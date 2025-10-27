"폰세X와이스에게 절할 준비 됐다, 5차전 두고보자" 문동주의 통렬한 반…

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "너무 아쉽다. 너무 좋았어서 너무 욕심을 부렸나보다."
전날 열린 경기에서 문동주는 5이닝을 채우지 못했다. 홈런 하나 포함 4안타 4실점(3자책)을 기록한 뒤 4⅓이닝만에 마운드를 내려왔다.
"너무 아쉬웠다. 아직 시리즈가 끝나지 않았으니까 라는 마음뿐이다. 좋은 외국인 투수들이 있고, 류현진 선배님께서 중심을 잡아주고 계시니까…LG가 워낙 잘하지만, 나도 집중해서 준비하겠다."
최고 구속이 154㎞로 하락한 모습에 관심이 쏠리기도 했다. 문동주는 "직구 구위 자체는 나쁘지 않았다. 너무 직구 구사율이 높았나 싶다"면서도 "여긴 잠실이니까, 내 강점을 버릴 순 없다. 그런데 강점이 제대로 나오지 않았던 것 같다"고 돌아봤다. '포효' 이야기가 나오자 "내가 말이 앞섰다. 폰세 하는 거 한번 더 보고 잘 따라하겠다"고 반성하기도 했다.
"플레이오프 불펜 등판 영향은 없었던 거 같다. 너무 잘 던지려는 마음에 구석구석 컨트롤하려다 잘 안됐던 것 같다."
문동주는 5차전 선발이 유력하다. 그는 "홈에서 던지니까 더 좋을 거고, 나보다 앞서 엄청난 선발투수들이 나가니까 정말 중요한 상황에 내가 등판하게 될 것"이라며 "철저히 준비하겠다"고 거듭 다짐했다.
하지만 한화가 5차전까지 승부를 끌고 갈 수 있느냐는 또다른 문제다. 한화는 이날 2차전에서 4점을 먼저 따내고도 '메가트윈스포'의 압도적인 화력 앞에 5대13으로 무너졌다. 한화의 시리즈 전적은 0승2패가 됐다. 폰세-와이스가 등판할 것으로 예상되는 3~4차전에서 한화의 분전이 필요하다.
