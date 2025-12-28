손민수·임라라, 2시간 수면 버티다 '이모님' 투입..밤샘 육아에 SOS ('엔조이커플')
[스포츠조선 정유나 기자] 손민수와 임라라가 밤을 새워 쌍둥이 남매를 돌보는 현실 육아 일상을 공개했다.
28일 유튜브 채널 '엔조이커플'에는 '밤새 안자는 쌍둥이 VS 토닥토닥 대파이모님렜다? 과연 승자는?! 언제쯤 통잠잘래..?!'라는 제목의 영상이 올라왔다.
영상에는 손민수 임라라가 밤을 새워가며 쌍둥이 남매를 돌보는 모습이 담겼다.
임라라는 "너무 예쁜에 너무 피곤하다. 오늘 2시간밖에 못 잤다"고 솔직한 심정을 털어놨다. 손민수도 "누워는 있었는데 잠이 안와서 실제 잔 시간은 한 37분 정도 잤다"고 피곤함을 토로했다.
임라라는 "애들이 잘 자긴 한다. 3시간 정도 쭉 자는데, 문제는 애들이 자는 시간 동안 잠이 안 오더라. 그리고 애들이 깨어나면 그때부터 졸리다. 나와 아이들의 수면 사이클이 안 맞다"고 전했다.
이때 손민수는 "말똥말똥한 아이들 재울 수 있는 선물 준비했다"며 바로 육아템 '대파이모 인형'을 꺼냈다. 손민수가 준비한 것은 아기 달래기용 대파 모양 인형으로 SNS에서 핫한 육아템이다. 가격은 무려 69900원이었다.
대파이모 인형은 이모를 연상케 하듯 쌍둥이를 토닥이며 미소를 안겼다. 이를 지켜보던 임라라는 "나란히 누워있는 모습이 너무 귀엽다"며 흐뭇한 미소를 지었다.
한편 손민수와 임라라는 최근 KBS2 국민 육아 예능 '슈돌'에 합류하기로 결정했다. 두 사람은 쌍둥이 남매와 내년 1월 중순 '슈돌'의 새 가족으로 정식 합류할 예정이다.
