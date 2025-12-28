신다은, 육아맘들에 한마디 "선생님 못 믿는 엄마들, 애 유치원 보내지 …

27일 '낭만육아 신다은' 채널에는 '유치원 선택, 후회하지 않으려면 꼭 보세요! | 유치원 교육실장님이 이야기하는 유치원의 모든 것'이라는 영상이 공개됐다.
신다은은 유치원 교사인 지인에게 아이가 원에서 다쳤을 때 현명한 대처법에 대해 물었다. 이에 지인은 "저도 엄마이다 보니 가슴이 철렁하다. 아이들은 시간 개념과 사건 인식이 명확하지 않고, CCTV만 보고도 속이 시원하지 않을 경우가 더 많다. 하루 일과를 보낸 선생님과 대화하는 게 좋다"라고 이야기했다.
신다은은 "근데 꼭 선생님을 못 믿는 엄마들이 있다. 난 솔직히 그렇다. 같은 아이 엄마이지만, 선생님을 안 믿을 거면 유치원 보내지 마라. 본인이 못 믿으면 다른 곳에 보내면 안 된다고 생각한다. 여기 음식이 어떻고 저떻고..."라고 강조했다. 이어 "저는 친정 엄마한테도 잔소리를 안 하려고 한다. 맡겼으면 손을 놔야한다고 생각한다. 아이를 키우기 좋은 사회로 이끌어 가려면 다 같이 똘똘 뭉쳐야 한다"라고 덧붙였다.
한편 신다은은 2016년 인테리어 디자이너 임성빈과 결혼했으며 2022년 아들을 출산했다.