'저작권료 부자' 10CM 권정열♥김윤주, 집 최초 공개 "월 소형차 1대 값 벌어" ('사당귀')

기사입력 2025-12-28 17:44


'저작권료 부자' 10CM 권정열♥김윤주, 집 최초 공개 "월 소형차 1…

[스포츠조선 이게은기자] 그룹 옥상달빛 멤버 김윤주. 10CM 권정열 부부가 집을 최초 공개했다.

28일 방송된 KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀'에는 뉴 보스로 그룹 '옥상달빛' 김윤주가 첫 등장했다. 김윤주는 요조, 장들레 등 7명의 아티스트가 소속된 와우산레코드의 대표로, 새해를 맞아 아티스트들의 신년 계획을 발표하는 자리를 마련했다.

MC 전현무는 올해 'KBS 연예대상' 대상을 수상한 것에 대해 "(박)보검이가 축하한다며 문자를 줬다. 왜 나한테 대상을 줬을까 생각했는데 '사당귀'를 열심히해서 그런 것 같다"라며 소감을 전했다.


'저작권료 부자' 10CM 권정열♥김윤주, 집 최초 공개 "월 소형차 1…
이날 게스트 김윤주는 '히트곡 부자' 남편 10CM 권정렬의 저작권료에 대해 "아침마다 90도로 감사하다고 인사하고 있다"라고 말해 웃음을 안겼다. 권정열은 앞서 저작권료에 대해 "매달 소형차 1대 값 정도 나온다"라고 밝힌 바 있다.

와우산레코드의 대표 김윤주는 소속 아티스트들을 긴급 소집, 각 아티스트들과 향후 계획에 대해 회의를 했다. 요조는 "앨범을 오래 발표 못 하고 있는 이유에 대해 생각해 봤는데, 적당한 프로듀서를 못 만나서인 것 같다"라고 말했다. "어떤 음악을 하고 싶나?"라는 김윤주의 질문에는 "좋아해서"라며 수줍어하면서도 솔직하게 말해 웃음을 안겼다.


'저작권료 부자' 10CM 권정열♥김윤주, 집 최초 공개 "월 소형차 1…
그런가 하면 이날 김윤주의 단독주택 집이 최초 공개돼 눈길을 끌었다. 소속사 아티스트들을 집에 초대해 맛있는 음식을 대접한 것. 아티스트들은 "집이 너무 깨끗한데 형부도 같이 사시는 거 맞나?"라며 권정열의 존재에 대해 의구심을 품었고 김윤주는 "같이 사는데 저도 본 지가 좀 됐다"라고 해명했다.

joyjoy90@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안현모, 故 김영대 비보에 충격 "내 입으로 이런 말을 하다니"...눈물로 애도

2.

"캄보디아 갔나" 귀향 2년만에 갑자기 연락두절된 친구...김풍 "너무 걱정 돼"

3.

“398억 잭팟”..이재룡♥유호정, 청담동 주차장 부지 빌딩 310억 시세차익

4.

‘재벌 3세’ 황하나 구속 때 입은 패딩 화제..“400만 원대 명품”

5.

손예진 요리가 그렇게 맛있다더니...'주말 집밥 클래스' 공개 "맛있게 먹었어요"

연예 많이본뉴스
1.

안현모, 故 김영대 비보에 충격 "내 입으로 이런 말을 하다니"...눈물로 애도

2.

"캄보디아 갔나" 귀향 2년만에 갑자기 연락두절된 친구...김풍 "너무 걱정 돼"

3.

“398억 잭팟”..이재룡♥유호정, 청담동 주차장 부지 빌딩 310억 시세차익

4.

‘재벌 3세’ 황하나 구속 때 입은 패딩 화제..“400만 원대 명품”

5.

손예진 요리가 그렇게 맛있다더니...'주말 집밥 클래스' 공개 "맛있게 먹었어요"

스포츠 많이본뉴스
1.

대충격! SD 송성문으로 도대체 무슨 실험을.. → "외야수 기용 고려"

2.

정지석 8주 이탈 → 공수 어느쪽 타격이 더 클까? 적장도 안타깝다 "한국 최고의 선수인데…" [장충브리핑]

3.

[오피셜]'4부 득점·도움왕→1부 신화' '폭풍 영입' 신생팀 용인, 유동규 영입…현장형 성장, 구단 철학과 일치

4.

"'하루 6끼' 자기 관리의 神" 호날두, 이번엔 60년 묵은 진기록 썼다 '30세 이후 493골→1000골까지 -44'

5.

부천FC 승격 '히어로'→최고의 한 해, 바사니 "이영민 감독, 100% 믿어준 '한국의 아빠'…수원 삼성 시절? 적응 필요했다"[인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.