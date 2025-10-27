'가을야구' 표 구하기 힘들죠? 1231만 돌파 → PS 13G 모두 매…

|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 프로야구 열기가 나날이 불타오르고 있다. 도대체 매경기 매진이다. 티켓을 구하기 힘든 이유다.
이로써 KBO리그는 LG가 1994년 이후 29년만, 통산 3번째 우승에 도전하던 2023년 한국시리즈 1차전을 시작으로 총 34경기 연속 포스트시즌 매진을 기록했다. 2022년 1차전부터 시작된 '한국시리즈 연속 매진' 또한 18경기로 늘렸다.
올해 프로야구 정규시즌 총 관객수는 무려 1231만 2519명. 지난해 1088만 7705명에 이어 2년 연속 1000만 관객, 역대 최초 1200만 관객을 돌파했다.
LG가 3번째로 우승 공식을 완성할지도 관건이다.
LG와 한화 공히 올해 프로야구 흥행 돌풍을 이끈 두 팀이다. LG는 154만 2458명(리그 2위)의 홈관중을 기록했고, 한화 역시 120만 1840명(전체 6위)을 기록했다. 다만 한화는 새로 개장한 홈구장 한화생명 볼파크의 좌석이 1만7000석을 밑돌았을 뿐, 총 좌석점유율은 99.26%로 사실상 전경기 매진에 가까운 결과를 냈다.
잠실=김영록기자