류현진 상대로 4점차? 단 1이닝이면 충분했다…'활화산' LG 타선, 한…

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 1회부터 선발투수가 4실점하며 흔들렸다. 하지만 2년전 우승의 기억이 생생해서일까. 가을 DNA를 장착한 팀은 달랐다.
여기에 1회초부터 임찬규가 난타당하며 단숨에 위기에 처했다. 한화는 문현빈의 선제 투런포, 노시환의 솔로포, 하주석의 적시타를 묶어 단숨에 4득점, 전날 패배의 분위기를 일신하고 기선을 제압했다.
이어 '가을 참치' 박동원이 좌중간 2타점 2루타를 치며 분위기를 끌어올렸다. 이어 구본혁의 투수 강습 타구가 류현진에게 맞고 방향이 꺾이며 한화 2루수 황영묵 옆으로 빠지는 또하나의 2타점 적시타가 됐다.
박해민의 희생번트로 1사 2루를 만들었고, 홍창기가 1타점 적시타를 치며 끝내 뒤집기에 성공했다.
류현진은 신민재를 땅볼, 오스틴을 삼진 처리하며 불을 껐다. 하지만 이미 스코어보드에는 2회말에 '5'가 씌어진 뒤였다. '마지막 제자' 류현진 응원차 현장을 찾은 김인식 전 감독도 아쉬움을 삼킬 수밖에 없는 상황이 됐다.
