민 가득한 '누내여'로 뭉쳤다(종합)

5.

'우주메리미', 몰카범 대리용서 논란…비판 쏟아지자 슬그머니 영상 삭제

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

스포츠 많이본뉴스
1.

다들 끝났다 했다, 보란듯이 부활했다...이게 41세 '살아있는 전설'의 클래스, 다저스도 벌벌 떠나

2.

손흥민 공백 인정 후 폭탄 발언...토트넘 감독 "우린 우승 후보 아니다" 선언

3.

'마치 넷플 다큐멘터리같다' 조규성의 완벽한 복귀 활약, 첫 풀타임+시즌 4호골까지. 대표팀 컴백도 청신호

4.

김민재 진퇴양난! '伊이적설 일단락' 150억 연봉 감당 못한다…日수비수에 게히까지 영입→"탈출 못하면 3옵션 자리도 위협"

5.

낭만 찾다 망한다! 커쇼, 마지막 월드시리즈 구경만.. → 로버츠 말 얼버무렸다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.