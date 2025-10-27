류현진 상대로 4점차? 단 1이닝이면 충분했다…'활화산' LG 타선, 한…

류현진 상대로 4점차? 단 1이닝이면 충분했다…'활화산' LG 타선, 한방에 '5득점' 뒤집기 성공 [잠실현장]

최종수정 2025-10-27 19:36

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 2회말 5실점한 류현진이 아쉬움 가득한 표정으로 내려오고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 2회말 1사 2루 홍창기가 1타점 역전타를 치고환호하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.10.27/

27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 만루 LG 박동원이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 1회부터 선발투수가 4실점하며 흔들렸다. 하지만 2년전 우승의 기억이 생생해서일까. 가을 DNA를 장착한 팀은 달랐다.

LG 트윈스는 27일 잠실구장에서 열린 한화 이글스와의 한국시리즈 2차전에서 2회말을 무려 5득점 빅이닝으로 장식하며 단숨에 경기를 뒤집었다.

2차전 선발은 LG 임찬규와 한화 류현진의 맞대결. 양팀을 대표하는 기교파 투수간의 맞대결이다. LG는 담 증세를 호소한 치리노스의 선발 복귀 여부가 확실치 않아 1차전을 승리하고도 마음이 편치 않다.

여기에 1회초부터 임찬규가 난타당하며 단숨에 위기에 처했다. 한화는 문현빈의 선제 투런포, 노시환의 솔로포, 하주석의 적시타를 묶어 단숨에 4득점, 전날 패배의 분위기를 일신하고 기선을 제압했다.


27일 잠실구장에서 열린 한국시리즈 1차전 LG 트윈스와 한화 이글스의 경기. 2회말 무사 2,3루 LG 구본혁이 적시타를 날린 뒤 환호하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.10.27/
하지만 앞서 1차전에서 문동주를 난타하며 8대2 완승을 이끈 '팀타율 1위' LG 타선은 만만치 않았다. 상대가 천하의 류현진이라도 예외가 아니었다.

9명의 타자 일순이 이뤄지며 2회말 한 이닝에 단숨에 5득점, 역전에 성공했다. 대반격의 시작은 베테랑 김현수의 안타였다. 문보경의 안타와 오지환의 볼넷이 이어지며 순식간에 무사 만루가 됐다.

이어 '가을 참치' 박동원이 좌중간 2타점 2루타를 치며 분위기를 끌어올렸다. 이어 구본혁의 투수 강습 타구가 류현진에게 맞고 방향이 꺾이며 한화 2루수 황영묵 옆으로 빠지는 또하나의 2타점 적시타가 됐다.

박해민의 희생번트로 1사 2루를 만들었고, 홍창기가 1타점 적시타를 치며 끝내 뒤집기에 성공했다.


27일 서울 잠실구장에서 열린 한화와 LG의 한국시리즈 2차전. 2회말 무사 2, 3루 구본혁의 안타 때 득점한 박동원이 오지환의 환영을 받고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.10.27/

류현진은 신민재를 땅볼, 오스틴을 삼진 처리하며 불을 껐다. 하지만 이미 스코어보드에는 2회말에 '5'가 씌어진 뒤였다. '마지막 제자' 류현진 응원차 현장을 찾은 김인식 전 감독도 아쉬움을 삼킬 수밖에 없는 상황이 됐다.


잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

